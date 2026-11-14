Loại quả nhỏ bé tốt cho tim mạch, ngừa ung thư, nhiều người chưa biết

Quả việt quất có nguồn gốc ở Bắc Mỹ. Đây là loại quả rất giàu proanthocyanidin, các chất chống oxy hóa tự nhiên đã được chứng minh giúp chống lại ung thư, giảm cân và mang lại cho bạn làn da sáng trẻ.

Quả việt quất là một trong những loại thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng nhất trên thế giới. Theo Phòng khám Cleveland (Hoa Kỳ), chỉ một cốc quả việt quất mỗi ngày có thể cung cấp: 24% lượng vitamin C hàng ngày của cơ thể, 36% vitamin K, 25% mangan (giúp đông máu và tăng cường sức mạnh của xương và cơ, 14% chất xơ…).

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Bác sĩ tim mạch Eelina Grayver, Bệnh viện Đại học North Shore tại Northwell Health, New York (Mỹ) cho biết: Mặc dù nhỏ bé nhưng loại quả này chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất. Điều quan trọng là chúng giúp kiểm soát cholesterol, có khả năng giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giảm huyết áp… và về tổng thể loại quả này làm giảm phản ứng viêm trong mạch máu và do đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Dưới đây là những lợi ích cho tim mạch của quả việt quất:

Kiểm soát cholesterol

Quả việt quất có nhiều chất xơ hòa tan, giúp đường ruột loại bỏ mật và kiểm soát cholesterol, một yếu tố nguy cơ được biết đến đối với sức khỏe tim mạch.

Chất xơ hòa tan liên kết với cholesterol, muối, khoáng chất và các thành phần mật khác và loại bỏ nó qua chất thải của cơ thể. Chất xơ hòa tan là một hệ thống làm sạch tự nhiên, giúp giảm mức cholesterol.

Một đánh giá trên Tạp chí Nutrients cho thấy, quả việt quất có nhiều chất xơ hơn táo, dâu tây, đào và mận. Thực tế nhiều người không bổ sung đủ chất xơ hàng ngày. Do đó, thêm quả việt quất vào chế độ ăn sẽ là một cách dễ dàng để tăng cường chất xơ và giữ cholesterol trong tầm kiểm soát.

Làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Quả việt quất là một nguồn tuyệt vời của polyphenol, một loại chất chống oxy hóa có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Quả việt quất đặc biệt chứa anthocyanins, đã được chứng minh trong các nghiên cứu để cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các anthocyanins là thứ mang lại cho quả việt quất màu xanh đậm.

Làm giảm huyết áp

Theo Harvard Health, anthocyanins cũng có thể giúp giảm huyết áp. Huyết áp thấp hơn sẽ giúp ích cho sức khỏe tim mạch của bạn và giảm nguy cơ tổng thể của bệnh tim mạch.

Kiểm soát lượng đường trong máu

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Quả việt quất có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Đây là loại quả có lượng đường thấp, bất kể chúng có vị ngọt như thế nào. Điều này có nghĩa là chúng ít có khả năng khiến lượng đường trong máu tăng đột biến, một lợi ích chính cho những người mắc bệnh đái tháo đường đồng thời mắc bệnh tim.

Một nghiên cứu có kiểm soát được công bố trên Tạp chí Current Developments in Nutrition cho thấy, ăn 22 gam quả việt quất đông khô mỗi ngày (tương đương với một cốc quả việt quất tươi) có lợi cho bệnh tim mạch chuyển hóa ở nam giới mắc bệnh đái tháo đường type 2.

Bệnh tim mạch chuyển hóa là một thuật ngữ để chỉ những bệnh lý liên quan đến rối loạn chuyển hóa ảnh hưởng lên hệ tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu… Các bệnh lý này có thể xảy ra đồng thời và trở thành những yếu tố nguy cơ gia tăng tình trạng mắc các bệnh lý tim mạch.

Lượng đường trong máu tăng cao có thể dẫn đến tim không khỏe mạnh, viêm nhiễm và tăng nguy cơ kháng insulin hoặc đái tháo đường, làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tim.

Giảm căng thẳng

Một chế độ ăn uống không lành mạnh và căng thẳng sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe, điển hình là gây stress oxy hóa (là sự mất cân bằng của các phân tử không ổn định và chất chống oxy hóa trong cơ thể), có thể dẫn đến tổn thương tế bào và mô.

Ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa sẽ tạo ra hàng rào chống lại yếu tố gây căng thẳng mà chúng ta không thể kiểm soát được như độc tố môi trường, để giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại.

Tăng cường sức khỏe não

Do chứa một lượng cao của phenol, đặc biệt axit gallic, quả việt quất được biết đến như là "tác nhân bảo vệ thần kinh". Theo các nhà nghiên cứu từ Iran, điều này có nghĩa rằng có thể bảo vệ não của chúng ta khỏi sự thoái hóa, nhiễm độc thần kinh và stress oxy hóa.

Một nghiên cứu khác cho thấy rằng tiêu thụ nhiều quả việt quất làm chậm suy giảm nhận thức, cải thiện trí nhớ và chức năng vận động. Các nhà khoa học trong nghiên cứu này cho rằng những kết quả này là do các chất chống oxy hóa trong quả việt quất giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa và giảm viêm.

Chống ung thư

Nghiên cứu lâm sàng thậm chí đã phát hiện ra rằng, không giống như dùng tia xạ và hóa trị liệu, thực phẩm giàu axit gallic như quả việt quất có thể tiêu diệt tế bào ung thư mà không làm hại các tế bào khỏe mạnh.

Hỗ trợ tiêu hóa

Là một nguồn tự nhiên của chất xơ hòa tan và không hòa tan, quả việt quất có thể giúp điều hòa đường tiêu hóa của bạn bằng cách chỉ ăn một vài nắm một ngày.

Trong thực tế, nhà nghiên cứu Vivian Chi-Hua Wu, Đại học Maine đã phát hiện ra rằng quả việt quất hoang dã có tiềm năng prebiotic, thúc đẩy sự tăng trưởng của vi khuẩn có lợi (probiotic) trong đường ruột và thúc đẩy tiêu hóa.

Hỗ trợ giảm cân

Với hàm lượng calo thấp, chỉ số đường huyết thấp và giàu chất xơ, mọi người có ba lý do để ăn quả việt quất để giảm cân. Bởi vì thực phẩm chỉ số đường huyết thấp được hấp thu chậm hơn, nằm trong đường tiêu hóa lâu hơn. Những thực phẩm này có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và trì hoãn dấu hiệu đói, giúp kiểm soát cân nặng. Đường trong máu cân bằng cũng có thể giúp giảm nguy cơ kháng insulin.