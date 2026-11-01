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Việt Nam vừa đưa vào hoạt động trung tâm logistics rộng hơn 86.000m², nằm ngay tại "thành phố đáng sống nhất": Cách cảng biển 1km, nối trực tiếp với sân bay quốc tế, có robot tự vận chuyển hàng hóa

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Trung tâm logistics mới được kỳ vọng giúp việc lưu chuyển hàng hóa thuận tiện hơn, nhất là khi nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng.

Trung tâm logistics rộng hơn 86.000m², ứng dụng robot tự hành

Ngày 10/11/2026, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) chính thức ra mắt một trung tâm logistics hiện đại với tổng diện tích hơn 8,6 ha, tương đương trên 86.000m². Công trình được định hướng trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa quan trọng, kết nối các vùng sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, trung tâm này nằm tại Đà Nẵng, địa phương thường được nhắc đến với danh xưng "thành phố đáng sống nhất Việt Nam". Cụ thể, Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng tọa lạc tại Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hải Vân.

Một trong những lợi thế của công trình là vị trí cách cảng Liên Chiểu khoảng 1km, đồng thời có kết nối giao thông với Quốc lộ 1A, cảng Tiên Sa và sân bay quốc tế Đà Nẵng. Vị trí này tạo điều kiện để trung tâm đảm nhận vai trò tập kết, phân phối hàng hóa qua nhiều phương thức vận tải. Trong đó, cảng container Liên Chiểu là dự án hạ tầng cảng biển lớn đang được xây dựng, được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa của Đà Nẵng khi hoàn thành và đi vào khai thác.

Việt Nam vừa đưa vào hoạt động trung tâm logistics rộng hơn 86.000 m², nằm ngay tại "thành phố đáng sống nhất": Cách cảng biển 1km, nối trực tiếp với sân bay quốc tế, có robot tự vận chuyển hàng hóa - Ảnh 1.

Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng có tổng diện tích hơn 8,6ha, được đưa vào hoạt động từ ngày 10/11/2026 (Ảnh Báo Điện tử Chính phủ)

Trên tổng diện tích hơn 8,6ha, trung tâm có khu nhà kho và hạ tầng phụ trợ rộng khoảng 39.300m², tích hợp 7 nhóm công năng phục vụ hoạt động logistics. Các dịch vụ bao gồm lưu kho, hoàn tất đơn hàng, gom hàng, điều phối vận tải đa phương thức, hỗ trợ xuất nhập khẩu, logistics thương mại điện tử và điều hành số.

Đặc biệt, công trình được trang bị hệ thống chia chọn tự động, robot tự hành AGV và nền tảng quản trị số. Robot AGV được sử dụng để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa trong khu vực vận hành, qua đó giảm bớt những thao tác thủ công và nâng cao hiệu suất xử lý.

Theo thông tin từ Viettel Post, việc tích hợp các giải pháp tự động hóa và quản trị số giúp giảm 33% thời gian xử lý mỗi đơn hàng so với phương thức thông thường. Đây là điểm đáng chú ý trong bối cảnh khối lượng hàng hóa thương mại điện tử ngày càng lớn, đòi hỏi các đơn vị vận chuyển phải nâng cao năng lực tiếp nhận và phân loại hàng.

Bên cạnh đó, trung tâm còn ứng dụng năng lượng mặt trời, hướng tới mô hình logistics bền vững và tiết kiệm năng lượng.

Hoàn thiện mạng lưới kho trên trục Bắc – Trung – Nam, rút ngắn 6 giờ vận chuyển hàng hóa

Không chỉ phục vụ các doanh nghiệp lớn, trung tâm logistics mới còn có ý nghĩa đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến, lĩnh vực đang gắn bó ngày càng chặt chẽ với đời sống người dân.

Một đơn hàng đặt mua trên mạng thường phải trải qua nhiều công đoạn trước khi đến tay người nhận, từ tiếp nhận, phân loại, lưu kho đến vận chuyển giữa các địa phương. Vì vậy, việc rút ngắn thời gian xử lý tại trung tâm logistics có thể hỗ trợ quá trình luân chuyển hàng hóa nhanh và hiệu quả hơn.

Đối với những người bán hàng online hoặc các hộ kinh doanh nhỏ, dịch vụ logistics tích hợp còn giúp giảm nhu cầu tự đầu tư kho bãi, nhân lực và hệ thống quản lý riêng. Thay vào đó, người bán có thể sử dụng các dịch vụ lưu kho, hoàn tất đơn hàng và vận chuyển từ một nhà cung cấp, đồng thời theo dõi tình trạng hàng hóa thông qua dữ liệu được kết nối.

Việt Nam vừa đưa vào hoạt động trung tâm logistics rộng hơn 86.000 m², nằm ngay tại "thành phố đáng sống nhất": Cách cảng biển 1km, nối trực tiếp với sân bay quốc tế, có robot tự vận chuyển hàng hóa - Ảnh 2.

Trung tâm sử dụng hệ thống chia chọn tự động và nền tảng quản trị số, giúp thời gian xử lý mỗi đơn hàng nhanh hơn 33% so với thông thường (Ảnh Viettel)

Đáng chú ý, Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng còn đóng vai trò bổ sung kho trục miền Trung trong mạng lưới logistics Bắc – Trung – Nam của Viettel Post. Theo thông tin công bố, việc kết nối này có thể rút ngắn tới 6 giờ vận chuyển hàng hóa trên hành trình Bắc – Nam nhờ tổ chức chia chọn và trung chuyển tại Đà Nẵng.

Ngoài thương mại điện tử, trung tâm còn được định hướng gom hàng từ các vùng sản xuất miền Trung – Tây Nguyên và từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo, phục vụ hoạt động phân phối trong nước cũng như xuất nhập khẩu.

Với các cơ sở sản xuất nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng, hệ thống kho vận và trung chuyển tập trung có thể hỗ trợ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Dù vậy, mức giảm chi phí vận chuyển hay lợi ích cụ thể đối với từng hộ kinh doanh hiện chưa được công bố.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh logistics không chỉ là hoạt động đầu tư kho bãi hay dịch vụ vận chuyển, mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh.

Với vị trí gần cảng Liên Chiểu, hệ thống kho vận rộng hàng chục nghìn mét vuông cùng công nghệ tự động hóa, Trung tâm Logistics Viettel Đà Nẵng được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu chuyển hàng hóa tại miền Trung. Khi các dịch vụ logistics vận hành hiệu quả hơn, người bán hàng và doanh nghiệp có thêm điều kiện tối ưu hoạt động kinh doanh, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của người dân.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ

Minh Ánh

Việt Nam hàng ngày

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