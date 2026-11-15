Quyết định hoãn VCK Asian Cup 2027 sang cuối năm của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang vô tình đẩy bóng đá Việt Nam vào một tình huống trớ trêu, làm đảo lộn hoàn toàn lộ trình nhân sự và đàm phán tương lai của HLV trưởng Kim Sang Sik.

Bản hợp đồng giữa chiến lược gia người Hàn Quốc và LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ chính thức đáo hạn vào tháng 2/2027. Rõ ràng thành tích của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup (vốn dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027) làm thước đo trực tiếp để đánh giá năng lực và quyết định việc đi hay ở của nhà cầm quân này. Tuy nhiên, việc giải đấu lớn nhất châu lục bị lùi lại gần một năm đã khiến bản kế hoạch này phá sản. Đáng chú ý, VFF chỉ có thể bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán chính thức sau khi Đại hội khóa X diễn ra vào ngày 4/1/2027 – tức là vỏn vẹn một tháng trước khi hợp đồng cũ hết hiệu lực.

Vẫn chưa xác định tương lai của HLV Kim Sang-sik (Ảnh: VFF)

Để đi đến quyết định gia hạn, ban lãnh đạo VFF nhiệm kỳ mới sẽ phải đặt lên bàn cân một bảng thành tích mang hai gam màu đối lập của ông Kim kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2024. Ở sân chơi khu vực và cấp độ trẻ, HLV Kim Sang Sik đã gặt hái hàng loạt danh hiệu ấn tượng gồm 2 chức vô địch ASEAN Cup, chức vô địch U23 Đông Nam Á, tấm HCV SEA Games danh giá cùng tấm HCĐ U23 châu Á. Dẫu vậy, vết gợn lớn nhất nằm ở đấu trường có quy mô lớn nhất mà ông từng dẫn dắt tuyển Việt Nam tham dự là FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu mà đội tuyển đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Thách thức không chỉ dừng lại ở câu chuyện đãi ngộ hay thành tích quá khứ, mà còn nằm ở sự chồng chéo nghiêm trọng về lịch thi đấu và bài toán nhân sự trong năm 2027. Lịch trình mới của Asian Cup diễn ra quá sát với VCK U23 châu Á (tháng 1/2028), khiến HLV Kim Sang Sik gần như không thể đảm đương trọn vẹn vai trò kiêm nhiệm ở cả đội tuyển quốc gia lẫn lứa U23. Bên cạnh đó, việc các giải trẻ như U23 Đông Nam Á (tháng 7) và SEA Games (tháng 9) diễn ra ngay trước thềm Asian Cup sẽ làm xáo trộn kế hoạch xây dựng lực lượng kế cận. Những tài năng trẻ xuất sắc nếu được đôn lên đội tuyển quốc gia sẽ lỡ hẹn với sân chơi U23 châu lục, buộc ban huấn luyện phải gánh vác hai nhiệm vụ chuyên môn tách biệt trong cùng một giai đoạn nước rút.

Rõ ràng, việc có thêm gần một năm chuẩn bị cho đấu trường châu Á không đồng nghĩa với việc áp lực dành cho HLV Kim Sang Sik sẽ giảm đi. Nếu đôi bên chỉ chọn giải pháp tình thế là gia hạn ngắn hạn thêm một năm để chờ kết quả Asian Cup, bóng đá Việt Nam sẽ lại rơi vào chính vòng lặp đàm phán bị động này vào cuối năm 2027.

Chính vì vậy, bước ngoặt hợp đồng lần này đòi hỏi bộ máy lãnh đạo VFF khóa mới phải đưa ra được một tầm nhìn chiến lược dứt khoát. Bóng đá Việt Nam cần xác định rõ mục tiêu trọng tâm trong chu kỳ tiếp theo: tiếp tục duy trì vị thế thống trị tại Đông Nam Á với ASEAN Cup và SEA Games, hay chấp nhận mạo hiểm để dồn toàn lực vươn tầm ra sân chơi Asian Cup, Olympic và hướng tới chiến dịch World Cup 2030. Câu trả lời cho bài toán định hướng ấy sẽ là chìa khóa quyết định tương lai của HLV Kim Sang Sik cũng như diện mạo của đội tuyển Việt Nam trong những năm tới.