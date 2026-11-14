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Công an đề nghị chủ 580 lượt phương tiện mang biển số sau khẩn trương xử lý phạt nguội theo Nghị định 168

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Trong tuần từ ngày 19/10 đến 25/10/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông 1 địa phương đã phát hiện nhiều lượt phương tiện vi phạm giao thông bị xử lý phạt nguội. Trong đó, lỗi chạy quá tốc độ chiếm phần lớn.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 19/10 đến 25/10/2026, lực lượng chức năng đã ghi nhận 580 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát, thiết bị đo tốc độ và hoạt động tuần tra, kiểm soát.

Đáng chú ý, lỗi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ chiếm số lượng lớn nhất với 535 lượt. Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 509 lượt phương tiện qua tuần tra, kiểm soát, gồm 282 ô tô và 227 xe máy. Ngoài ra, hệ thống camera đo, kiểm tra tốc độ tự động ghi nhận thêm 26 lượt phương tiện vi phạm.

1. Danh sách 509 lượt phương tiện chạy quá tốc độ qua tuần tra, kiểm soát

Ô tô: 282 lượt.

Xe máy: 227 lượt.

Danh sách biển số như sau:

14A-154.19

89B-222.88

89G-002.60

89A-837.00

14H-117.05

89H-116.60

15A-958.12

30H-503.72

97C-039.76

15H-182.97

15A-430.58

89A-044.45

15K-257.55

15B-432.54

17H-036.26

99B-164.63

30B-112.28

15K-572.16

17A-504.95

17A-785.67

89A-162.94

30K-209.43

90H-047.28

17H-038.43

18A-603.51

89A-777.30

36K-210.27

34A-740.44

89H-188.74

17H-032.01

36A-619.90

15A-351.62

35H-104.53

17A-516.83

35A-583.42

30M-081.95

29H-114.25

34A-758.57

29E-629.75

30F-230.53

17H-061.22

90A-253.98

51F-439.90

35H-104.59

18A-058.50

35H-070.37

17C-155.57

17A-584.23

89A-834.63

17C-146.46

17A-440.10

30L-355.78

12H-062.17

30G-168.83

34C-297.03

17A-579.04

89A-610.41

35H-156.08

17A-268.44

25A-043.21

17A-046.75

89A-919.99

17A-465.02

89A-911.46

17C-168.04

89A-466.46

89A-449.09

34A-272.61

89C-299.49

17A-510.29

17A-348.85

30M-272.86

34A-396.97

89B-229.89

29E-193.35

15K-052.89

15B-414.21

35H-041.39

29E-796.70

15C-412.15

38A-712.75

29E-203.52

36B-459.82

14A-450.44

30B-191.66

72C-057.19

18A-259.52

34C-445.80

17A-437.52

89A-885.14

35A-667.42

34C-269.37

17C-065.85

17A-706.71

30A-472.02

89C-329.75

30K-663.58

89H-132.90

17C-105.42

18C-074.45

17C-091.31

60A-211.11

30H-215.68

34A-255.56

17A-433.40

89C-247.17

98B-025.28

18H-012.07

30E-721.93

89AA-639.83

35A-732.07

89A-161.17

30K-211.04

34A-676.54

89H-130.32

30F-541.92

88B-084.13

34RM-016.71

15H-332.08

29H-170.42

17C-141.93

17C-042.39

17A-708.61

34C-330.18

17C-213.54

18A-223.64

18A-727.40

15A-721.77

17A-387.56

36A-655.48

20A-866.16

17B-027.60

30K-156.88

35H-074.46

30H-544.10

92A-141.93

30F-537.51

34A-472.83

89A-646.18

17C-158.51

29E-616.31

34A-536.82

30L-376.61

29E-838.91

90A-056.61

89H-138.90

89A-169.05

36C-292.85

15H-334.40

89A-780.49

15A-890.24

15A-337.12

18A-742.75

89A-273.58

30E-150.78

30E-002.90

89A-484.52

89A-779.17

34A-206.63

90C-085.31

89A-354.59

29KT-011.20

90A-128.06

17A-602.82

89A-316.22

15A-036.44

30G-972.46

18A-283.57

18B-028.65

