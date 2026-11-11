NSND Hồng Vân, Như Quỳnh cùng dàn sao Việt sẽ góp mặt trong đêm nhạc của MC Nguyên Khang

Nguyên Khang cho biết việc chuyển từ sản xuất chương trình ghi hình sang tổ chức biểu diễn trực tiếp là thử thách mới với anh. Nếu trước đây anh chủ yếu tập trung vào công việc dẫn dắt, kết nối khách mời thì hiện tại phải tìm hiểu thêm nhiều lĩnh vực.

"Khi tự sản xuất, tôi phải học nhiều thứ ngoài chuyên môn của một MC, từ tài chính, kỹ thuật, âm nhạc đến quản lý sản xuất. Có những áp lực chỉ khi trực tiếp đứng ra đầu tư, mình mới thực sự hiểu", anh chia sẻ.

MC Nguyên Khang.

Nam MC chia sẻ về chương trình "Thanh xuân rực rỡ" trong buổi gặp gỡ.

Với "Thanh xuân rực rỡ", nam MC muốn đưa những tiết mục từng xuất hiện trên chương trình trực tuyến đến gần hơn với khán giả qua sân khấu trực tiếp. Các ca khúc sẽ được phối lại, biểu diễn cùng ban nhạc sống, hướng đến những giai điệu gắn với ký ức tuổi trẻ của nhiều thế hệ.

"Tôi luôn ấp ủ một ngày đưa những giai điệu ấy ra khỏi màn hình để khán giả được ngồi trước sân khấu, nghe giọng ca mình yêu mến và cùng sống lại những ký ức đẹp", Nguyên Khang nói.

Một trong những tiết mục đáng chú ý là màn song ca của Như Quỳnh và Mai Thiên Vân. Hai ca sĩ có nhiều năm hoạt động trên sân khấu hải ngoại nhưng chưa từng hát chung. Lần đầu họ kết hợp là ca khúc "Tuổi mộng xứ đông" trong số trong chương trình "Music Wave" phát sóng cuối tháng 10.

Bên cạnh những nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động, Nguyên Khang còn mời các gương mặt trẻ như Ôn Vĩnh Quang, Tố My, Ngọc Phụng, NiNi và K.Dee. Anh cho biết việc tạo cơ hội cho những tài năng chưa có nhiều điều kiện tỏa sáng cũng là định hướng của chương trình.

Như Quỳnh và Mai Thiên Vân.

NSND Hồng Vân.

Trong "Thanh xuân rực rỡ", Nguyên Khang sẽ dẫn chương trình cùng MC Hoàng Oanh. Anh cho biết lựa chọn đồng nghiệp vì cả hai từng phối hợp trong "Hòa âm ánh sáng" năm 2015, hiểu cách làm việc và có thể ứng biến trên sân khấu.

MC Nguyên Khang tiết lộ, do không đủ kinh phí tự thực hiện toàn bộ, anh phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác về sân khấu, âm thanh và âm nhạc. Nam MC thừa nhận chương trình có khả năng thua lỗ nếu doanh thu vé không đạt kỳ vọng.

"The Khang Show" do Nguyên Khang lên ý tưởng, sản xuất và dẫn dắt, phát hằng tuần trên YouTube, mạng xã hội và một số nền tảng truyền hình trực tuyến. Bên cạnh các số trò chuyện với nghệ sĩ về nghề, chuyện đời, mỗi tháng chương trình có một số "Music Wave" - nơi ca sĩ khách mời vừa chia sẻ vừa biểu diễn cùng ban nhạc. Theo êkíp, chương trình đã thực hiện 180 tập talkshow và 45 tập âm nhạc.

Nguyên Khang sinh năm 1984 tại TP.HCM, tốt nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Anh bắt đầu làm MC từ năm 2006, từng dẫn các chương trình như "Nhân tố bí ẩn", "Hòa âm ánh sáng", "Bài hát hay nhất", "Giọng hát Việt". Ngoài công việc dẫn chương trình, anh còn hoạt động kinh doanh.

Đêm nhạc "Thanh xuân rực rỡ" diễn ra lúc 19h30 ngày 5/12 tại Space Above - Thiskyhall Sala, TP.HCM. Đêm diễn có NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Thanh Thủy, diễn viên Lê Khánh và các ca sĩ Như Quỳnh, Hồng Ngọc, Hiền Thục, Nguyễn Hồng Nhung, Mai Thiên Vân, Thảo Trang, Hồ Quang Hiếu, Ôn Vĩnh Quang, Tố My, Ngọc Phụng, NiNi, K.Dee.