"Bố mẹ ly hôn, con gái nhất định phải ở với bố": Lời của 1 cô bé nói trong nước mắt khiến nhiều người xót xa

Gần đây, một tài khoản MXH đã trở nên nổi tiếng. Tài khoản này là một bé gái, nhưng trước ống kính, mắt bé đỏ hoe, mũi đỏ ửng vì khóc, và trông rất tiều tụy.

Cô bé vẫn trông như một đứa trẻ, nhưng tóc đã bắt đầu bạc. Nếu không phải do tiền sử gia đình, thì rất có thể là do căng thẳng và áp lực tinh thần kéo dài. Cô bé trông vô cùng đau khổ và tuyệt vọng trước ống kính. Cô bé đã quay hơn chục video, tất cả đều kể cùng một câu chuyện: sau khi cha mẹ ly hôn, con cái, đặc biệt là con gái, phải ở với cha. Video giải thích lý do tại sao cô bé khóc và suy sụp khi hét lên điều này.

Cô bé kể rằng sau khi bố mẹ ly hôn, cô sống với mẹ, rồi sau đó lại sống với mẹ để đến với cha dượng. Cha ruột của cô bé thì đưa em trai đi. Ban đầu, cô nghĩ việc mỗi phụ huynh nuôi một đứa con là công bằng, nhưng cô nhận thấy sống với mẹ thực sự không thể chịu đựng được.

Vì mẹ cô bé nhanh chóng tìm được cha dượng, nên cô bé đã đến sống với cha dượng. Mẹ cô bé nghĩ cuộc sống này rất tốt: có người cho cô ăn, có người cho cô uống, và có tiền để tiêu; cứ như thiên đường vậy. Bà thậm chí còn dặn con gái phải kiên nhẫn và cố gắng làm hài lòng cha dượng.

Nhưng cha dượng luôn khiến cô bé run rẩy lo lắng, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô bé thậm chí không thể ngủ ngon giấc vào ban đêm vì lo sợ. Khi kể cho mẹ nghe, cô bé không ngờ mẹ lại nói: "Con có đang suy nghĩ quá không? Cha dượng là người tốt, ông ấy nuôi sống gia đình chúng ta mà." Nói cách khác, mẹ cô bé không tin con gái, mà lại tin tưởng cha dượng. Điều này khiến cô bé cảm thấy vô cùng đau khổ và tan nát cõi lòng.

Trong tuyệt vọng, cô muốn quay về với cha ruột, nhưng ông đã tái hôn vài năm trước, và giữa họ có một rạn nứt; người cha cũng không muốn đón con gái về. Cô bé giằng xé: Sự bất an luôn thường trực khi sống cùng; nhưng nếu ở với cha ruột thì dường như ông ấy không muốn đón con gái về.

Cuối video, cô bé cúi chào và nói: "Các bác tốt bụng, cháu chỉ muốn có một khởi đầu. Cháu có thể chịu đựng khó khăn và làm việc nhà..." Cô bé này đã quay hơn chục video và thu hút được 30.000 người theo dõi và 260.000 lượt thích.

Nhiều cư dân mạng trong phần bình luận đã đồng tình với điều này: Quả thực, sau khi bố mẹ ly hôn, con gái không nên sống chung với mẹ, đặc biệt là nếu mẹ họ tái hôn, vì thực sự có rủi ro.

Làm thế nào để chúng ta có thể ngăn chặn việc một bé gái bị tổn thương khi cha mẹ em ly hôn?

Thứ nhất, mức độ an toàn có lẽ cao hơn khi ở với bố so với khi ở với mẹ.

Nhưng giả định là người cha là một người cha có trách nhiệm, và cô gái đã sống trong nhà cha mình từ nhỏ. Ông bà, chú bác và cô dì của cô đều quen biết cô và có thể giúp chăm sóc cô.

Như cư dân mạng đã chỉ ra, nếu một cô gái sống với cha, tất cả mọi người trừ mẹ kế của cha cô đều được coi là thành viên trong gia đình, vì họ cùng họ. Tuy nhiên, nếu một cô gái sống với mẹ sau khi mẹ cô tái hôn, cô ấy sẽ sống với gia đình hỗn hợp của mẹ. Ngoại trừ người thân ruột thịt của mẹ, tất cả những người khác đều bị coi là người ngoài, điều này thực sự khá rủi ro.

Thứ hai, người mẹ nên cố gắng không tái hôn.

Nhiều phụ nữ có thể không có nhiều khả năng kiếm tiền và không thể tự nuôi sống bản thân nếu có con gái. Họ có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tái hôn với một gia đình khác, điều này thực sự rất nguy hiểm.

Khi một người mẹ phụ thuộc tài chính vào người chồng thứ hai, bà dễ bị ảnh hưởng bởi quyền lực của chồng và thậm chí có thể đứng về phía ông ta vì sợ những hậu quả về tài chính.

Thứ ba, nên thường xuyên cho con gái mình về nhà bố của bé.

Nếu một người mẹ ly hôn và đưa con gái đi cùng, rồi sau đó tái hôn, bà vẫn nên thường xuyên cho con gái về nhà bố. Xét cho cùng, đó vẫn là người thân trong gia đình, và cô bé cần được cảm nhận sự ấm áp của gia đình. Điều này cũng đảm bảo rằng bất kỳ vấn đề nào cũng có thể được phát hiện kịp thời.

Ly hôn là sự lựa chọn của người lớn, nhưng bảo vệ trẻ em không phải là một sự lựa chọn; điều mà các bé gái cần không phải là "phải chịu đựng", mà là được tin tưởng, bảo vệ và được quan tâm.

Nguồn: Sohu