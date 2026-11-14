5 sai lầm dễ mắc phải khi giá vàng giảm

1. Vội vàng bán vàng chỉ vì thấy giá giảm

Thấy giá vàng liên tục đi xuống, nhiều người lập tức nghĩ đến chuyện bán ra để tránh khoản lỗ lớn hơn. Tuy nhiên, quyết định này đôi khi chỉ xuất phát từ tâm lý lo lắng nhất thời chứ chưa dựa trên nhu cầu tài chính thực tế.

Trước khi bán, nên nhìn lại số tiền đã bỏ ra, giá cửa hàng mua lại ở thời điểm hiện tại và mục đích ban đầu khi mua vàng. Nếu mua để dành trong thời gian dài, việc giá giảm trong vài phiên chưa chắc đã làm thay đổi kế hoạch tích lũy. Ngược lại, nếu sắp cần dùng đến khoản tiền này, khả năng chuyển vàng thành tiền mặt mới là điều cần tính đến.

2. Thấy giá giảm là mua thêm ngay

Giá vàng thấp hơn những ngày trước có thể tạo cảm giác đây là thời điểm thuận lợi để mua. Nhưng việc mua thêm chỉ vì thấy giá vừa giảm có thể khiến bạn chi quá nhiều tiền cho vàng mà chưa tính đến các khoản cần thiết khác.

Chẳng hạn, một người đã dành 30 triệu đồng để mua vàng trong năm nay. Khi giá giảm, người này tiếp tục lấy thêm tiền tiết kiệm để mua vì nghĩ rằng mức giá hiện tại hấp dẫn. Nếu việc mua thêm khiến quỹ dự phòng bị thu hẹp hoặc ảnh hưởng đến tiền sinh hoạt, kế hoạch tích lũy ban đầu đã bị đảo lộn.

Giá giảm không đồng nghĩa với việc khoản tiền nào cũng nên chuyển thành vàng. Trước mỗi lần mua, hãy xác định số tiền thực sự có thể dành ra mà không ảnh hưởng đến những nhu cầu khác.

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3. Dùng tiền sắp phải chi để mua vàng

Một sai lầm khác là lấy tiền chuẩn bị đóng học phí, trả tiền nhà, thanh toán khoản vay hoặc dành cho những kế hoạch gần hạn để mua vàng vì thấy giá đang thấp.

Vàng có thể được mua với mục đích tích lũy dài hạn, nhưng không phải lúc nào cũng thuận tiện để chuyển thành tiền mặt đúng thời điểm bạn cần. Khi phải bán gấp, người mua còn phải tính đến giá cửa hàng thu mua và khoảng chênh lệch giữa giá mua - bán.

Vì vậy, tiền dành cho những khoản chi đã xác định trong vài tháng tới nên được tách riêng. Đừng để một quyết định mua vàng khiến bạn phải bán lại trong lúc chưa có sự chuẩn bị.

4. Chỉ nhìn giá vàng giảm mà quên tính chênh lệch mua - bán

Nhiều người thấy giá vàng giảm vài trăm nghìn đồng hoặc vài triệu đồng mỗi lượng rồi cho rằng mình đang có cơ hội mua được vàng rẻ hơn. Nhưng giá niêm yết chưa phản ánh toàn bộ số tiền thực tế phải bỏ ra hoặc nhận lại.

Ví dụ, một cửa hàng niêm yết giá bán ra là 14 triệu đồng/chỉ và giá mua vào là 13,7 triệu đồng/chỉ. Nếu mua ở mức 14 triệu đồng rồi bán lại ngay, số tiền nhận về theo giá niêm yết chỉ là 13,7 triệu đồng/chỉ. Khoảng cách 300.000 đồng này cần được tính đến trước khi quyết định giao dịch.

Đặc biệt, nếu mua vàng với ý định bán lại trong thời gian ngắn, chênh lệch mua - bán có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuối cùng. Vì thế, đừng chỉ so sánh giá vàng hôm nay với hôm qua mà bỏ qua hai mức giá tại cửa hàng.

5. Liên tục theo dõi giá và thay đổi kế hoạch theo từng ngày

Giá vàng biến động liên tục có thể khiến người mua muốn kiểm tra bảng giá nhiều lần trong ngày. Mỗi lần thấy giá giảm lại lo lắng, thấy giá hồi phục lại hy vọng. Dần dần, việc tích lũy vàng trở thành một chuỗi quyết định theo cảm xúc thay vì bám sát mục tiêu ban đầu.

Nếu mua vàng để dành, bạn nên xác định trước khoản tiền có thể chi, thời gian dự định tích lũy và mục đích sử dụng số tiền đó. Khi có những thay đổi lớn về thu nhập, chi tiêu hoặc nhu cầu tài chính, hãy xem xét lại kế hoạch. Còn những biến động nhỏ trong ngày không nhất thiết phải khiến bạn thay đổi quyết định liên tục.

Giá vàng giảm, điều quan trọng là giữ được kế hoạch tiền bạc

Giá vàng tăng hay giảm đều có thể tác động đến tâm lý người mua. Nhưng một khoản tích lũy có phù hợp hay không còn phụ thuộc vào số tiền bạn bỏ ra, khả năng tài chính và thời điểm cần sử dụng.

Thay vì phản ứng ngay khi thấy bảng giá thay đổi, hãy kiểm tra lại khoản tiền mình đang có, những chi phí sắp tới và mục tiêu mua vàng ban đầu. Đó là cách giúp bạn tránh để biến động của thị trường làm xáo trộn kế hoạch tài chính cá nhân.