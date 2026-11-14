Nhà nào đang trồng cây lá lốt nên nhớ 4 điều quan trọng

Trồng cây ở nơi có ánh sáng nhẹ, tránh nắng gắt

Lá lốt là cây ưa ẩm và thích hợp với môi trường có ánh sáng nhẹ hoặc bóng bán phần. Cây có thể phát triển tốt dưới tán cây hoặc ở ban công có ánh sáng tán xạ.

Nếu đặt cây dưới nắng gắt trong thời gian dài, đặc biệt vào buổi trưa và mùa hè, lá có thể bị héo, cháy mép hoặc mất độ xanh. Ngược lại, nếu trồng ở nơi quá tối, cây dễ phát triển chậm, thân yếu và lá nhỏ.

Vì vậy, các gia đình nên chọn vị trí có ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng hoặc nơi có bóng râm thoáng đãng. Nếu trồng trong nhà, nên đặt chậu gần cửa sổ hoặc ban công để cây nhận đủ ánh sáng.

Giữ đất ẩm nhưng không để cây bị úng nước

Lá lốt phát triển tốt trong môi trường đất tơi xốp, giàu chất hữu cơ và có khả năng giữ ẩm. Các gia đình có thể phối trộn đất trồng với phân hữu cơ hoai mục, xơ dừa hoặc trấu đã xử lý để cải thiện độ thông thoáng.

Cây ưa ẩm nên cần được tưới nước đều đặn, nhất là trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, không nên tưới quá nhiều khiến đất luôn sũng nước. Tình trạng úng kéo dài có thể làm rễ thiếu oxy, tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển và khiến cây bị thối gốc.

Một mẹo đơn giản là kiểm tra độ ẩm đất trước khi tưới. Nếu lớp đất mặt vẫn còn ẩm, gia đình có thể chờ thêm thay vì tưới theo một lịch cố định.

Thường xuyên cắt tỉa để cây ra nhiều lá non

Khi cây phát triển tốt, các gia đình nên thu hoạch lá thường xuyên và kết hợp cắt tỉa những cành già, lá vàng hoặc bị sâu bệnh. Việc này giúp tán cây thông thoáng, hạn chế nơi trú ngụ của sâu hại và tạo điều kiện cho các chồi mới phát triển.

Khi hái lá, nên dùng kéo sạch để cắt, tránh giật mạnh làm tổn thương thân và rễ. Không nên thu hoạch quá nhiều lá cùng lúc, đặc biệt khi cây còn nhỏ hoặc đang trong giai đoạn phục hồi.

Nếu cây mọc quá dày, có thể tỉa bớt những cành yếu, cành nằm sát mặt đất để giảm độ ẩm tích tụ và giúp các phần còn lại nhận được ánh sáng tốt hơn.

Theo dõi sâu bệnh và bổ sung dinh dưỡng vừa phải

Lá lốt tương đối dễ chăm sóc nhưng vẫn có thể bị sâu ăn lá, rệp hoặc một số bệnh liên quan đến nấm khi môi trường trồng quá ẩm và thiếu thông thoáng.

Các gia đình nên kiểm tra mặt dưới lá, thân và gốc cây định kỳ để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Khi thấy lá bị sâu ăn hoặc xuất hiện đốm bệnh, nên loại bỏ phần bị ảnh hưởng, vệ sinh khu vực trồng và điều chỉnh chế độ tưới.

Bên cạnh đó, có thể bổ sung phân hữu cơ hoai mục hoặc phân bón phù hợp với lượng vừa phải để duy trì dinh dưỡng cho cây. Không nên bón phân tươi hoặc lạm dụng phân đạm vì có thể làm cây phát triển mất cân đối, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng rau thu hoạch.

Nếu sử dụng chế phẩm bảo vệ thực vật, cần chọn loại được phép sử dụng cho rau ăn lá, tuân thủ hướng dẫn và thời gian cách ly trước khi thu hoạch.