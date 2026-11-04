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Từ 1/10/2026, cha mẹ thuộc trường hợp này có thể nhận trợ cấp 5.422.000 đồng/tháng: Điều kiện là gì?

| | Sống

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, một số cha mẹ có thể được hưởng đồng thời hai khoản trợ cấp hằng tháng nếu đáp ứng những điều kiện đặc biệt.

Theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/10/2026, cha mẹ thuộc diện thân nhân người có công với cách mạng trong một số trường hợp đặc biệt có thể được hưởng đồng thời hai khoản trợ cấp hằng tháng với tổng mức 5.422.000 đồng.

Câu 1: Từ ngày 1/10/2026, điều kiện để cha/mẹ của 1 liệt sĩ được nhận tổng trợ cấp 5.422.000 đồng/tháng là gì?

A. Đủ từ 80 tuổi trở lên và thuộc hộ nghèo

B. Thuộc diện sống cô đơn theo quy định pháp luật ✔

C. Mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng lao động

D. Không có nguồn thu nhập và sống độc thân

Giải thích:

Theo Phụ lục I Nghị định 321/2026/NĐ-CP, cha/mẹ của 1 liệt sĩ nhận trợ cấp tuất hằng tháng là 3.012.000 đồng. Nếu thuộc diện sống cô đơn, người này được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng 2.410.000 đồng/tháng, nâng tổng mức trợ cấp lên 5.422.000 đồng/tháng.

Đáp án đúng là: B. Thuộc diện sống cô đơn theo quy định pháp luật

Câu 2: Khái niệm "người sống cô đơn" để xét hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng được Pháp lệnh quy định ra sao?

A. Người sống một mình và không ở cùng con cháu

B. Người sống độc thân và không còn thân nhân ✔

C. Người sống tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn

D. Người từ 75 tuổi trở lên sống độc thân tại địa phương

Giải thích:

Theo khoản 3 Điều 4 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người sống cô đơn phải là người sống độc thân và không còn thân nhân. Do đó, trường hợp cha mẹ liệt sĩ chỉ sống một mình nhưng vẫn còn thân nhân khác thì không mặc nhiên thuộc diện được cộng thêm tiền tuất nuôi dưỡng.

Đáp án đúng là: B. Người sống độc thân và không còn thân nhân

Theo Điều 15 Nghị định 321/2026/NĐ-CP, nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026, thay thế các quy định trước đây về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Cha đẻ hoặc mẹ đẻ của 2 liệt sĩ thuộc diện sống cô đơn có thể nhận tổng mức trợ cấp hằng tháng là bao nhiêu?

A. 6.024.000 đồng/tháng

B. 7.832.000 đồng/tháng

C. 8.434.000 đồng/tháng ✔

D. 11.446.000 đồng/tháng

Giải thích:

Theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP, trợ cấp tuất hằng tháng của thân nhân 2 liệt sĩ là 6.024.000 đồng. Nếu cha/mẹ thuộc diện sống cô đơn thì được nhận thêm 2.410.000 đồng trợ cấp tuất nuôi dưỡng, tổng cộng là 8.434.000 đồng/người/tháng.

Đáp án đúng là: C. 8.434.000 đồng/tháng

Câu 4: Trường hợp cha mẹ liệt sĩ nào sẽ được hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm?

A. Tất cả cha mẹ liệt sĩ từ đủ 70 tuổi trở lên

B. Cha mẹ có 1 con là liệt sĩ và thuộc hộ nghèo

C. Cha mẹ có từ 2 con liệt sĩ trở lên hoặc chỉ có 1 con duy nhất là liệt sĩ ✔

D. Toàn bộ cha mẹ liệt sĩ thuộc diện nhận trợ cấp tuất

Giải thích:

Theo khoản 5 Điều 16 Pháp lệnh Ưu đãi người có công, cha mẹ liệt sĩ thông thường được điều dưỡng 2 năm một lần. Riêng trường hợp chỉ có 1 con duy nhất là liệt sĩ hoặc có từ 2 con là liệt sĩ trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

Đáp án đúng là: C. Cha mẹ có từ 2 con liệt sĩ trở lên hoặc chỉ có 1 con duy nhất là liệt sĩ

Câu 5: Dù Nghị định 321/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/10/2026, mức trợ cấp hằng tháng mới được thực hiện tính hưởng từ khi nào?

A. Ngày 1/1/2026

B. Ngày 1/7/2026 ✔

C. Ngày 1/10/2026

D. Ngày 1/1/2027

Giải thích:

Theo Điều 15 Nghị định 321/2026/NĐ-CP, mặc dù Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, quy định điều chỉnh các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công và thân nhân được áp dụng truy lĩnh thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Đáp án đúng là: B. Ngày 1/7/2026


Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & Pháp luật

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