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Trương Bá Chi từ bỏ khối tài sản 1000 tỷ đồng để giành quyền nuôi con sau khi ly hôn Tạ Đình Phong

| | Lifestyle

Thay vì đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu, Trương Bá Chi lại muốn các con tiếp tục sống cùng mẹ và được chăm sóc trong môi trường quen thuộc.

Năm 2011, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong chính thức tuyên bố ly hôn sau 6 năm chung sống, khép lại một trong những cuộc hôn nhân nhận được nhiều sự quan tâm nhất của làng giải trí. Thông tin này khiến công chúng không khỏi bất ngờ bởi trước đó, cặp đôi từng được xem là một trong những gia đình nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ.

Trương Bá Chi từ bỏ khối tài sản 1000 tỷ đồng để giành quyền nuôi con sau khi ly hôn Tạ Đình Phong - Ảnh 1.

Thời điểm đường ai nấy đi, 2 con trai Lucas và Quintus vẫn còn nhỏ. Vì vậy, quyền nuôi dưỡng con trở thành vấn đề quan trọng nhất trong quá trình giải quyết những khúc mắc sau hôn nhân. Giới truyền thông tiết lộ, quá trình đàm phán giữa Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong kéo dài nhiều tháng với không ít căng thẳng và mãi mới thống nhất được các điều khoản ly hôn.

Trong toàn bộ quá trình này, điều khiến dư luận quan tâm nhất là lựa chọn của Trương Bá Chi đối với vấn đề tài sản. Được biết, Trương Bá Chi đã chủ động từ bỏ quyền phân chia khối tài sản hôn nhân trị giá 300 triệu HKD (khoảng 1000 tỷ đồng), với mong muốn giành quyền trực tiếp nuôi dưỡng 2 con trai. Quyết định này cũng phần nào cho thấy ưu tiên của nữ diễn viên sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, đó là ổn định cuộc sống cho các con trước khi nghĩ đến những vấn đề khác.

Trương Bá Chi từ bỏ khối tài sản 1000 tỷ đồng để giành quyền nuôi con sau khi ly hôn Tạ Đình Phong - Ảnh 2.

Còn khối tài sản trị giá 300 triệu HKD sẽ được chia đều cho Lucas và Quintus, sau đó đưa vào các quỹ tín thác riêng. Tạ Đình Phong cũng có trách nhiệm chu cấp 1,2 triệu HKD (khoảng 4 tỷ đồng) mỗi năm để phục vụ chi phí sinh hoạt và nuôi dưỡng các con.

Sau ly hôn, Trương Bá Chi dành phần lớn thời gian cho gia đình. Cô từng hạn chế hoạt động nghệ thuật trong một giai đoạn để tập trung chăm sóc 2 con trai, tự mình lo liệu nhiều công việc từ sinh hoạt thường ngày đến việc học hành của các con. Tạ Đình Phong tiếp tục phát triển sự nghiệp nghệ thuật và kinh doanh, đồng thời duy trì cuộc sống riêng. Mối quan hệ tình cảm giữa anh và Vương Phi cũng nhiều lần trở thành đề tài được truyền thông chú ý. Dù không còn là vợ chồng, cả 2 ngôi sao vẫn có trách nhiệm chung trong việc nuôi dạy con cái.

Trương Bá Chi từ bỏ khối tài sản 1000 tỷ đồng để giành quyền nuôi con sau khi ly hôn Tạ Đình Phong - Ảnh 3.

Đặc biệt hơn, Tạ Đình Phong từng dành những lời khen cho vợ cũ. Nam diễn viên đánh giá Trương Bá Chi là người dám yêu, dám sống và có tấm lòng lương thiện. Anh cũng bày tỏ sự cảm kích khi cô luôn giữ hình ảnh tốt đẹp của cha trước mặt các con, không để những mâu thuẫn giữa người lớn ảnh hưởng đến tình cảm cha con.

Đây được xem là một trong những điểm đáng chú ý trong cách ứng xử của Trương Bá Chi sau đổ vỡ hôn nhân. Dù không còn chung sống với Tạ Đình Phong, cô vẫn tạo điều kiện để các con duy trì mối quan hệ với bố và gia đình nội. Ông Tạ Hiền - cha của Tạ Đình Phong cũng từng dành nhiều lời khen cho con dâu cũ, ghi nhận cách cô chăm sóc và nuôi dạy 2 cháu nội.

Trương Bá Chi từ bỏ khối tài sản 1000 tỷ đồng để giành quyền nuôi con sau khi ly hôn Tạ Đình Phong - Ảnh 4.

Hiện tại, Lucas và Quintus đều đã bước vào tuổi trưởng thành. Lucas đang theo đuổi niềm đam mê âm nhạc tại Australia, trong khi Quintus cũng có cuộc sống học đường riêng và tham gia các hoạt động thể thao. Dù các con ngày càng lớn và có những định hướng riêng, Trương Bá Chi vẫn duy trì sự gắn bó mật thiết với 2 con trai, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình.

Sau một thời gian dài dành ưu tiên cho việc chăm sóc con cái, Trương Bá Chi cũng từng bước trở lại với công việc. Người đẹp tham gia các chương trình giải trí, xuất hiện tại những sự kiện và nhận các hợp đồng quảng cáo. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn duy trì được diện mạo trẻ trung, đồng thời xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc lập, chủ động trong cuộc sống và công việc.

Trương Bá Chi từ bỏ khối tài sản 1000 tỷ đồng để giành quyền nuôi con sau khi ly hôn Tạ Đình Phong - Ảnh 5.

Nhìn lại chặng đường sau ly hôn, Trương Bá Chi đã trải qua không ít thay đổi, từ một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng đến người mẹ dành phần lớn thời gian cho 2 con. Cuộc hôn nhân với Tạ Đình Phong có thể đã khép lại, nhưng mối liên hệ giữa họ vẫn được duy trì thông qua trách nhiệm và tình cảm dành cho Lucas và Quintus.

Theo Cảnh Ly

Thanh Niên Việt

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