17A-558.18

30K-923.28

15A-447.41

18B-025.67

15A-430.53

34A-898.70

15K-143.81

17A-711.46

35A-503.07

89A-459.53

15B-356.81

15H-290.73

15B-378.34

89C-332.22

14C-373.44

30A-310.89

90A-224.05

89A-811.66

30B-559.55

15H-317.72

34A-801.46

89A-658.51

29E-808.95

30L-301.05

18A-452.59

14H-147.42

89A-528.19

15LD-012.50

17C-133.27

17A-198.53

89A-616.86

17A-044.25

17A-504.36

17A-122.76

17A-399.42

72A-169.68

17A-396.63

17C-090.38

17A-302.21

17A-094.62

17C-181.32

17A-346.70

34C-410.98

63A-719.37

89A-870.37

17C-105.42

18H-065.34

99A-612.57

34A-886.27

15K-432.63

17C-178.90

29A-787.60

30B-854.59

29A-861.52

17A-268.26

15A-993.16

15A-161.08

15B-188.25

15A-372.35

18A-526.28

17A-345.98

29E-754.46

15K-474.70

26F-012.12

15K-134.90

30H-108.27

89A-099.88

89A-439.99

15K-380.94

34A-975.39

14A-219.26

35A-828.73

35H-135.97

30K-181.50

89A-471.82

20B-120.05

15R-186.50

35A-284.90

35H-080.21

14H-064.12

30L-458.68

15H-089.65

30L-056.74

35C-180.13

29E-130.25

29E-512.20

34A-513.15

20A-808.54

30B-233.68

17A-384.71

15H-275.95

30B-511.23

17A-325.53

29E-529.01

35A-823.07

99H-084.50

89A-458.50

89A-333.85

34A-286.07

18A-138.82

89A-258.68

17A-391.87

36H-232.81

30H-744.01

30G-913.16

89A-687.14

34A-658.85

89A-346.32

15K-529.32

34A-246.32

15A-016.20

20H-049.83

30H-248.25

34F1-075.84

29AC-560.98

34AA-637.62

15AB-867.04

15AK-116.14

29B1-905.90

34AA-326.29

34B5-006.32

30F8-0082

21AA-124.07

29AA-926.05

19B1-426.10

29F1-442.18

29AG-667.87

29C2-088.02

29F1-612.38

16P3-5290

29D2-608.24

19B1-217.00

19F1-285.03

29D1-276.55

29F1-617.61

29Z8-0591

34S1-163.56

89F1-475.99

98F1-234.23

36B8-570.15

15G1-368.11

14X1-250.79

34B3-959.09

34B2-074.36

89F1-445.27

21CA-080.03

89M2-019.26

34AC-073.40

15AC-257.06

14AZ-067.12

34B2-812.00

36B6-151.73

34B3-220.14

29Y5-180.80

38B8-794.23

15AB-945.30

89AB-301.73

99D1-532.47

17AB-190.27

15AC-327.34

34H1-017.22

34B2-188.09

34AN-033.47

28M1-029.24

22AA-938.49

29G1-708.15

34H1-026.65

16N8-6196

34AL-049.65

15AA-588.45

15AC-319.97

15G1-866.52

26N1-082.91

34AN-011.29

34B2-070.29

34B2-889.68

34B3-405.94

34B4-407.82

34B4-659.16

34B4-883.50

34F1-323.82

34S1-208.30

89F1-269.19

98B2-980.28

99K1-035.13

99K1-106.87

15B3-743.60

17B2-552.67

29X7-104.52

29N1-621.03

89AK-004.73

89AA-795.57

89AB-323.21

29Y3-745.92

24AA-002.64

89AC-369.23

89G2-032.92

89AC-044.72

61F1-288.54

89AA-348.29

89AT-041.58

89AP-002.29

28H1-462.03

35AA-959.28

14AA-546.16

90B5-025.18

17AC-024.56

18K1-547.67

30L-491.57

18CA-058.08

89B1-437.26

89AA-694.21

89F1-621.95

17B4-704.00

89B1-741.88

98B3-896.22

17AF-009.90

97B1-977.53

17N4-3313

17B3-505.97

29M1-356.43

89AB-750.02

88E1-037.37

29V1-549.56

18G1-303.07

89B1-885.21

89AB-432.43

17F1-6772

17B5-594.30

60B6-446.71

89AA-665.81

89AB-917.06

17B5-307.74

17AG-015.72

17K9-2345

89AB-118.43

89AB-743.01

29P1-923.10

17B7-286.98

17B5-714.33

29L1-783.49

89C2-014.73

90B3-322.80

89AB-063.95

89AC-085.02

89AA-862.61

17B5-470.81

36AT-037.48

17B8-489.43

98B3-061.28

89B1-873.11

89B1-986.79

18D1-503.57

89D1-048.51

90B2-878.24

29C1-199.99

89E1-769.21

17B5-427.83

68B1-234.56

19N1-342.87

65K1-186.37

