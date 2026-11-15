Câu hỏi khiến hơn 10.000 người phải vào xem: “Tiết kiệm bao nhiêu tiền mới đủ tự tin nghỉ việc?”

Thị trường việc làm đến cuối năm 2026 vẫn còn nhiều biến động, thông tin một “ông lớn” nào nó sa thải hàng nghìn nhân sự vẫn thi thoảng xuất hiện, khiến nhiều dân văn phòng không khỏi giật mình.

Nếu ngày xưa, nghỉ việc chỉ đơn giản là một quãng nghỉ hoặc 1 giai đoạn chuyển tiếp, thì bây giờ, câu hỏi đặt ra là: “Lỡ nghỉ xong mãi chẳng tìm được việc mới thì sao?”. Thu nhập không còn trong khi tiền thuê nhà, ăn uống, hóa đơn và những khoản cố định khác vẫn đều đặn diễn ra hàng tháng,... Không muốn lo cũng không được.

Gần đây trên MXH Trung Quốc, câu hỏi “Rốt cuộc phải tiết kiệm bao nhiêu tiền mới đủ tự tin nghỉ việc?” đang trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Trong 1 bài viết có hơn 10.000 lượt tương tác và khoảng 2.196 lượt bình luận, dân mạng đã chia sẻ những con số khác nhau khi nói về “mốc an toàn để việc”.

Gouzi (29 tuổi): Đã nghỉ việc với 100.000 NDT (386 triệu đồng)

Trước khi nghỉ việc, Gouzi từng làm việc trong lĩnh vực văn hóa nội bộ cho 1 doanh nghiệp lớn trong suốt 5 năm. Dù có công việc ổn định và đúng chuyên môn, cô vẫn cảm thấy bản thân ngày càng đi vào lối mòn: Công việc hàng ngày lặp đi lặp lại, không có gì mới để thử thách và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cũng chẳng rõ ràng. Sau khoảng hơn 2 tháng cân nhắc, Gouzi quyết định sẽ nghỉ việc. Tuy nhiên cô lại không nộp đơn ngay, mà cho bản thân tối đa 6 tháng để xây dựng “quỹ nghỉ việc”.

Trong nửa năm đó, Gouzi đã để dành được 100.000 NDT (khoảng 386 triệu đồng). Cô dự định dùng khoản tiền này để trang trải chi phí sinh hoạt trong khoảng 2 tháng, đồng thời thực hiện 1 vài chuyến du lịch.

Ảnh minh họa

“Trước khi tiêu hết khoản tiền trong quỹ nghỉ việc, tôi sẽ tìm việc mới. Chẳng biết bao lâu nhưng tôi nghĩ mình cũng không muốn chơi quá 3 tháng nên 100.000 NDT với tôi là con số đủ để yên tâm nghỉ việc” - Gouzi viết.

Huohuo (31 tuổi): Tích lũy 200.000 NDT (772 triệu đồng) trước khi nghỉ việc

Huohuo từng làm việc 3 năm tại một công ty thương mại điện tử lớn ở Bắc Kinh (Trung Quốc) trước khi quyết định nghỉ việc vào cuối năm 2025. Đáng nói, Houhou đã chuẩn bị cho quãng thời gian thất nghiệp này từ đầu năm 2023.

Mục tiêu của Huohuo là có thể nghỉ việc mà không phải lập tức tìm một công việc mới chỉ để duy trì thu nhập. Vì vậy, cô chủ động tích lũy 200.000 NDT (khoảng 772 triệu đồng), tương đương 6 tháng sinh hoạt phí.

Sau khi nghỉ việc, Huohuo rời Bắc Kinh, đến Vân Nam du lịch và dành thời gian suy nghĩ về định hướng tiếp theo.

“Nghỉ việc xong chỉ quanh quẩn ở nhà hay quán cà phê không phải là điều tôi mong muốn, nếu như vậy thì thà đi làm còn hơn. Đã mất công nghỉ việc, tốt nhất nên chuẩn bị càng nhiều tiền càng tốt, ít nhất cũng phải đủ duy trì cuộc sống và thêm vài chuyến du lịch” - Houhou viết.

Ảnh minh họa

A Qing: Chỉ còn 40.000 NDT (154,4 triệu đồng) vẫn quyết định nghỉ việc

Khác với những người đã chuẩn bị xong quỹ nghỉ việc rồi mới “rời đi” , A Qing lựa chọn nộp đơn khi số dư tài khoản chỉ còn 40.000 NDT (khoảng 154,4 triệu đồng) - con số mà chính anh thừa nhận là chỉ đủ trang trải cuộc sống trong vòng 2 tháng ở Thương Hải (Trung Quốc).

Vì tài chính lúc đó không dư dả, A Qing không đặt mục tiêu phải đi du lịch hay nghỉ ngơi quá lâu sau khi nghỉ việc. Thay vào đó, anh tập trung tìm các công việc freelancer, vừa có thể ở nhà, vừa có thể kiếm tiền.

“Chuẩn bị được một khoản tiền lớn trước khi nghỉ việc là phương án tốt nhất, nhưng không phải ai cũng phù hợp với chuyện đó. Nếu công việc hiện tại đã vượt ngoài sức chịu đựng, kể cả tài khoản chẳng còn đồng nào, tôi nghĩ nghỉ việc vẫn là quyết định nên làm. Thất nghiệp không đáng sợ bằng duy trì một công việc khiến mình kiệt quệ. Cùng lắm thì về quê hoặc đi làm shipper hay các công việc tay chân cũng chẳng sao” - A Qing viết.

Ảnh minh họa

Trên đây chỉ là một vài bình luận tiêu biểu của dân văn phòng đã từng chủ động nghỉ việc trong bối cảnh làn sóng sa thải vẫn tiếp diễn.

Rõ ràng, không tồn tại một con số cố định cho câu hỏi “Cần tiết kiệm bao nhiêu tiền mới đủ tự tin nghỉ việc?” . Điều quan trọng nhất là ý thức được khả năng tài chính của bản thân và có những tính toán nhất định trước khi rời công việc. Nghỉ việc không đồng nghĩa với việc ngừng kiếm tiền hay có thể thoải mái tiêu hết khoản tích lũy. Ngay cả khi muốn dành thời gian nghỉ ngơi, mỗi người vẫn cần tính đến thời điểm quay lại thị trường lao động và những khoản chi không thể cắt giảm.

Có “quỹ nghỉ việc” không chỉ giúp bạn duy trì cuộc sống khi thất nghiệp, mà quan trọng hơn, nó còn tạo ra quyền tự do lựa chọn: Được nghỉ ngơi, học thêm kỹ năng, đi du lịch, tìm công việc phù hợp hơn, thay vì phải vội vàng nhận bất kỳ lời đề nghị nào vì áp lực tiền bạc.

(Nguồn: Xiaohongshu, The Paper)