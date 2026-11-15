Con bị cận thị: Ngoài việc giúp con nhìn rõ, ba mẹ còn cần quan tâm điều gì?

Vì vậy, chăm sóc mắt cận thị cho con ngày nay không chỉ dừng lại ở việc giúp con nhìn rõ, mà còn cần sự theo dõi và quản lý cận thị cho con lâu dài.

Vì sao độ cận của trẻ không ngừng tăng?

Nhiều ba mẹ thường thắc mắc vì sao con đã đeo kính đúng số nhưng mắt vẫn cứ tăng độ đều đặn mỗi năm. Về phía chuyên môn, sự gia tăng độ cận ở trẻ em liên quan trực tiếp đến sự kéo dài bất thường của trục nhãn cầu (chiều dài của mắt - khoảng cách từ giác mạc đến võng mạc) trong giai đoạn phát triển.

Khi trẻ cận thị, trục nhãn cầu dài hơn so với bình thường, ánh sáng đi vào mắt không hội tụ đúng trên võng mạc mà rơi vào phía trước, khiến hình ảnh bị nhòe đi và trẻ nhìn xa không rõ. Cận thị tiến triển làm gia tăng chiều dài trục nhãn cầu, dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mắt. Vì vậy, phụ huynh cần quan tâm đến cả độ cận hiện tại cũng như tốc độ thay đổi của cận thị để có thể chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thị giác lâu dài cho con.

Phụ huynh có thể chủ động cho trẻ thăm khám mắt định kỳ để theo dõi sự thay đổi của độ cận và được tư vấn lựa chọn các giải pháp phù hợp với tình trạng của từng trẻ. Nhờ sự phát triển của các công nghệ quang học hiện đại, ngày nay cha mẹ đã có thêm sự lựa chọn với tròng kính chuyên biệt, được thiết kế nhằm hỗ trợ quản lý tiến triển cận thị, thay vì chỉ giúp trẻ nhìn rõ.

Sự khác biệt giữa mắt cận thị và mắt thông thường. Nguồn: File tài liệu của ZEISS

Một số lưu ý khi lựa chọn giải pháp kiểm soát cận thị cho trẻ

Mỗi trẻ có tình trạng cận thị và nhu cầu rất khác nhau. Vì vậy, khi tìm hiểu giải pháp quản lý cận thị, phụ huynh có thể quan tâm đến một số yếu tố quan trọng. Trước hết là khả năng thích nghi và sự thoải mái. Thực tế, trẻ cần đeo kính trong nhiều hoạt động hằng ngày, từ học bài, đọc sách đến vui chơi, vận động. Một thiết kế phù hợp sẽ giúp trẻ dễ làm quen hơn và thoải mái khi sử dụng thường xuyên.

Yếu tố tiếp theo là tính chuyên biệt của thiết kế tròng kính. Khác với tròng kính đơn tròng thông thường chủ yếu giúp điều chỉnh tật khúc xạ để trẻ nhìn rõ, các tròng kính kiểm soát cận thị được phát triển với thiết kế quang học chuyên biệt giúp trẻ vừa nhìn rõ, vừa có hiệu quả làm chậm tiến triển cận thị.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng nên quan tâm tới các bằng chứng khoa học phía sau giải pháp. Với một giải pháp có thể đồng hành cùng trẻ lâu dài, mức độ tin cậy không chỉ đến từ công nghệ được giới thiệu mà còn từ quá trình nghiên cứu và kiểm chứng phía sau. Những tròng kính được phát triển dựa trên nghiên cứu chuyên sâu, có dữ liệu lâm sàng và kết quả theo dõi rõ ràng sẽ giúp ba mẹ có thêm cơ sở để trao đổi với chuyên gia và lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng của con.

Giải pháp quang học chuyên biệt hỗ trợ quản lý cận thị

Từ những tiêu chí trên, phụ huynh có thể cân nhắc các tròng kính được thiết kế chuyên biệt cho quản lý cận thị ở trẻ. Trong số các giải pháp hiện nay, ZEISS MyoCare là sản phẩm đến từ Đức, được phát triển chuyên biệt để hỗ trợ quản lý tiến triển cận thị.

Công nghệ C.A.R.E.® được thiết kế với các vùng quang học chuyên biệt trên bề mặt tròng kính, vừa giúp trẻ nhìn rõ, vừa tạo tín hiệu quang học chuyên biệt, giúp làm chậm sự kéo dài của trục nhãn cầu, từ đó hỗ trợ làm chậm tiến triển cận thị.

Bên cạnh đó, thiết kế ZEISS ClearFocus giúp duy trì tầm nhìn sắc nét theo mọi hướng nhìn. Nhờ vậy, dù trẻ liếc nhìn xung quanh khi đọc sách, chạy nhảy chơi đùa hay luyện tập thể thao, tròng kính vẫn duy trì hiệu quả kiểm soát cận thị mà không gây khó chịu, cho con sự thoải mái suốt cả ngày.

Qua đó, việc chăm sóc mắt cận thị không chỉ dừng ở mục tiêu giúp trẻ nhìn rõ, mà còn mở rộng sang việc chủ động theo dõi và quản lý tiến triển cận thị trong suốt quá trình trẻ lớn lên.

Thiết kế tròng kính ZEISS MyoCare

Chủ động theo dõi, đồng hành cùng thị lực của con

Khi cận thị ở trẻ ngày càng được nhìn nhận như một vấn đề cần theo dõi lâu dài, việc "tăng độ - đổi kính" cũng dần không còn là mối quan tâm duy nhất của phụ huynh. Chủ động kiểm tra mắt định kỳ, theo dõi sự thay đổi của thị lực và tìm hiểu những giải pháp quản lý tiến triển cận thị từ sớm đang dần trở thành một phần quan trọng trong hành trình chăm sóc mắt của con.

Ba mẹ có thể đưa con đến các trung tâm đối tác uy tín của ZEISS để được kiểm tra, đánh giá tình trạng cận thị và tư vấn giải pháp quản lý cận thị phù hợp với tình trạng của trẻ.

Thông tin về thiết bị y tế:

Tên thiết bị y tế: Tròng kính thuốc

Chủng loại: ZEISS MyoCare, ZEISS MyoCare S

Số công bố tiêu chuẩn áp dụng: 250001972/PCBA-HCM

Mục đích sử dụng: Điều chỉnh thị lực

Tên chủ sở hữu số công bố/số l ưu hành: Công ty TNHH CARL ZEISS Việt Nam

Địa chỉ chủ sở hữu: Văn phòng 12.01, tầng 12, Tháp B (The Mett), 15 đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu thiết bị y tế: Carl Zeiss Vision International GmbH