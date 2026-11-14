Krungsri hoàn tất sở hữu 100% SFinance, khẳng định cam kết phát triển dài hạn tại Việt Nam

Nhận định được ông Kenichi Yamato, Tổng giám đốc Krungsri, đưa ra tại lễ công bố hoàn tất chuyển nhượng vốn SFinance, tổ chức ngày 10/11 tại Hà Nội. Sự kiện đánh dấu việc công ty tài chính này trở thành doanh nghiệp do ngân hàng Thái Lan sở hữu 100% vốn.

Theo ông Yamato, Việt Nam có nền tảng kinh tế vững chắc, nhu cầu tiêu dùng nội địa lớn và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng. Ông đánh giá Việt Nam thuộc nhóm nền kinh tế năng động, nhiều triển vọng bậc nhất ASEAN.

"Đối với Krungsri, Việt Nam chưa bao giờ chỉ là một khoản đầu tư. Đó là một cam kết", ông Yamato nhấn mạnh.

Định hướng đầu tư dài hạn tại Việt Nam được Krungsri cụ thể hóa thông qua thương vụ nhận chuyển nhượng SHBFinance từ Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Hai bên ký kết thỏa thuận từ năm 2021 và triển khai theo hai giai đoạn. Năm 2023, Krungsri nhận chuyển nhượng 50% vốn đầu tiên tại công ty tài chính này.

Trong quá trình chuyển giao, tháng 7/2026, SHBFinance được chấp thuận chuyển đổi từ mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Doanh nghiệp sau đó đổi tên thành Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH MTV SFinance, đánh dấu bước thay đổi về thương hiệu và hình thức pháp lý.

Ngày 15/10, Krungsri hoàn tất nhận chuyển nhượng 50% vốn còn lại từ SHB, nâng tỷ lệ sở hữu SFinance lên 100%. Theo Nikkei Asia, giá trị thương vụ từng được ước tính gần 156 triệu USD.

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng lần đầu SFinance năm 2023, Krungsri đã cùng doanh nghiệp củng cố quản trị, quản lý rủi ro, đầu tư công nghệ, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm mới. Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thập kỷ trong phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro và ứng dụng công nghệ, Krungsri và MUFG sẽ tiếp tục chia sẻ chuyên môn và nguồn lực với SFinance, đồng hành với doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

"Chúng tôi không chỉ muốn SFinance lớn hơn. Chúng tôi muốn SFinance tốt hơn", ông nói.

Ông Kenichi Yamato, Tổng giám đốc Krungsri phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: SFinance

Tổng giám đốc Krungsri, cho biết việc hoàn tất chuyển nhượng vốn đánh dấu cột mốc quan trọng của ngân hàng Thái Lan, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới cho SFinance. Theo ông, dù mang tên gọi và nhận diện thương hiệu mới, công ty tài chính này vẫn kế thừa nền tảng được xây dựng trong gần một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam.

Cũng tại sự kiện, ông Mai Khánh Dũng, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đánh giá việc hoàn tất chuyển nhượng vốn SFinance không chỉ có ý nghĩa đối với các bên tham gia mà còn thể hiện sức hấp dẫn của thị trường tài chính Việt Nam, cũng như triển vọng hợp tác kinh tế, tài chính giữa Việt Nam và Thái Lan cùng các đối tác quốc tế.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước ghi nhận những đóng góp của SFinance trong gần một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt trong việc mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu tài chính của người dân.

"Chúng tôi kỳ vọng SFinance sẽ tiếp tục phát huy nền tảng đã xây dựng, kết hợp nguồn lực từ Krungsri và MUFG để thực hiện các mục tiêu kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển an toàn, lành mạnh của thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam", ông Dũng nói.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Olena Khlon, Tổng giám đốc SFinance, cho biết thương hiệu mới được phát triển với cam kết "Đúng lúc tốt hơn", tập trung vào ba định hướng: chuyển đổi số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng và củng cố năng lực quản trị, quản lý rủi ro, tuân thủ. Qua đó, doanh nghiệp hướng tới xây dựng tổ chức tài chính phát triển bền vững với đội ngũ nhân sự linh hoạt, sáng tạo.

Bà Olena Khlon, Tổng giám đốc SFinance phát biểu tại sự kiện. Ảnh: SFinance

Tính đến thời điểm hiện tại, SFinance có hơn 5.000 nhân sự, mạng lưới kinh doanh tại 34 tỉnh, thành và phục vụ hơn một triệu khách hàng. Đến cuối tháng 10/2026, công ty đã xử lý hơn 8,8 triệu hồ sơ vay, trong đó gần 6 triệu hồ sơ phát sinh từ năm 2023.

Ngoài quy mô khách hàng, SFinance đã phát triển các sản phẩm vay tiền mặt, thẻ tín dụng và vay trực tuyến. Trong quá trình tái cấu trúc từ năm 2023, doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống khởi tạo khoản vay, công cụ ra quyết định tín dụng và các nền tảng quản lý trải nghiệm khách hàng. Theo số liệu công ty công bố, thời gian phê duyệt hồ sơ đã giảm từ vài giờ xuống khoảng 5 phút.

Cùng với phát triển sản phẩm, SFinance tiếp tục đầu tư vào hệ thống công nghệ và kiểm soát rủi ro. Năm 2024, doanh nghiệp hoàn thành đánh giá chứng nhận bảo mật PCI DSS 4.0 Level 1. Đội ngũ nhân sự công nghệ cũng tăng từ khoảng 30 lên gần 140 người trong quá trình chuyển đổi.

Trên nền tảng kinh nghiệm và năng lực đã tích lũy, cùng nguồn lực hỗ trợ từ Krungsri và MUFG, ông Yamato kỳ vọng SFinance tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, cải thiện trải nghiệm khách hàng và phát triển bền vững, qua đó tạo thêm giá trị cho khách hàng và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam.