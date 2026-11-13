Có một món ăn ở Hải Phòng mà cứ khi trời trở lạnh lại khiến người dân phải xếp hàng dài chờ được thưởng thức

Sủi dìn nghi ngút khói, ngô nướng xém vàng hay những củ khoai nóng hổi đang trở thành lựa chọn được nhiều người tìm đến ở Hải Phòng những ngày gần đây. Tại một số hàng quán, khách đứng kín quanh xe đẩy, bếp than. Có nơi người mua phải xếp hàng dài chờ đến lượt. Không ít người sẵn sàng đợi chỉ để thưởng thức một bát sủi dìn nóng hay vài bắp ngô, củ khoai vừa nướng xong.

Sự nhộn nhịp này xuất hiện khi miền Bắc bước vào đợt không khí lạnh đầu tiên có cường độ mạnh của mùa đông năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ từ chiều tối 8/11, sau đó mở rộng ra các khu vực khác. Từ ngày 9/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C

Trời lạnh cũng là thời điểm những món ăn nóng hổi được ưa chuộng hơn. Thay vì các loại đồ uống giải khát hay món ăn mát, nhiều người có xu hướng tìm đến những thức quà vừa có thể ăn ngay khi còn nóng, vừa tạo cảm giác ấm áp trong những buổi chiều tối.

Ở Hải Phòng, sủi dìn là một trong những món ăn gắn liền với mùa lạnh. Món này có hình dáng gần giống bánh trôi tàu nhưng nhỏ hơn, gồm những viên bột nếp mềm dẻo, bên trong thường có nhân vừng đen hoặc đậu xanh. Điểm tạo nên hương vị đặc trưng là phần nước đường nấu cùng gừng, thường được thêm lạc rang, vừng và dừa nạo khi thưởng thức.

Khi ăn nóng, lớp vỏ bánh dẻo mềm hòa cùng phần nhân bùi béo, trong khi nước đường có vị ngọt và hương gừng cay nhẹ. Sự kết hợp này khiến sủi dìn đặc biệt hợp với những ngày nhiệt độ xuống thấp. Đây là món ăn đường phố đặc trưng của Hải Phòng, được yêu thích vào những ngày se lạnh.

Sủi dìn cũng là món ăn có tính mùa vụ khá rõ. Nhiều hàng quán thường bắt đầu bán hoặc hút khách hơn khi trời chuyển lạnh.

Bên cạnh sủi dìn, ngô nướng và khoai nướng cũng là những món quà vặt thường xuất hiện nhiều hơn khi trời lạnh. Không cần cách chế biến cầu kỳ, ngô và khoai được đặt trực tiếp trên bếp than, nướng đến khi lớp vỏ bên ngoài xém nhẹ, tỏa mùi thơm đặc trưng. Ngô nướng có vị ngọt, dẻo. Khoai nướng, nhất là khoai mật, thường có phần ruột mềm, bở hoặc dẻo quánh tùy loại.

Sức hấp dẫn của những món ăn này không chỉ nằm ở hương vị. Trong tiết trời lạnh, hình ảnh bếp than đỏ lửa, người bán liên tục trở tay nướng từng bắp ngô, củ khoai cũng tạo nên sức hút riêng. Khách có thể vừa đứng chờ, vừa trò chuyện hoặc thưởng thức món ăn ngay bên vỉa hè.

Với người bán, đây là nhóm đồ ăn có tính mùa vụ, phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết. Những ngày nắng nóng, nhu cầu với món nướng thường không cao bằng thời điểm trời lạnh. Ngược lại, khi nhiệt độ giảm, lượng khách tìm mua có thể tăng nhanh, nhất là vào buổi chiều tối. Một số hàng rong, quầy nhỏ cũng tranh thủ mở bán theo mùa, tận dụng mặt hàng có nguyên liệu tương đối dễ tìm và cách chế biến không quá phức tạp.

Tuy nhiên, việc kinh doanh các món ăn này cũng đòi hỏi người bán phải tính toán lượng nguyên liệu, thời gian chuẩn bị và sức mua theo từng ngày. Ngô, khoai cần được nướng liên tục để phục vụ khách nhưng cũng phải tránh để quá lâu trên bếp khiến món ăn bị khô hoặc cháy. Với sủi dìn, phần bánh và nước đường gừng cần được chuẩn bị đủ để giữ độ nóng, mềm dẻo khi phục vụ.

Khi những đợt gió lạnh đầu mùa xuất hiện, các món ăn bình dị như sủi dìn, ngô nướng, khoai nướng lại trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống đường phố Hải Phòng. Không cần nhà hàng hay không gian cầu kỳ, những quầy hàng nhỏ với nồi nước gừng nghi ngút khói và bếp than đỏ lửa vẫn đủ sức kéo khách dừng chân, thậm chí kiên nhẫn xếp hàng chờ mua.

(Ảnh: Page Không Lòng Vòng)