Danh tính 1 cựu sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội tặng trường cũ 20 tỷ đồng

Ngày 14/11, tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử - Viễn thông (Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội), Chủ tịch Sunshine Group Đỗ Anh Tuấn công bố tài trợ 20 tỷ đồng cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và học bổng tại ngôi trường ông từng theo học.

Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Sunshine Group quay trở lại trường cũ để trao tặng 20 tỷ đồng cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và học bổng của nhà trường

Theo thông tin được Sunshine Group công bố, khoản tài trợ được chia thành hai phần. Trong đó, 10 tỷ đồng dành để mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu; 10 tỷ đồng còn lại được sử dụng để thành lập quỹ học bổng toàn phần dành cho sinh viên của khoa Điện tử - Viễn thông.

Không chỉ có khoản tài trợ 20 tỷ đồng, trước đó, ngày 10/11, Sunshine Group và Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới kết nối hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

GS.TS. Chử Đức Trình – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Sunshine Group ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Theo nội dung hợp tác, sinh viên nhà trường có cơ hội tham gia thực tập, học kỳ doanh nghiệp và trực tiếp giải quyết các bài toán công nghệ tại Sunshine Group cùng các đơn vị thành viên, đối tác. Hai bên cũng hướng tới phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), hệ thống nhúng, giám sát và điều khiển thông minh, hạ tầng dữ liệu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Sunshine Group đang đẩy mạnh kế hoạch đầu tư vào công nghệ và hạ tầng số. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, tại khu vực phía Nam, tập đoàn đang đầu tư khu đô thị sinh thái thông minh quy mô gần 2.000 ha, các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), cùng dự án Hyperscale AI Data Center có tổng vốn dự kiến khoảng 7 tỷ USD, hướng tới công suất hàng trăm MW.

Với quy mô đầu tư như trên, nhu cầu về đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ và nhân lực nghiên cứu chất lượng cao được đặt ra như một trong những điều kiện quan trọng để triển khai các dự án.

Vì vậy, việc hợp tác với một cơ sở đào tạo chuyên sâu về công nghệ như Trường Đại học Công nghệ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ giáo dục, mà còn tạo kênh kết nối giữa doanh nghiệp với nguồn nhân lực và hoạt động nghiên cứu khoa học.

Chàng sinh viên đam mê công nghệ

Sinh năm 1975, ông Đỗ Anh Tuấn là sinh viên K40, khóa đầu tiên của Khoa Điện tử - Viễn thông tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước khi gắn với lĩnh vực bất động sản, ông Đỗ Anh Tuấn có quá trình làm việc trong lĩnh vực công nghệ và quản lý. Giai đoạn 2003-2005, ông giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Phần mềm Việt Nam, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sao Ánh Dương.

Từ năm 2005 đến 2011, ông giữ chức vụ Trưởng phòng Công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Tin học, Ban thi đua khen thưởng Trung ương. Đến tháng 4/2016, ông bắt đầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Sunshine Group.

Sunshine Group được thành lập ngày 6/9/2016, khởi đầu từ đội ngũ 10 kỹ sư phần mềm. Sau khoảng một thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang nhiều lĩnh vực, trong đó bất động sản trở thành một trong những mảng kinh doanh chủ lực.

Tập đoàn tham gia phát triển nhiều dự án nhà ở, khu đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời mở rộng hoạt động sang xây dựng, công nghệ, giáo dục, truyền thông và thương mại dịch vụ.

Một số dự án bất động sản gắn với thương hiệu Sunshine có thể kể đến Sunshine Riverside, Sunshine City, Sunshine Center, Sunshine Garden. Những năm gần đây, doanh nghiệp tiếp tục phát triển các dự án mang thương hiệu Noble.

Trong năm 2025, Sunshine Group triển khai tái cấu trúc, hợp nhất các đơn vị trong hệ sinh thái, trong đó có Sunshine Homes và Tập đoàn Xây dựng SCG. Theo công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2025, doanh nghiệp định hướng tập trung vào ba trụ cột gồm bất động sản, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính.

Tháng 10/2026, doanh nghiệp công bố định hướng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo quy mô lớn. Đến ngày 10/11, tập đoàn tiếp tục ký kết hợp tác với Trường Đại học Công nghệ nhằm kết nối nguồn lực nghiên cứu, đào tạo và phát triển nhân lực cho các dự án công nghệ.