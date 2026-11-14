Trước khi đi ngủ 1 tiếng ăn một nắm hạt rẻ tiền này, tim mạch "khỏe re", mỡ thừa tự động biến mất

Nhiều người thường e ngại ăn vặt vào buổi tối vì sợ tích mỡ, nặng bụng và khó ngủ. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng nếu chọn đúng thực phẩm với khẩu phần hợp lý trước giờ đi ngủ khoảng 1 tiếng, cơ thể sẽ nhận được vô số lợi ích sức khỏe bất ngờ. Trong số đó, đậu phộng (còn gọi là hạt lạc) là lựa chọn vừa rẻ tiền, dễ tìm lại mang đến tác động tích cực cho cả tim mạch, vóc dáng lẫn hệ tiêu hóa.

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Vì sao ăn một nắm đậu phộng trước khi đi ngủ 1 tiếng lại tốt cho sức khỏe?

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), khẩu phần lý tưởng mỗi ngày là một nắm nhỏ hạt tương đương khoảng 28g (khoảng 25 đến 30 hạt). Khi tiêu thụ lượng vừa đủ này trước khi lên giường khoảng 1 tiếng, các dưỡng chất bên trong đậu phộng sẽ phát huy tối đa tác dụng trong suốt thời gian cơ thể nghỉ ngơi.

Bảo vệ tim mạch suốt đêm

Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Hóa sinh Thực phẩm (Journal of Food Biochemistry) chỉ ra rằng đậu phộng chứa hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa như axit phenolic, flavonoid và resveratrol tương tự như trong trà xanh hay rượu vang đỏ. Các hoạt chất này giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu, bảo vệ thành mạch máu khỏi tình trạng xơ vữa.

Bên cạnh đó, nguồn axit béo không bão hòa đơn (đặc biệt là axit oleic) cùng magie và niacin trong đậu phộng giúp điều hòa huyết áp, ổn định nhịp tim vào ban đêm. Một nghiên cứu quy mô lớn của Đại học Harvard (Massachusetts, Mỹ) cũng khẳng định những người duy trì thói quen ăn hạt thường xuyên giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành.

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Ngăn cơn đói đêm, hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Trong 100g đậu phộng chứa khoảng 567 calo nên nhiều người lầm tưởng ăn vào buổi tối sẽ gây béo phì. Thực tế, theo phân tích dinh dưỡng từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một nắm nhỏ 28g đậu phộng chỉ cung cấp khoảng 160 calo nhưng lại chứa tới 7g chất đạm thực vật và 2,4g chất xơ.

Việc ăn một nắm đậu phộng trước khi đi ngủ 1 tiếng giúp làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, tạo cảm giác no êm ái và giữ đường huyết ổn định suốt đêm. Nhờ đó, bạn sẽ tránh được tình trạng hạ đường huyết gây thèm ăn vặt lúc nửa đêm hoặc ăn bù quá nhiều vào bữa sáng hôm sau. Hơn nữa, axit amin tryptophan và magie trong đậu phộng còn thúc đẩy cơ thể sản sinh melatonin giúp ngủ sâu giấc, từ đó tối ưu hóa quá trình đốt mỡ tự nhiên của cơ thể.

Thúc đẩy tiêu hóa và giảm viêm đường ruột

Lượng chất xơ không hòa tan dồi dào trong đậu phộng đóng vai trò như một chất xúc tác giúp kích thích nhu động ruột hoạt động nhịp nhàng ngay cả khi bạn đang ngủ. Nhờ vậy, hệ tiêu hóa được làm sạch nhẹ nhàng, hỗ trợ đào thải cặn bã trơn tru vào sáng hôm sau và ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

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Ngoài ra, nghiên cứu đăng trên tạp chí Circulation Research của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy việc bổ sung đậu phộng và các loại hạt vào chế độ ăn hằng ngày giúp giảm các chỉ số viêm mạn tính trong cơ thể, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn cho người có nguy cơ mắc tiểu đường type 2.

Cách ăn đậu phộng buổi tối chuẩn khoa học để không phản tác dụng

Dù mang lại nhiều lợi ích nhưng nếu ăn sai cách vào buổi tối, đậu phộng có thể gây đầy bụng hoặc tăng cân ngược trở lại. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

- Ăn đúng thời điểm và liều lượng: Chỉ nên ăn tối đa một nắm nhỏ khoảng 28g và ăn trước khi lên giường khoảng 1 tiếng. Tuyệt đối không ăn sát giờ nằm ngủ vì chất béo và đạm trong hạt cần thời gian tiêu hóa, nếu nằm ngay dễ gây trào ngược axit dạ dày.

- Ưu tiên chế biến nguyên vị: Vào buổi tối, bạn chỉ nên chọn đậu phộng luộc hoặc rang khô không muối, không đường và giữ nguyên lớp vỏ lụa đỏ bên ngoài vì lớp vỏ này tập trung phần lớn chất chống oxy hóa. Tránh xa đậu phộng rang muối, tẩm bơ đường hay chiên dầu vì lượng natri và chất béo bão hòa cao sẽ gây tích nước, tăng áp lực lên tim mạch ban đêm.

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- Tuyệt đối tránh hạt mốc: Đậu phộng bảo quản ẩm rất dễ nhiễm nấm mốc Aspergillus flavus sinh ra độc tố aflatoxin gây tổn thương gan nghiêm trọng. Nếu thấy hạt có dấu hiệu đổi màu, có vị đắng hoặc mùi hôi dầu, cần vứt bỏ ngay lập tức.

- Nhóm người cần thận trọng: Những người có cơ địa dị ứng đậu phộng, người đang bị rối loạn tiêu hóa cấp tính, tiêu chảy hoặc mắc bệnh gout nặng, mỡ máu cao nên tham khảo ý kiến bác sĩ và kiểm soát chặt chẽ lượng tiêu thụ.