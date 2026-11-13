BIDV vừa giảm lãi suất tiết kiệm: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với một số kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Theo biểu lãi suất mới cập nhật, ngân hàng giảm 0,2 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 15-18 tháng, đưa lãi suất xuống còn 6,6%/năm.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15-18 tháng tại BIDV đã ngang bằng với mức áp dụng cho các kỳ hạn từ 6-11 tháng. Trong khi đó, lãi suất huy động ở các kỳ hạn còn lại tiếp tục được giữ nguyên so với biểu lãi suất đã duy trì trong nhiều tháng qua.

Cụ thể, BIDV hiện niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng và 15-18 tháng cùng ở mức 6,6%/năm. Đối với các kỳ hạn 12-13 tháng và 24-36 tháng, lãi suất được duy trì ở mức 6,8%/năm.

Về quy mô huy động vốn, tính đến cuối tháng 9/2026, BIDV tiếp tục là ngân hàng có số dư tiền gửi khách hàng lớn nhất hệ thống, đạt hơn 2,36 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% so với cuối năm 2025. Đây cũng là ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam với 3,49 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm.

Xếp sau BIDV là VietinBank và Vietcombank, với số dư tiền gửi khách hàng lần lượt đạt 1,94 triệu tỷ đồng và 1,78 triệu tỷ đồng. Tổng tiền gửi khách hàng tại ba ngân hàng này đạt gần 6,09 triệu tỷ đồng, tương đương 42,3% tổng số dư tiền gửi của 28 ngân hàng trong danh sách thống kê.