Công an đề nghị 523 chủ phương tiện mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Bắc Ninh đã thông báo danh sách 523 phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ được phát hiện thông qua hệ thống phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Các trường hợp vi phạm được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 26/10/2026 đến ngày 1/11/2026. Danh sách phương tiện đã được cơ quan chức năng công khai nhằm giúp chủ xe và người điều khiển phương tiện chủ động tra cứu, kiểm tra thông tin.

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Phòng CSGT đề nghị những cá nhân có phương tiện nằm trong danh sách nhanh chóng liên hệ, phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định.

Đáng chú ý, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ có thể bị xử phạt hàng triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX), tùy theo mức độ vi phạm.

Cụ thể, đối với người điều khiển ô tô, mức phạt được áp dụng như sau:

- Chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

- Chạy quá tốc độ từ 10 đến 20 km/h: Phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX.

- Chạy quá tốc độ trên 20 đến 35 km/h: Phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX.

- Chạy quá tốc độ trên 35 km/h: Phạt tiền từ 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy, mức xử phạt gồm:

- Chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/h: Phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng.

- Chạy quá tốc độ từ 10 đến 20 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

- Chạy quá tốc độ trên 20 km/h: Phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX đối với trường hợp người điều khiển thuộc diện phải có GPLX.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ giới hạn tốc độ, chú ý hệ thống biển báo và điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện lưu thông thực tế.

Việc chủ động kiểm tra thông tin vi phạm và chấp hành xử lý đúng quy định sẽ giúp người dân tránh kéo dài quá trình giải quyết vi phạm, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

(Theo Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh)