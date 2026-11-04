Đánh cá giữa biển, ngư dân bắt gặp cảnh tượng "không thể tin nổi"

Theo ABC News, sự việc xảy ra tại vịnh Boston, ngoài khơi thành phố Port Lincoln, Nam Australia.

Khi đang đi câu cá, Jake Murray cùng các thành viên trong đoàn bất ngờ nghe thuyền trưởng Ryan Smith thông báo rằng có thể họ vừa nhìn thấy một con kangaroo dưới nước.

Ban đầu, mọi người không tin tuy nhiên khi quay thuyền lại kiểm tra, cả nhóm không khỏi bất ngờ khi phát hiện một con kangaroo thực sự đang bơi giữa biển. Murray ước tính con vật đang ở cách bờ khoảng 3 km.

Nhận thấy con kangaroo có dấu hiệu kiệt sức, nhóm ngư dân quyết định giải cứu. Họ mở cửa chuyên dụng ở mạn thuyền, hạ thấp xuống gần mặt nước để tiếp cận con vật. Nhờ đó, các thành viên có thể vòng tay qua hai chân trước, từ từ đưa nó lên thuyền an toàn.

Nhóm ngư dân đã giải cứu con kangaroo đang bơi giữa biển. Ảnh: Jake Murray/ABC News

Jake Murray, thợ lặn kiêm nông dân, cho biết anh thường xuyên tiếp xúc với động vật hoang dã nhưng chưa từng gặp tình huống nào tương tự.

Anh phải ôm lấy con kangaroo để giúp nó bình tĩnh, đồng thời kiểm soát đôi chân sau rất khỏe của con vật nhằm tránh những cú đạp nguy hiểm.

Nguồn: Jake Murray/ABC News

Theo lời kể của Jake, con kangaroo dường như đã bơi khá lâu, cơ thể nó ướt sũng và có dấu hiệu mệt mỏi. Khi được đưa lên thuyền, nó nằm yên trong vòng tay anh, như đang tranh thủ chợp mắt.

Miguel Villarroel, thợ lặn đến từ quần đảo Galapagos, một thành viên khác trong đoàn cho biết, dù đã sống ở Australia một thời gian, đây cũng là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy kangaroo.

Ngay cả Jake cũng không thể lý giải vì sao con vật lại xuất hiện giữa vịnh, cách bờ xa đến vậy. Anh đoán rằng có thể nó bị dòng thủy triều cuốn đi hoặc đã tự xuống nước rồi gặp rắc rối.

Sau khi được đưa trở lại bờ, con kangaroo nằm nghỉ trên bãi biển một lúc trước khi rời đi.