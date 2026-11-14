Đang sửa hàng rào, người dân phát hiện cảnh tượng "nổi da gà"

Một ngày làm việc bình thường tại trang trại ở bang Bắc Carolina, Mỹ bất ngờ trở thành kỷ niệm khó quên đối với ông Richard Wood. Trong lúc các công nhân đang lắp đặt hàng rào trên khu đất của gia đình, người đàn ông phát hiện một vật thể thuôn dài nằm trên mặt đất. Ban đầu, ông nghĩ đó chỉ là một chiếc cọc gỗ bị đặt nhầm chỗ.

Theo WRAL, sự việc xảy ra tại trang trại của Wood trên đường Calloway, hạt Hoke, gần thành phố Raeford. Tuy nhiên, khi tiến lại gần để quan sát kỹ hơn, ông nhanh chóng nhận ra vật thể trước mắt không phải đồ vật vô tri mà là một con trăn khổng lồ.

Sinh vật này dài khoảng 1,8-2,1m, có hình dáng khiến người nhìn thoáng qua dễ nhầm với một khúc gỗ dài. Nhận ra tình huống bất thường, Wood lập tức nhớ đến thông báo tìm kiếm một con trăn bị thất lạc trong khu vực từ đầu tháng 10.

Theo hãng tin UPI, con vật được xác định là trăn boa nuôi làm thú cưng và đã trốn khỏi nhà chủ gần một tháng trước đó. Cơ quan quản lý động vật hạt Hoke từng phát cảnh báo về sự việc tại khu vực đường Calloway và Summer Lane, đồng thời đề nghị người dân giữ khoảng cách nếu phát hiện con vật.

Điều đáng chú ý là trang trại của Wood nằm rất gần nơi con trăn được thông báo mất tích. Vợ ông trước đó cũng thường xuyên lo lắng về sự xuất hiện của con vật. Tuy nhiên, Wood từng nghĩ rằng nó khó có thể sống sót và tiếp tục lang thang bên ngoài suốt nhiều tuần.

Sau khi xác định đúng con trăn đang nằm trên đất nhà mình, người đàn ông này liên hệ với lực lượng kiểm soát động vật. Trong lúc chờ nhân viên đến hiện trường, ông còn gọi điện cho một người bạn có kinh nghiệm nuôi các loài trăn lớn để xin hướng dẫn.

Theo UPI, người bạn cho rằng con trăn tương đối hiền và gợi ý sử dụng một chiếc thùng nhựa lớn để đưa nó vào nơi an toàn.

Sau đó, Wood cùng con gái tên Peyton phối hợp xử lý tình huống. Peyton giữ phần đuôi, trong khi người cha kiểm soát phần thân gần đầu để hướng con vật vào thùng chứa. May mắn, con trăn không có phản ứng tấn công và được đưa vào thùng thành công.

Không lâu sau, nhân viên kiểm soát động vật cùng Matthew George, người được biết đến với biệt danh Mountain Matt, có mặt để tiếp nhận con vật. Theo Sandhills Sentinel ngày 4/11, cơ quan quản lý động vật hạt Hoke xác nhận con trăn đã được tìm thấy và đưa đến nơi an toàn.

Thông tin sau đó cho biết con trăn trốn khỏi một ngôi nhà cách trang trại của Wood khoảng 4 căn nhà. Sau khi chủ sở hữu chuyển đi, con vật được gửi cho cha mình chăm sóc trước khi xảy ra sự cố thất lạc.

Sau khi được giải cứu, con trăn được Matthew George tạm thời chăm sóc trong lúc chờ chủ nhân đến nhận lại.

Trăn boa là loài không có nọc độc nhưng có khả năng siết chặt con mồi bằng cơ thể. Vì vậy, dù con vật trong vụ việc được mô tả tương đối hiền, người dân vẫn được khuyến cáo không tự ý tiếp cận hoặc bắt giữ những con trăn lớn nếu thiếu kinh nghiệm.