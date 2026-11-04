Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đánh cá giữa biển, ngư dân bắt gặp cảnh tượng "không thể tin nổi"

| | Sống

Một chuyến câu cá tưởng chừng bình thường bất ngờ trở thành cuộc giải cứu hi hữu khi nhóm ngư dân phát hiện một sinh vật trong tình trạng kiệt sức giữa vùng biển cách bờ khoảng 3 km.

Theo ABC News, sự việc xảy ra tại vịnh Boston, ngoài khơi thành phố Port Lincoln, Nam Australia.

Khi đang đi câu cá, Jake Murray cùng các thành viên trong đoàn bất ngờ nghe thuyền trưởng Ryan Smith thông báo rằng có thể họ vừa nhìn thấy một con kangaroo dưới nước.

Ban đầu, mọi người không tin tuy nhiên khi quay thuyền lại kiểm tra, cả nhóm không khỏi bất ngờ khi phát hiện một con kangaroo thực sự đang bơi giữa biển. Murray ước tính con vật đang ở cách bờ khoảng 3 km.

Nhận thấy con kangaroo có dấu hiệu kiệt sức, nhóm ngư dân quyết định giải cứu. Họ mở cửa chuyên dụng ở mạn thuyền, hạ thấp xuống gần mặt nước để tiếp cận con vật. Nhờ đó, các thành viên có thể vòng tay qua hai chân trước, từ từ đưa nó lên thuyền an toàn.

Đánh cá giữa biển, ngư dân bắt gặp cảnh tượng "không thể tin nổi" - Ảnh 1.

Nhóm ngư dân đã giải cứu con kangaroo đang bơi giữa biển. Ảnh: Jake Murray/ABC News

Jake Murray, thợ lặn kiêm nông dân, cho biết anh thường xuyên tiếp xúc với động vật hoang dã nhưng chưa từng gặp tình huống nào tương tự.

Anh phải ôm lấy con kangaroo để giúp nó bình tĩnh, đồng thời kiểm soát đôi chân sau rất khỏe của con vật nhằm tránh những cú đạp nguy hiểm.

Nguồn: Jake Murray/ABC News

Theo lời kể của Jake, con kangaroo dường như đã bơi khá lâu, cơ thể nó ướt sũng và có dấu hiệu mệt mỏi. Khi được đưa lên thuyền, nó nằm yên trong vòng tay anh, như đang tranh thủ chợp mắt.

Miguel Villarroel, thợ lặn đến từ quần đảo Galapagos, một thành viên khác trong đoàn cho biết, dù đã sống ở Australia một thời gian, đây cũng là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy kangaroo.

Ngay cả Jake cũng không thể lý giải vì sao con vật lại xuất hiện giữa vịnh, cách bờ xa đến vậy. Anh đoán rằng có thể nó bị dòng thủy triều cuốn đi hoặc đã tự xuống nước rồi gặp rắc rối.

Sau khi được đưa trở lại bờ, con kangaroo nằm nghỉ trên bãi biển một lúc trước khi rời đi.

Người dân ghi lại cảnh tượng "nổi da gà" trên sông, nhìn kỹ mới bất ngờ

Theo Minh Hoa (t/h)

Người đưa tin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch từng tốt nghiệp Harvard, có bằng bác sĩ rồi trở thành doanh nhân nổi tiếng, đưa McDonald's của Mỹ tới Việt Nam: Vừa nhận thêm nhiệm vụ đặc biệt

Chủ tịch từng tốt nghiệp Harvard, có bằng bác sĩ rồi trở thành doanh nhân nổi tiếng, đưa McDonald's của Mỹ tới Việt Nam: Vừa nhận thêm nhiệm vụ đặc biệt Nổi bật

Vượt qua Mỹ, Trung Quốc và Đức, Việt Nam lọt top 3 thế giới về 1 chỉ số liên quan đến công nghiệp tiên tiến: Cao gấp 1,82 lần so với mức trung bình thế giới

Vượt qua Mỹ, Trung Quốc và Đức, Việt Nam lọt top 3 thế giới về 1 chỉ số liên quan đến công nghiệp tiên tiến: Cao gấp 1,82 lần so với mức trung bình thế giới Nổi bật

Từ 1/10/2026, cha mẹ thuộc trường hợp này có thể nhận trợ cấp 5.422.000 đồng/tháng: Điều kiện là gì?

Từ 1/10/2026, cha mẹ thuộc trường hợp này có thể nhận trợ cấp 5.422.000 đồng/tháng: Điều kiện là gì?

09:25 , 04/11/2026
4 món "giấu" chất cực độc: KHÔNG có thuốc giải, đun nóng 120 độ C vẫn… KHÔNG ăn thua

4 món "giấu" chất cực độc: KHÔNG có thuốc giải, đun nóng 120 độ C vẫn… KHÔNG ăn thua

09:06 , 04/11/2026
Người dân lắp camera chú ý mức phạt đến 50 triệu đồng đã được áp dụng

Người dân lắp camera chú ý mức phạt đến 50 triệu đồng đã được áp dụng

09:04 , 04/11/2026
Lệnh khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Thị Thoa SN 1986

Lệnh khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Thị Thoa SN 1986

08:52 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên