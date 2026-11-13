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Bắt đối tượng dụ người phụ nữ đổi ngoại tệ rồi chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2025 - 7/2/2026, Trịnh Ngọc Hiếu đưa ra thông tin gian dối về việc đổi tiền Yên Nhật sang tiền Việt Nam để hưởng chênh lệch, dụ dỗ một phụ nữ ở Hưng Yên nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 2,4 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 12/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Ngọc Hiếu (SN 1995, trú xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiếu tại cơ quan công an.

Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận trình báo của chị N.T.Y. (SN 1989, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) về việc bị Trịnh Ngọc Hiếu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2025 đến ngày 7/2/2026.

Quá trình điều tra xác định, Hiếu lợi dụng lòng tin của chị Y., đưa ra thông tin gian dối về việc đổi tiền “Man” (đồng Yên Nhật Bản) sang tiền Việt Nam để hưởng lợi nhuận chênh lệch. Tin tưởng, chị Y. nhiều lần chuyển tiền cho Hiếu với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hiếu không thực hiện việc đổi ngoại tệ như cam kết mà giữ lại trong tài khoản ngân hàng cá nhân.

Để tạo lòng tin, Hiếu chuyển trả cho chị Y. hơn 1,1 tỷ đồng, đồng thời nói đây là khoản tiền gốc và lợi nhuận thu được từ việc đổi ngoại tệ. Số tiền còn lại, Hiếu chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên.

Theo M.Đ- Vũ Quỳnh

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