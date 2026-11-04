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Lệnh khám xét chỗ ở, bắt Nguyễn Thị Thoa SN 1986

| | Sống

Nguyễn Thị Thoa đã đưa ra thông tin gian dối với bà V.T.U.H về việc cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 3/10/2026 cho biết, ngày 30/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thoa (sinh năm 1986, trú tại Thôn 2, xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, vào ngày 23/9/2025, Nguyễn Thị Thoa đã đưa ra thông tin gian dối với bà V.T.U.H (43 tuổi, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) về việc cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Để tạo niềm tin, Thoa cam kết và hẹn trong thời hạn 2 ngày sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền cho bà H.

Tống đạt Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thoa - Ảnh: Công an Quảng Ngãi Tống đạt Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thoa - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền 1,8 tỷ đồng từ bà H., Nguyễn Thị Thoa đã không sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng như đã hứa mà dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được để trả các khoản nợ riêng và tiêu xài cá nhân hết.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo những ai là nạn nhân bị Nguyễn Thị Thoa chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự nêu trên, khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ số 01 Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi (qua Điều tra viên Lê Trung Cấp, số điện thoại: 0906.567.237) để được giải quyết theo quy định.

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Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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