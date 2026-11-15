Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Sống

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện 567 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ trong thời gian từ ngày 02/11/2026 đến ngày 08/11/2026.

Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh thông báo kết quả phát hiện vi phạm tốc độ qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong thời gian từ ngày 2/11 đến ngày 8/11. Theo đó, có tổng cộng 567 trường hợp chạy quá tốc độ được ghi nhận.

Danh sách các phương tiện vi phạm được công khai để chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện chủ động tra cứu:

Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.
Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 2.
Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 3.
Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 4.
Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 5.
Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 6.
Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 7.
Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 8.
Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 9.
Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 10.
Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 11.
Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 12.
Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 13.
Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 14.
Công an đề nghị 567 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 15.

Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe ô tô, theo Nghị định 168/2024, nếu vượt quá tốc độ từ 05-dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h sẽ bị phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20-35 km/h sẽ bị phạt từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12.000.000 - 14.000.000 đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe.

Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20.000.000 - 22.000.000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe máy, nếu vi phạm lỗi chạy quá tốc độ từ 05 km/h đến dưới 10 km/h phạt 400.000 đồng đến 600.000 đồng, không trừ điểm bằng lái xe; Lỗi chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến dưới 20 km/h phạt 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, không trừ điểm bằng lái xe; Lỗi chạy quá tốc độ trên 20km/h phạt 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, trừ 04 điểm trên GPLX.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Người dân có thể tra cứu thông tin phương tiện vi phạm trên các kênh chính thức của cơ quan chức năng. Khi phát hiện phương tiện thuộc quyền quản lý nằm trong danh sách phạt nguội, chủ phương tiện cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết, tránh bỏ sót nghĩa vụ xử lý vi phạm. 

(Theo Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh)

Nam Anh

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Danh tính 1 cựu sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội tặng trường cũ 20 tỷ đồng

Danh tính 1 cựu sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội tặng trường cũ 20 tỷ đồng Nổi bật

Một bệnh viện dự kiến được đầu tư gần 1.600 tỷ đồng xây cơ sở mới, quy mô 9 tầng nổi, 2 tầng hầm: Số giường bệnh tăng gấp 10 lần

Một bệnh viện dự kiến được đầu tư gần 1.600 tỷ đồng xây cơ sở mới, quy mô 9 tầng nổi, 2 tầng hầm: Số giường bệnh tăng gấp 10 lần Nổi bật

5 loại nước tốt nhất cho thận, bất ngờ với vị trí số 1

5 loại nước tốt nhất cho thận, bất ngờ với vị trí số 1

15:24 , 15/11/2026
Ngày càng có nhiều người khổ sở vì ung thư tuyến giáp? Bác sĩ cảnh báo 1 "sát thủ" ít ai để ý

Ngày càng có nhiều người khổ sở vì ung thư tuyến giáp? Bác sĩ cảnh báo 1 "sát thủ" ít ai để ý

15:18 , 15/11/2026
Lộ diện 21 cầu thủ U17 Việt Nam được FIFA công bố dự World Cup 2026

Lộ diện 21 cầu thủ U17 Việt Nam được FIFA công bố dự World Cup 2026

15:02 , 15/11/2026
NSND Tự Long chính thức nhận bằng Tiến sĩ

NSND Tự Long chính thức nhận bằng Tiến sĩ

14:42 , 15/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên