Dọn túi xách mới giật mình: Hóa ra tôi đã mang theo 20 món đồ vô dụng suốt nhiều tháng

Một lần dọn túi xách, phát hiện cả đống đồ không biết có từ bao giờ

Tôi vốn không phải người quá bừa bộn. Nhà cửa được dọn dẹp thường xuyên, quần áo cũng sắp xếp khá ngăn nắp. Thế nhưng, có một nơi tôi gần như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dọn dẹp nghiêm túc, đó là chiếc túi xách mang theo mỗi ngày.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi nhận ra chiếc túi ngày càng nặng. Mỗi lần tìm chìa khóa, thỏi son hay tai nghe, tôi đều phải mất vài phút lục lọi. Có hôm đứng trước cửa nhà, tôi phải lấy gần hết đồ ra mới tìm được chìa khóa nằm dưới đáy túi.

Cuối cùng, tôi quyết định dành thời gian dốc toàn bộ đồ đạc trong túi ra bàn. Kết quả thực sự khiến tôi bất ngờ.

Ngoài ví tiền, điện thoại, chìa khóa và một vài vật dụng thường xuyên sử dụng, phần còn lại là đủ thứ linh tinh được tích trữ từ nhiều tháng trước. Có những món tôi thậm chí không nhớ mình đã bỏ vào túi từ bao giờ.

Đáng nói, phần lớn chúng đều xuất phát từ suy nghĩ quen thuộc: "Cứ mang theo, biết đâu có lúc cần". Nhưng thực tế, có những thứ đã nằm trong túi hàng tháng mà chưa từng được sử dụng một lần.

20 món đồ vô dụng đang âm thầm chiếm chỗ trong túi xách

Khi phân loại lại, tôi nhận ra những món đồ dư thừa có thể chia thành ba nhóm.

Nhóm đầu tiên là những thứ đáng lẽ phải bỏ đi từ lâu, gồm 9 món: Vỏ bánh kẹo, giấy gói thực phẩm, khăn giấy đã dùng, vé gửi xe cũ, tờ rơi quảng cáo, hộp đựng rỗng, cuốn sổ tay cũ, mỹ phẩm bị hỏng và các gói mỹ phẩm dùng thử hết hạn.

Đây là nhóm khiến tôi ngạc nhiên nhất. Những món đồ nhỏ thường bị nhét vội vào ngăn phụ rồi nhanh chóng bị lãng quên. Chúng không chỉ chiếm diện tích mà còn có thể khiến túi bẩn, ám mùi nếu để lâu.

Nhóm thứ hai là những món vẫn sử dụng được nhưng không cần mang theo hằng ngày, gồm 5 món: Đồ chơi của con, chai mỹ phẩm kích thước lớn, sách chưa đọc, thuốc không cần dùng thường xuyên và danh thiếp cửa hàng.

Trước đây, tôi thường nghĩ mang thêm một chút cũng chẳng sao. Nhưng khi cộng tất cả lại, chúng khiến chiếc túi nặng lên đáng kể. Riêng những loại thuốc cần sử dụng theo chỉ định hoặc dùng trong trường hợp khẩn cấp vẫn phải được giữ lại và bảo quản đúng cách.

Nhóm cuối cùng là những món bị mang theo quá nhiều, gồm 6 loại: Kẹp tóc, dây buộc tóc, dây chun, son dưỡng môi, dụng cụ ăn uống cá nhân, nước rửa tay và bút viết. Trong đó, kẹp tóc và dây buộc tóc có thể xem là cùng nhóm phụ kiện, nên tổng cộng vẫn là 20 loại đồ được rà soát.

Một chiếc bút hay thỏi son dưỡng rõ ràng vẫn hữu ích. Nhưng mang theo ba chiếc bút, nhiều thỏi son hoặc cả nắm dây buộc tóc thì không thực sự cần thiết.

Sau khi bỏ những thứ không còn giá trị sử dụng và cất bớt đồ ở nhà, chiếc túi trở nên nhẹ và rộng rãi hơn hẳn.

Từ lần dọn dẹp ấy, tôi thay đổi 4 thói quen sử dụng túi xách

Điều đầu tiên tôi làm là chỉ giữ lại những vật dụng thực sự cần thiết. Ví tiền, điện thoại, chìa khóa, khăn giấy và một vài món đồ cá nhân được ưu tiên. Những thứ khác chỉ mang theo khi có nhu cầu cụ thể.

Thứ hai, tôi sử dụng các túi nhỏ để phân loại đồ đạc. Mỹ phẩm được để riêng, dây sạc và tai nghe có một ngăn riêng. Nhờ vậy, mỗi lần đổi túi xách, tôi không còn phải chuyển từng món và lo bỏ quên đồ.

Thứ ba, tôi hạn chế sử dụng những chiếc túi quá lớn, quá sâu khi không cần thiết. Trước đây, tôi thích túi rộng vì nghĩ có thể đựng được nhiều thứ. Nhưng chính khoảng trống ấy lại khiến tôi liên tục bỏ thêm đồ.

Cuối cùng, tôi duy trì thói quen kiểm tra túi xách mỗi tuần một lần. Chỉ mất khoảng 5 phút để bỏ hóa đơn cũ, kiểm tra các ngăn phụ và lau sạch lớp lót bên trong.

Sau lần dọn dẹp này, tôi nhận ra một điều khá thú vị: Chúng ta thường nghĩ muốn sống gọn gàng phải bắt đầu từ việc dọn cả căn nhà, trong khi đôi khi chỉ cần sắp xếp lại chiếc túi xách cũng đủ tạo ra sự khác biệt.

Một chiếc túi nhẹ hơn không chỉ giúp đôi vai bớt mỏi mà còn khiến việc ra ngoài thoải mái hơn. Quan trọng nhất, tôi không còn phải mất thời gian lục tung mọi thứ để tìm một món đồ nhỏ.

Hóa ra, điều khiến chiếc túi trở nên nặng nề không phải những thứ thực sự cần thiết, mà chính là những món đồ chúng ta cứ giữ lại vì nghĩ rằng "biết đâu sẽ có lúc dùng đến".