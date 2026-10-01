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Bắt đối tượng trốn truy nã 10 năm khi đang trên đường về thăm gia đình

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Bắt đối tượng trốn truy nã 10 năm khi đang trên đường về thăm gia đình

Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Thị Hồng sau 10 năm lẩn trốn lệnh truy nã về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường Cam Ly - Đà Lạt vừa bắt giữ thành công Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1970, thường trú tại số 102B Tô Vĩnh Diện, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sau 10 năm lẩn trốn lệnh truy nã.

Đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 05/QĐ-TN ngày 1/8/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trong suốt một thập kỷ lẩn trốn, Nguyễn Thị Hồng thường xuyên thay đổi chỗ ở, di chuyển qua nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng, không mang theo giấy tờ tùy thân và chỉ làm các công việc lao động phổ thông không ổn định như phụ bếp, rửa chén, phục vụ.

Bắt đối tượng trốn truy nã 10 năm khi đang trên đường về thăm gia đình- Ảnh 1.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ rà soát, nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện đối tượng xuất hiện tại khu vực ngã ba đường Nguyễn An Ninh - Ngô Quyền khi đang trên đường về thăm gia đình.

Đến 21 giờ ngày 22/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an phường Cam Ly - Đà Lạt đã tiến hành bắt giữ đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Ban Thời sự

VTV Online

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