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Người phụ nữ trồng được quả bí ngòi khổng lồ nặng 77kg

| | Sống

Người phụ nữ dự định thu hoạch hạt giống của quả bí khổng lồ với hy vọng trồng được một quả bí ngòi nặng hơn nữa vào năm sau.

Một người phụ nữ ở Mỹ đã lập kỷ lục ở Bắc Mỹ khi trồng được quả bí ngòi nặng tới 170 pounds (khoảng 77 kg), dài khoảng 1,2 mét.

Theo Washington Post, nhân vật chính là Sarah Whitty, 38 tuổi, trợ lý bác sĩ tại một phòng khám ở Maine.

Whitty bắt đầu trồng quả bí khổng lồ có tên Secretariat từ tháng 5. Cô đặt tên nó theo tên một con ngựa đua nổi tiếng.

Trước ngày đem cân, cô nhiều đêm mất ngủ vì lo quả bí khổng lồ có thể bị nứt trước khi tới được địa điểm cân đo và mất cơ hội lập kỷ lục. Theo quy định, nếu vết nứt lan vào ruột, quả bí khổng lồ này sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

May mắn, Secretariat vẫn nguyên vẹn khi Whitty chở nó đi quãng đường 321km tới Deerfield, New Hampshire để tham gia buổi cân đo hôm 1/10.

Người phụ nữ trồng được quả bí ngòi khổng lồ nặng 77kg - Ảnh 1.

Quả bí ngòi nặng 170 pound (khoảng 77 kg) của Sarah Whitty đã phá kỷ lục Bắc Mỹ. Ảnh: Washington Post

Khi cân chỉ 170 pound, Whitty lấy tay che miệng và khóc vì sung sướng. Secretariat đã phá kỷ lục Bắc Mỹ với cách biệt 7 pound (3,175 kg).

"Tôi đã kìm nén rất nhiều cảm xúc trong suốt tháng vừa qua", Whitty chia sẻ. "Và tôi đã để tất cả những cảm xúc ấy vỡ òa".

Người phụ nữ cho biết cô đã trồng các loại trái cây và rau củ khổng lồ từ năm 2013. Cô dự định thu hoạch hạt giống từ Secretariat để tiếp tục trồng một quả bí còn nặng hơn nữa vào năm sau. Mục tiêu của cô là tiến gần nhất có thể đến kỷ lục thế giới với trọng lượng gần 257 pound (khoảng 116,57 kg).


Theo Minh Hoa (t/h)

Người đưa tin

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