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Nam NSƯT từ Mỹ về, cùng 1 nữ NSND tới biệt thự đàn anh ở TP.HCM

| | Lifestyle

Nhà nghệ sĩ Kim Tử Long rất lớn và khang trang, đẹp như một biệt thự, nằm ở trung tâm TP.HCM.

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long từ Mỹ về đã cùng NSND Quế Trân tới nhà đàn anh Kim Tử Long để tập dượt, chuẩn bị cho liveshow kỷ niệm 35 năm ca hát sắp tới của mình.

Nam NSƯT từ Mỹ về, cùng 1 nữ NSND tới biệt thự đàn anh ở TP.HCM- Ảnh 1.

Nhà nghệ sĩ Kim Tử Long rất lớn và khang trang, nằm ở TP.HCM, ước chừng diện tích lên đến vài trăm mét vuông. Trước nhà nam nghệ sĩ có hẳn một hồ bơi cho các con bơi lội. Bên trong nhà bài trí nội thất đẹp, đắt tiền.

NSND Quế Trân chia sẻ: "Tôi mừng cho anh Kim Tiểu Long lắm vì anh đã có cả một quá trình dài suốt nhiều năm gắn bó với sân khấu cải lương. Anh cũng rất miệt mài, chịu khó.

Hôm nay, tôi đến đây để tập trích đoạn đầu tiên trong liveshow của anh. Dù tận ngày 10/1 năm sau liveshow mới diễn ra, nhưng anh Kim Tiểu Long đã ráo riết tập dượt và chuẩn bị liên tục từ bây giờ để có được những tiết mục chỉn chu, hoành tráng và chất lượng, đúng với quy mô của liveshow kỷ niệm 35 năm.

Chúng tôi đang rất tâm huyết, muốn đem đến những tiết mục hay phục vụ khán giả, những người đã yêu thương cải lương và nghệ sĩ chúng tôi. Mọi người phải đến xem trực tiếp tại rạp mới thấy sự hoành tráng, nguy nga của liveshow, rất nhiều công nghệ hiện đại được anh Kim Tiểu Long áp dụng".

Nam NSƯT từ Mỹ về, cùng 1 nữ NSND tới biệt thự đàn anh ở TP.HCM- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Kim Tử Long nói về học trò: "Tôi nghĩ Kim Tiểu Long đã chín muồi, đầy đủ bản lĩnh để thực hiện một liveshow lớn. Liveshow này tổ chức tại nhà hát Hòa Bình là một sân khấu rất lớn với cá nhân một nghệ sĩ thông thường. Không phải nghệ sĩ nào cũng dám tổ chức liveshow ở đây.

Tôi đã từng tổ chức liveshow ở đây rồi và full vé, nên tôi nghĩ liveshow của Kim Tiểu Long cũng sẽ full vé vì còn rất nhiều nghệ sĩ khác cũng đến biểu diễn ủng hộ Kim Tiểu Long.

Tôi chúc Kim Tiểu Long thành công, không phải chỉ bội thu vé mà còn thành công về mặt nghệ thuật. Nếu liveshow không hay thì khán giả sẽ không đến lần hai.

Mọi người phải đến coi trực tiếp mới thấy sự hoành tráng của nó vì Kim Tiểu Long đã mời đạo diễn giỏi từ ngoài Hà Nội vào đây để dàn dựng liveshow. Ngoài ra còn rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nữa cũng tham gia".

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Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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