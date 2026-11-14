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Gửi tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng, một người có được tự rút tiền?

| | Tài chính - ngân hàng

Gửi tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng, một người có được tự rút tiền?

Bạn đọc Ngọc Hân (Thanh Hóa) hỏi: Vợ chồng tôi có một khoản tiền gửi tiết kiệm đứng tên cả hai người tại ngân hàng. Hiện tôi muốn rút tiền để giải quyết công việc nhưng chồng tôi không thể trực tiếp đến ngân hàng. Xin hỏi, tôi có được tự mình rút khoản tiền này hay bắt buộc phải có sự đồng ý của chồng?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Về vấn đề này, việc một người có được tự rút khoản tiền tiết kiệm đứng tên cả hai vợ chồng hay không phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các đồng chủ sở hữu và việc đáp ứng các điều kiện, thủ tục theo quy định pháp luật.

Theo khoản 2 Điều 5 Thông tư số 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi tiết kiệm chung là tiền gửi tiết kiệm của từ hai người gửi tiền trở lên. Theo đó, khoản tiết kiệm đứng tên cả hai vợ chồng được xác định là tiền gửi tiết kiệm chung.

Đáng chú ý, Điều 18 Thông tư này quy định về thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng. Đối với tiền gửi tiết kiệm chung, ngân hàng yêu cầu xuất trình giấy tờ xác minh thông tin của tất cả người gửi tiền, thẻ tiết kiệm và giấy rút tiền có chữ ký phù hợp với chữ ký mẫu đã đăng ký tại ngân hàng.

Như vậy, việc một người đứng tên trên khoản tiết kiệm chung không đồng nghĩa với việc người đó đương nhiên được tự rút toàn bộ số tiền. Ngân hàng cần căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên, hồ sơ đã đăng ký và quy định liên quan để xem xét giải quyết giao dịch.

Trường hợp một người không thể trực tiếp đến ngân hàng, hai vợ chồng nên liên hệ với ngân hàng nơi gửi tiền để được hướng dẫn về phương án thực hiện giao dịch hoặc thủ tục ủy quyền hợp lệ, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Để tránh phát sinh vướng mắc, khi mở khoản tiết kiệm chung, vợ chồng nên thống nhất rõ quyền thực hiện giao dịch, điều kiện rút tiền và cách xử lý khi một người không thể trực tiếp tham gia giao dịch. Điều này giúp bảo đảm quyền lợi của cả hai bên và hạn chế tranh chấp trong quá trình sử dụng khoản tiền gửi.

Theo Dùng tiền thông thái

Thời báo ngân hàng

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