Trần Thị Tuyết SN 1965 chuyển khoản 30.000.000 đồng vào tài khoản của Trương Thị Phượng SN 1994: Công an rà soát, xác minh giao dịch

Khoảng 22h30 ngày 10/11/2026, chị Trương Thị Phượng (SN 1994, trú tại thôn Nam An Bình, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) bất ngờ nhận được 30.000.000 đồng chuyển vào tài khoản cá nhân nhưng không rõ người gửi. Ngay sau khi phát hiện số tiền lạ, chị Phượng đã chủ động đến trụ sở Công an xã Bình Nguyên trình báo, cung cấp thông tin liên quan và đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh người chuyển khoản nhầm để trả lại tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Nguyên nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguồn tiền và chủ tài khoản chuyển khoản. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm là chị Trần Thị Tuyết (SN 1965, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội).

Sáng 13/11/2026, Công an xã Bình Nguyên đã phối hợp, hướng dẫn hai bên thực hiện thủ tục trao trả tài sản theo quy định.

Chị Phượng trao trả chuyển lại số tiền chuyển nhầm tại Công an xã Bình Nguyên.

Qua vụ việc, công an xã Bình Nguyên đã biểu dương tinh thần trung thực, trách nhiệm của chị Phượng. Qua đó, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản. Trường hợp không may chuyển nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn, đồng thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Theo Công an tỉnh Hưng Yên)