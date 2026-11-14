Ngày 14/11, gửi dưới 1 tỷ đồng kỳ hạn 18 tháng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, HDBank và ACB nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Gửi tại quầy: VPBank niêm yết lãi suất 6,9%/năm

Theo các biểu lãi suất được tổng hợp để tham khảo ngày 14/11, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 18 tháng ở mức 6,9%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với số tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 10,35 triệu đồng tiền lãi sau 18 tháng nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm bậc thang kỳ hạn 18 tháng dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng được niêm yết ở mức 5,8%/năm. Theo đó, khách hàng gửi 100 triệu đồng sẽ nhận khoảng 8,7 triệu đồng tiền lãi sau 18 tháng.

MB áp dụng lãi suất 5,7%/năm đối với tiền gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 18 tháng, dành cho khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 8,55 triệu đồng.

Tại Sacombank, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 18 tháng ở mức 5,6%/năm đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 42 triệu đồng tiền lãi sau 18 tháng.

Trong khi đó, HDBank niêm yết lãi suất 5,5%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường ở kỳ hạn 18 tháng. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng theo đó mang lại khoảng 8,25 triệu đồng tiền lãi.

Techcombank áp dụng lãi suất 4,85%/năm tại quầy đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 18 tháng. Với 100 triệu đồng gửi trong một năm rưỡi, tiền lãi dự kiến đạt 7,275 triệu đồng.

Tại ACB, lãi suất tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ ở kỳ hạn 18 tháng là 4,9%/năm. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng tương ứng 7,35 triệu đồng tiền lãi sau 18 tháng.

Ngân hàng Lãi suất tại quầy (%/năm) Lãi suất online

(%/năm) VPBank 6,90% 7,40% Sacombank (*) 5,60% 7,00% Techcombank 4,85% 5,35% SHB 5,80% 6,10% HDBank 5,50% 5,60% MB 5,70% 5,80% ACB 4,90% —

Gửi online: VPBank có lãi suất cao nhất trong nhóm khảo sát

Ở kênh online, VPBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 18 tháng ở mức 7,4%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi trong 18 tháng, khách hàng dự kiến nhận 11,1 triệu đồng tiền lãi, cao hơn 750.000 đồng so với gửi tại quầy.

Sacombank áp dụng lãi suất online 7,0%/năm đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, trong khi nhóm từ 500 triệu đồng trở lên được hưởng lãi suất 7,0%/năm tại kỳ hạn 18 tháng. Với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến đạt 52,5 triệu đồng sau 18 tháng.

SHB niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 18 tháng ở mức 6,1%/năm. Theo đó, khoản tiền gửi 100 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 9,15 triệu đồng tiền lãi sau một năm rưỡi.

Tại MB, biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass ghi nhận lãi suất trả sau 5,8%/năm đối với kỳ hạn 18 tháng, áp dụng cho khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 8,7 triệu đồng.

HDBank áp dụng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 18 tháng ở mức 5,6%/năm, tương ứng 8,4 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 100 triệu đồng.

Trong khi đó, Techcombank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 18 tháng ở mức 5,35%/năm đối với khách hàng thông thường. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận khoảng 8,025 triệu đồng tiền lãi sau 18 tháng.

Đối với ACB, biểu lãi suất tiền gửi online được cung cấp mới thể hiện các kỳ hạn đến 12 tháng. Do đó, chưa có đủ dữ liệu để xác định lãi suất và tiền lãi đối với khoản gửi online kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng này.

Như vậy, với kỳ hạn 18 tháng, VPBank có lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 7,4%/năm, tương ứng 11,1 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 100 triệu đồng. Sacombank đứng sau với mức 7,0%/năm, trong khi SHB áp dụng lãi suất 6,1%/năm.

Ở kênh tại quầy, VPBank cũng niêm yết mức cao nhất trong nhóm khảo sát với 6,9%/năm. Các ngân hàng còn lại có lãi suất dao động từ 4,85% đến 5,8%/năm.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết ngày 14/11/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.