89B1-591.97

61D2-320.33

17AA-552.00

89AB-916.28

89AC-191.02

89A-658.36

17B4-546.76

17AE-090.82

14B1-727.37

28E1-248.58

89AB-221.98

89AB-460.33

89AB-997.85

34S1-299.15

89AG-022.76

29V1-839.12

29B1-511.38

17B3-416.75

17B1-194.24

17B8-383.31

89C2-022.97

35AA-307.13

18B1-695.37

89E1-567.40

29B2-239.84

89C1-086.37

89AD-021.69

89AC-130.23

15AB-500.21

29D2-303.21

17BG-264.28

17B3-459.20

34B2-322.77

17B7-221.73

17B8-265.22

17AG-007.24

17B5-332.05

17AF-021.18

36E1-286.95

15AA-310.32

89B1-449.66

36F1-447.71

17B6-573.14

89AA-978.58

17B5-438.62

89H1-109.04

89AT-037.38

28FC-004.96

89B2-095.66

34S1-283.62

89B2-015.92

89B1-793.33

89AB-506.18

17B2-048.55

17AG-094.85

28N1-162.22

17B5-463.21

17AA-343.11

17B5-593.37

59P1-369.32

17AA-509.79

17B3-603.19

89AB-919.83

17N7-7074

14P1-5742

17AC-006.32

18G1-243.82

17B2-560.20

17B4-706.74

17B3-382.94

36BK-072.90

15AE-106.19

17B5-535.70

36AE-364.88

90B1-864.03

17B4-071.98

17B6-314.14

17AG-008.75

17AA-539.06

2. Danh sách 26 lượt phương tiện chạy quá tốc độ qua camera tự động

Các biển số được ghi nhận gồm:

12A-016.66

14A-634.54

19B-152.24

29A-440.01

30E-002.90

35H-155.57

89A-012.82

89A-073.72

89A-162.33

89A-255.43

89A-468.03

89C-270.46

89H-045.18

89H-120.70

15H-314.34

15K-050.94

17H-028.32

22H-026.79

24H-054.64

29E-920.45

29H-395.35

29H-598.83

30A-506.30

89A-142.79

89A-583.30

89H-114.54

3. Danh sách 15 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện 15 lượt phương tiện vi phạm, gồm 12 ô tô và 3 xe máy.

Danh sách biển số gồm:

34A-157.01

20C-278.04

30A-058.23

29H-731.16

15A-810.99

30K-368.34

89A-038.73

89A-090.54

89A-163.60

89A-399.83

89A-693.42

89C-316.01

29AG-394.74

34F1-358.89

89B2-032.01

4. Danh sách 3 lượt phương tiện quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu

Các phương tiện được phát hiện qua hệ thống camera giám sát gồm:

89A-201.35

17A-267.53

15K-455.01

5. Danh sách 27 lượt phương tiện dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định

Qua tuần tra, kiểm soát và ghi hình, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 27 lượt phương tiện vi phạm.

Danh sách biển số:

17H-023.97

51H-421.84

89A-232.59

89A-452.51

89A-506.44

89A-557.92

89A-899.76

89A-913.15

90A-292.44

30F-271.61

30K-332.24

89A-222.66

89A-053.22

89A-053.20

89A-065.53

89A-171.98

89A-213.40

89A-277.71

89A-514.82

89C-000.11

89C-298.32

89H-188.19

90A-121.13

89A-214.83

51B-103.51

89A-208.31

89D-013.79

Như vậy, chạy quá tốc độ là lỗi vi phạm phổ biến nhất trong danh sách được Công an tỉnh Hưng Yên công bố.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện nằm trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định.

Người dân có thể tra cứu thông tin, tìm hiểu thủ tục hành chính và phản ánh các vấn đề liên quan đến trật tự, an toàn giao thông thông qua Zalo OA và Fanpage Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên.

Đối với trường hợp cần liên hệ trực tiếp, người dân có thể gọi số điện thoại 0794.89.89.89 hoặc đến Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên tại số 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

Theo Hân Ly

Đời sống & Pháp luật

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