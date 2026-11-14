Lăn quả bình bát nướng có làm tan nhân tuyến giáp?

Chị N.T. H. (45 tuổi, Hà Nội) vừa phát hiện có nhân tuyến giá p cách đây gần một năm. Chị cho biết gần đây thường xuyên thấy trên mạng xã hội các bài đăng chia sẻ mẹo chữa u tuyến giáp, bướu cổ, xương khớp bằng cách nướng quả bình bát nóng sau đó lăn trên vùng cổ, vùng đau xương khớp.

Một số người đăng bài chia sẻ sau vài ngày áp dụng đã giảm đau nhức xương khớp, cảm thấy khối bướu mềm hơn, ăn uống và nói chuyện dễ dàng hơn, tình trạng đau nhức cũng thuyên giảm.

“Thấy vậy nên tôi cũng băn khoăn không biết có thật hay không. Tôi đang có nhân tuyến giáp, thỉnh thoảng vẫn phải đi siêu âm kiểm tra nên khi đọc được thông tin này cũng muốn tìm hiểu. Tuy nhiên, tôi không dám tự ý làm theo vì không biết có an toàn hay thực sự có tác dụng không”, chị H. chia sẻ.

Theo ghi nhận, trên nhiều hội nhóm, những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến không ít người bệnh quan tâm, thậm chí có thể làm theo với hy vọng điều trị khối u mà không cần đến bệnh viện.

Những chia sẻ về hiệu quả của lăn quả bình bát giảm khối u (Ảnh chụp màn hình)

Trao đổi về vấn đề này, lương y Nguyễn Biên Thùy cho biết, việc lăn một loại quả nướng bên ngoài da không đồng nghĩa với việc các hoạt chất trong quả có thể thẩm thấu qua da, đi đến tuyến giáp và tác động làm tiêu khối u. Đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Trong một số trường hợp da có biểu hiện sưng, đỏ, nóng, đau ở bên ngoài, việc chườm hoặc tác động nhiệt tại chỗ có thể mang lại cảm giác dễ chịu nhất định. Tuy nhiên, tác dụng tại vùng da bên ngoài không thể được đánh đồng với khả năng điều trị một khối u nằm sâu bên trong cơ thể.

Vì vậy, không có cơ sở để khẳng định lăn quả bình bát nướng có thể làm mềm hay làm tan nhân tuyến giáp. Người bệnh không nên dựa vào những lời kể về hiệu quả sau vài ngày sử dụng để tự ý điều trị.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Tỉnh, Bệnh viện Quân y 175, cho biết hiện chưa có bằng chứng lâm sàng đáng tin cậy chứng minh việc lăn quả bình bát nướng bên ngoài vùng cổ có thể làm nhỏ hoặc làm tan nhân tuyến giáp.

Theo bác sĩ, nhân tuyến giáp có nhiều dạng khác nhau, có thể là nang chứa dịch, nhân đặc hoặc nhân hỗn hợp. Việc lựa chọn theo dõi hay điều trị phụ thuộc vào kết quả siêu âm, kích thước, đặc điểm tổn thương, nguy cơ ác tính và các triệu chứng đi kèm.

Đặc biệt, với trường hợp nang tuyến giáp xuất huyết, máu chảy vào bên trong nang có thể khiến khối vùng cổ tăng kích thước nhanh, đôi khi kèm đau hoặc căng tức. Trong tình huống này, việc tiếp tục lăn, đè ép hoặc chườm nóng bên ngoài cổ không thể giải quyết tình trạng xuất huyết bên trong nang. Tác động nhiệt từ quả bình bát nướng còn có thể gây bỏng, tổn thương vùng da cổ, trong khi nguyên nhân khiến khối u tăng kích thước vẫn chưa được xử lý.

Bác sĩ khuyến cáo, khi nhận thấy khối u vùng cổ to lên, đau, căng tức hoặc xuất hiện những biểu hiện bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân. Không nên tự ý áp dụng các mẹo dân gian chưa được kiểm chứng.