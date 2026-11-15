Bà Thái Hương vừa xuất hiện tại tỉnh rộng top 10 Việt Nam, chuẩn bị mở trang trại chăn nuôi: Quy mô lên tới 70.000 con bò sữa, có cả nhà máy chế biến công nghệ cao

Bà Thái Hương xuất hiện tại tỉnh rộng thứ 10 Việt Nam, đem theo kế hoạch đầu tư đầy triển vọng

Ngày 13/11/2026 vừa qua, bà Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, đã tham dự một sự kiện hợp tác đầu tư nông nghiệp tại Quảng Trị, một trong 10 tỉnh, thành có diện tích lớn nhất Việt Nam, với diện tích tự nhiên khoảng 12.700 km².

Tại đây, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty CP Tập đoàn TH đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao. Đại diện ký kết là ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, khảo sát, đề xuất các dự án chăn nuôi bò sữa, sản xuất và chế biến sữa tập trung, đồng thời nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu phục vụ các lĩnh vực sản xuất ứng dụng công nghệ sinh học.

Đáng chú ý, phát biểu tại sự kiện, bà Thái Hương cho biết Tập đoàn TH trước mắt tập trung nghiên cứu phát triển dự án chăn nuôi bò sữa theo mô hình khép kín, ứng dụng công nghệ cao, gắn với hoạt động sản xuất, chế biến sữa và bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường. Quy mô đàn bò dự kiến khoảng 50.000 con và có thể nâng lên tới 70.000 con trong quá trình phát triển. Đây là một trong những thông số đáng chú ý nhất của kế hoạch đầu tư lần này.

Bà Thái Hương tham dự lễ ký kết hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Quảng Trị (Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị)

Để hiện thực hóa dự án, bà Thái Hương đề xuất tỉnh Quảng Trị rà soát quỹ đất phù hợp. Đồng thời, bà cam kết trong vòng một năm kể từ khi được giao đất, Tập đoàn TH sẽ hoàn thành việc hình thành trang trại và đưa đàn bò đầu tiên về địa phương.

Về phía tỉnh Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn yêu cầu các cơ quan liên quan sớm xây dựng kế hoạch phối hợp, phân công trách nhiệm cụ thể và đẩy nhanh các thủ tục cần thiết, phấn đấu khởi công dự án vào cuối quý I/2027. Tuy nhiên, đây mới là kế hoạch hợp tác và nghiên cứu đầu tư. Việc triển khai thực tế còn phụ thuộc vào quá trình khảo sát, hoàn thiện hồ sơ và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

Kỳ vọng tạo thêm sinh kế và sản phẩm dinh dưỡng cho người dân

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô đàn bò lên tới hàng chục nghìn con, kế hoạch hợp tác giữa Tập đoàn TH và tỉnh Quảng Trị còn được kỳ vọng mang đến những giá trị thiết thực cho đời sống địa phương.

Theo định hướng của hai bên, dự án không chỉ tập trung chăn nuôi bò sữa mà còn gắn với nhà máy sản xuất, chế biến sữa ngay tại Quảng Trị. Mô hình này hướng tới việc hình thành chuỗi sản xuất khép kín, kết hợp giữa chăn nuôi và chế biến sản phẩm.

Nếu được triển khai, tổ hợp có thể tạo thêm nhu cầu nhân lực trong các khâu chăn nuôi, vận hành trang trại, chế biến và vận chuyển. Đây cũng có thể là cơ hội để người dân địa phương tiếp cận các phương thức sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tập đoàn TH đang nghiên cứu phát triển tổ hợp chăn nuôi bò sữa quy mô khoảng 50.000 con, có khả năng nâng lên 70.000 con (Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị)

Đặc biệt, tại lễ ký kết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn bày tỏ kỳ vọng trong tương lai, trẻ em địa phương có thể được sử dụng các sản phẩm sữa sản xuất ngay trên quê hương mình từ bậc học mầm non, qua đó góp phần cải thiện thể trạng và tầm vóc thế hệ trẻ. Kỳ vọng này cho thấy ý nghĩa của dự án không chỉ nằm ở hoạt động đầu tư, mà còn hướng tới nhu cầu dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe của người dân, nhất là trẻ nhỏ.

Ngoài lĩnh vực bò sữa, Tập đoàn TH còn mong muốn từng bước phát triển hệ sinh thái nông nghiệp đa ngành tại Quảng Trị, bao gồm vùng trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp, dược liệu và các tổ hợp công nghệ cao chế biến nguyên liệu phục vụ ngành thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm tự nhiên.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng kỳ vọng thông qua quá trình hợp tác, người dân có thể trực tiếp tham gia, hưởng lợi từ các hoạt động sản xuất, đồng thời tiếp cận mô hình nông nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững.

Với quy mô nghiên cứu vùng chăn nuôi bò sữa lên tới hàng chục nghìn con, kế hoạch của Tập đoàn TH được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển ngành chăn nuôi, chế biến sữa tại Quảng Trị. Những lợi ích cụ thể đối với người dân sẽ còn phụ thuộc vào tiến độ và phương án triển khai dự án trong thời gian tới.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam Quảng Trị