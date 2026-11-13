Bữa ăn của người sở hữu gần 900 tỷ đô

Sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ USD, điều hành những doanh nghiệp công nghệ có tầm ảnh hưởng toàn cầu, Elon Musk thường được nhắc đến như một trong những người bận rộn nhất thế giới. Thế nhưng, nếu nghĩ rằng người đàn ông giàu nhất hành tinh luôn dùng những bữa ăn xa hoa với đầu bếp riêng và thực đơn cầu kỳ, có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi biết thói quen ăn uống mà chính ông từng tiết lộ.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes ngày 13/11/2026, Elon Musk đứng đầu thế giới với tài sản ước tính khoảng 894,3 tỷ USD. Dù vậy, thực đơn thường ngày của ông lại khá đơn giản, thậm chí có bữa còn bị bỏ qua vì công việc.

Bữa sáng: Bít tết, trứng và cà phê

Trong cuộc phỏng vấn với Katie Miller, được thực hiện vào năm 2025, Elon Musk đã chia sẻ khá trực tiếp về những gì ông ăn trong một ngày. Vị tỷ phú cho biết hiện nay ông thường bắt đầu buổi sáng bằng bít tết, trứng và cà phê.

Đây là thực đơn giàu protein, không quá cầu kỳ trong cách chế biến. Bít tết cung cấp nguồn đạm từ thịt bò, trứng là thực phẩm quen thuộc và cà phê giúp ông bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, Musk không đưa ra một công thức dinh dưỡng cụ thể hay khẳng định đây là chế độ ăn được chuyên gia thiết kế riêng cho mình.

Điều thú vị là trước đây, Musk từng có thói quen ăn bánh donut cùng cà phê vào buổi sáng. Donut là loại bánh ngọt hình vòng, thường được làm từ bột mì, đường, trứng, sữa và bơ, sau đó chiên hoặc nướng. Theo thời gian, thực đơn buổi sáng được ông tiết lộ đã thay đổi sang bít tết và trứng.

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Bữa trưa: Thường bị bỏ qua vì quá bận

Nếu bữa sáng có phần đầy đặn thì bữa trưa của Musk lại khá thất thường. Trong cuộc phỏng vấn, ông cho biết mình thường không ăn trưa, hoặc nếu có thì chỉ ăn một chút.

Đây có lẽ là chi tiết phản ánh rõ nhất lối sống bận rộn của người đứng đầu Tesla và SpaceX. Thay vì duy trì ba bữa cố định, Musk dường như ưu tiên lịch trình công việc và không phải lúc nào cũng dành thời gian cho một bữa trưa đầy đủ.

Trong một cuộc phỏng vấn cũ với AUTO BILD năm 2014, ông từng kể rằng bữa trưa thường được phục vụ ngay trong các cuộc họp và bản thân chỉ ăn xong trong khoảng 5 phút. Chi tiết này cho thấy thói quen ăn uống của Musk từng gắn chặt với nhịp làm việc dày đặc như thế nào.

Bữa tối: Không cố định, tùy thuộc vào những cuộc gặp gỡ

Khác với bữa trưa thường bị bỏ qua, bữa tối của Musk linh hoạt hơn. Ông cho biết món ăn sẽ thay đổi tùy việc mình dùng bữa một mình hay tham gia những buổi gặp gỡ xã hội. Ông cũng nói mình thích nhiều nền ẩm thực khác nhau.

Điều đó có nghĩa là không có một thực đơn bữa tối cố định nào được Musk công bố. Thay vì gắn cho ông những món ăn đắt đỏ như bít tết ủ khô, sushi cao cấp hay các món Âu xa xỉ, có thể thấy chính ông chỉ mô tả khá chung rằng mình thích sự đa dạng trong ẩm thực.

Món ăn yêu thích nhất lại là cheeseburger

Trong số những món ăn từng được nhắc đến, cheeseburger có lẽ là lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ nhất. Khi được hỏi nếu chỉ có thể ăn một món trong suốt phần đời còn lại, Musk trả lời rằng ông sẽ chọn cheeseburger vì đây là món ăn tuyệt vời.

Cheeseburger là bánh mì kẹp thịt bò nướng cùng phô mai, thường có thêm rau xà lách, cà chua, hành tây và nước sốt. Đây là món ăn nhanh phổ biến tại Mỹ, không phải một món ăn xa xỉ hay quá khó tìm.

Musk cũng bày tỏ tình yêu với ẩm thực Mỹ khi trò chuyện về sở thích ăn uống. Điều này cho thấy dù có đủ khả năng thưởng thức những bữa ăn đắt đỏ nhất, món khiến ông muốn lựa chọn lâu dài lại là một chiếc bánh mì kẹp thịt quen thuộc.

Diet Coke và cà phê từng là những thức uống gắn liền với Musk

Ngoài đồ ăn, Diet Coke (nước ngọt có ga không đường ít calo) cũng là một phần khá nổi tiếng trong câu chuyện ăn uống của tỷ phú công nghệ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014, Musk thừa nhận từng có thời điểm uống khoảng 8 lon Diet Coke mỗi ngày, nhưng sau đó đã cố gắng giảm xuống còn khoảng 1–2 lon.

Một bài phỏng vấn trên tạp chí Inc. năm 2007 cũng từng đề cập việc ông tiêu thụ nhiều Diet Coke và cà phê đến mức cảm thấy cơ thể bị kích thích quá mức. Đây là những thói quen được ghi nhận từ nhiều năm trước, không có nghĩa ông vẫn duy trì lượng tiêu thụ tương tự ở hiện tại.

Giàu có không đồng nghĩa với ăn uống cầu kỳ

Điều đáng chú ý trong thực đơn của Elon Musk không nằm ở việc ông ăn những món gì đắt tiền, mà ở sự đơn giản và thiếu tính cố định. Bữa sáng có bít tết, trứng và cà phê; bữa trưa thường bị bỏ qua; bữa tối thay đổi theo hoàn cảnh; còn món ăn yêu thích nhất lại là cheeseburger bình dân.

Musk từng chia sẻ về những giai đoạn làm việc tới 100–120 giờ mỗi tuần trong thời kỳ đặc biệt khó khăn của các công ty. Ông cũng từng nói mình thường ngủ khoảng 6 giờ mỗi đêm và không khuyến khích người khác duy trì lịch làm việc quá sức như vậy. Những chia sẻ này giúp lý giải phần nào vì sao việc ăn uống của ông đôi khi không theo một lịch trình thông thường.

Dẫu vậy, thực đơn của một tỷ phú không phải hình mẫu dinh dưỡng để mọi người làm theo. Bỏ bữa hay làm việc quá sức không phải bí quyết tạo nên thành công. Sau cùng, điều đáng quan tâm hơn cả là cách mỗi người cân bằng giữa công việc, sức khỏe và những nhu cầu cơ bản của cuộc sống.