Giá vàng giảm, người đang giữ vàng cần kiểm tra lại 4 con số

Có 4 con số nên kiểm tra lại để biết nếu bán vàng ở thời điểm hiện tại, bạn thực sự nhận được bao nhiêu.

1. Số tiền bạn đã bỏ ra để mua vàng

Đây là con số đầu tiên cần tìm lại, đặc biệt nếu bạn có thói quen mỗi tháng mua một ít vàng để dành. Đừng chỉ nhớ mang máng mình mua vào lúc giá khoảng bao nhiêu. Hãy xem lại hóa đơn hoặc ghi chép để biết chính xác số tiền đã chi cho từng lần mua.

Ví dụ, bạn mua 2 chỉ vàng với giá 15 triệu đồng/chỉ, sau đó mua thêm 2 chỉ ở mức 14 triệu đồng/chỉ. Tổng cộng, bạn đã bỏ ra 58 triệu đồng để có 4 chỉ vàng. Tính trung bình, mỗi chỉ vàng bạn mua hết 14,5 triệu đồng.

Việc nhìn lại số tiền đã bỏ ra giúp bạn có cơ sở so sánh với giá vàng hiện tại. Nếu chỉ nhớ lần mua gần nhất, bạn có thể đánh giá chưa chính xác tình hình của toàn bộ số vàng đang giữ.

2. Giá cửa hàng mua lại ở thời điểm hiện tại

Khi theo dõi giá vàng, nhiều người thường chú ý đến mức giá bán ra của cửa hàng. Đây là mức giá người mua phải trả nếu muốn mua vàng. Còn nếu đang sở hữu vàng và muốn bán lại, điều cần quan tâm là giá mua vào.

Hai mức giá này có thể khác nhau đáng kể. Vì vậy, đừng lấy giá bán ra trên bảng niêm yết để tính số tiền mình có thể thu về.

Chẳng hạn, một cửa hàng niêm yết giá mua vào là 13,8 triệu đồng/chỉ và giá bán ra là 14,1 triệu đồng/chỉ. Nếu bạn đang có vàng và muốn bán, mức giá cần dùng để tính toán ban đầu là 13,8 triệu đồng/chỉ, không phải 14,1 triệu đồng.

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3. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán

Đây là khoản nhiều người dễ bỏ qua khi mua vàng. Giá vàng có thể không biến động quá nhiều nhưng khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra vẫn khiến người mua chịu thiệt nếu giao dịch trong thời gian ngắn.

Ví dụ, bạn mua vàng ở mức 14,1 triệu đồng/chỉ. Ngay tại thời điểm đó, cửa hàng chỉ mua lại ở mức 13,8 triệu đồng/chỉ. Như vậy, nếu bán ngay, bạn đã thấp hơn 300.000 đồng/chỉ so với số tiền vừa bỏ ra để mua.

Khi giá vàng giảm, khoảng chênh lệch này càng đáng để chú ý. Bởi số tiền thực nhận khi bán không chỉ phụ thuộc vào giá vàng tăng hay giảm mà còn phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai mức giá tại nơi giao dịch.

4. Tổng số tiền thực nhận nếu bán vàng

Sau khi có số tiền đã bỏ ra, giá cửa hàng mua lại và khoảng chênh lệch mua - bán, hãy thử tính xem mình có thể nhận về bao nhiêu nếu bán toàn bộ số vàng đang giữ.

Quay lại ví dụ trên: bạn có 4 chỉ vàng, giá mua vào hiện tại là 13,8 triệu đồng/chỉ. Nếu cửa hàng nhận mua lại đúng mức giá này và không có khoản khấu trừ nào khác, số tiền thu về sẽ là 55,2 triệu đồng.

Trong khi đó, tổng số tiền bạn từng bỏ ra là 58 triệu đồng. Như vậy, số tiền nhận lại thấp hơn 2,8 triệu đồng so với số tiền ban đầu.

Đây là phép tính giúp bạn hình dung rõ hơn tình hình của khoản tiền đã dành dụm để mua vàng. Khi bán thực tế, số tiền nhận được còn có thể thay đổi tùy loại vàng, tình trạng sản phẩm, chính sách thu mua và các khoản phí hoặc khấu trừ của cửa hàng.

Giá vàng giảm, nên nhìn lại khoản vàng mình đang giữ như thế nào?

Bốn con số trên giúp bạn biết mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền, hiện có thể bán vàng với giá nào và nếu bán thì sẽ nhận lại bao nhiêu. Đây cũng là cơ sở để cân nhắc xem số vàng đó có còn phù hợp với mục tiêu tích lũy ban đầu hay không.

Nếu mua vàng để dành dài hạn, bạn có thể cần nhìn vào kế hoạch tài chính tổng thể thay vì chỉ phản ứng với một vài phiên giảm giá. Ngược lại, nếu khoản tiền này sắp cần dùng đến, thời điểm bán và số tiền thực nhận sẽ là những yếu tố cần tính kỹ hơn.

Giá vàng trên bảng niêm yết có thể thay đổi mỗi ngày. Nhưng trước khi đưa ra quyết định với số vàng đang có, điều quan trọng là phải biết chính xác mình đã bỏ ra bao nhiêu và hiện có thể nhận lại bao nhiêu tiền.