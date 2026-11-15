1,4 triệu người vào xem Chủ tịch Hội đồng một trường ĐH ở Hà Nội diễn STORM ngầu hơn cả idol

Tối 14/11, Trường ĐH Thăng Long tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Âm nhạc ứng dụng. Ngay sau phần phát biểu, khán giả bất ngờ khi thấy thầy Trương Ngọc Kim, Chủ tịch Hội đồng trường, xuất hiện trong tiết mục mở màn. Thầy cùng dàn sinh viên cover ca khúc STORM của GENER8ION và Yung Lean, khiến không khí buổi lễ lập tức bùng nổ.

Màn cover STORM ngầu đét của Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Thăng Long

Trên sân khấu, thầy Kim diện cả cây đen gồm vest, sơ mi và cà vạt, thêm cặp kính râm bản to. Trên tay thầy là chiếc cốc đính đá lấp lánh, chi tiết nhỏ nhưng đủ tạo điểm nhấn giữa sân khấu tối màu.

Đứng quanh thầy là hàng chục sinh viên trong sơ mi trắng, cà vạt đen, quần ống rộng. Các bạn biến hóa liên tục, lúc đồng loạt giơ cao hai tay, lúc gập người theo nhịp nhạc. Giữa đội hình chuyển động không ngừng, thầy vẫn đứng vững ở trung tâm với thần thái điềm tĩnh, khiến khán giả liên tục vỗ tay cổ vũ.

Thầy Trương Ngọc Kim diện cả cây đen, đeo kính râm đứng giữa dàn sinh viên áo trắng trong tiết mục mở màn

Xung quanh thầy là các bạn nam nữ sinh viên trong trang phục đơn giản nhưng đồng bộ

Từng động tác tuy không quá hoàn hảo nhưng lại cực kỳ cuốn hút

Sau đêm diễn, clip tiết mục được đăng tải trên trang của trường kèm dòng caption ngắn gọn "Made by Thang Long", không phải "made by AI". Chỉ một câu nhưng đủ khiến dân mạng thích thú, bởi giữa lúc video tạo bằng trí tuệ nhân tạo tràn lan khắp mạng xã hội, đây lại là một màn trình diễn "người thật việc thật" từ trang phục, ánh sáng đến từng động tác vũ đạo.

Clip nhanh chóng đạt 1,4 triệu lượt xem trên Facebook cùng vô số lời khen: "10/10 ạ", "Trong thời đại rác AI ngập tràn thì tôi rất respect phần biểu diễn này của thầy cùng các bạn", "Nhân vật chính chỉ cần đứng thôi cũng tỏa sáng rồi", "Ngầu đét, có thể là sĩ đến mấy đời luôn", "Mấy em nữ sinh nhìn ngầu đét, cháy khét lẹt"... Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng còn hài hước nhận xét thầy Kim trong cặp kính râm trông "y chang Jack Ma".

Màn cover đẳng cấp này thực tế này không quá bất ngờ với những ai từng theo dõi thầy Trương Ngọc Kim. Thầy là kỹ sư, đồng thời là con trai của GS.TSKH Hoàng Xuân Sính, nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam và là người sáng lập Trường ĐH Thăng Long. Trước khi đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng trường, thầy từng giữ cương vị Phó Chủ tịch trong nhiều năm.

Chân dung thầy Trương Ngọc Kim

Trong các buổi gặp gỡ sinh viên hay khi xuất hiện trên truyền thông, thầy thường nhắc đến một xã hội nơi những "giá trị tự nhiên" được tôn trọng. Theo quan điểm của thầy, đại học nên khuyến khích sinh viên phát triển tự nhiên, kể cả dấn thân vào những công việc chưa từng xuất hiện. Thầy cũng cho rằng sự thay đổi của nhà trường là điều tất yếu, phản ánh nhịp sống hiện đại, từ sự bùng nổ của công nghệ cho tới xu hướng thời trang của giới trẻ.

Gia đình thầy cũng là một "gia đình giáo dục" đúng nghĩa. Vợ thầy là PGS.TS, NSƯT Trần Thị Ngọc Lan, nữ phó giáo sư ngành thanh nhạc. Con gái thầy, TS Trương Nhật Hoa, là thế hệ thứ ba trong gia đình gắn bó với sự nghiệp giáo dục và hiện cũng làm việc tại Trường ĐH Thăng Long.

Thầy Kim cùng sinh viên trong một khoảnh khắc của tiết mục STORM, xen giữa những động tác vũ đạo đồng đều của dàn sinh viên

Về Khoa Âm nhạc ứng dụng, ít ai biết, Khoa Âm nhạc ứng dụng lại có nguồn gốc từ chính quan niệm của GS Hoàng Xuân Sính. Từ những ngày đầu xây dựng trường, bà cho rằng âm nhạc mang lại sức mạnh và hạnh phúc cho con người. Bà còn nhận thấy âm nhạc có nhiều điểm tương đồng với Toán học ở tính trừu tượng, trí tưởng tượng và sự lãng mạn. Từ quan niệm đó, thầy Trương Ngọc Kim đề xuất thành lập một khoa chuyên đào tạo nghệ sĩ đa năng dành cho người trẻ.

Khoa chính thức ra đời năm 2016, đào tạo ngành Thanh nhạc theo hướng trẻ trung, tiệm cận xu hướng quốc tế và chú trọng tính ứng dụng. Chương trình được xây dựng với sự hợp tác của hai trường nghệ thuật Hàn Quốc là Seoul Art và Woosong. Sinh viên được học trong hệ thống phòng luyện thanh, phòng sản xuất âm nhạc, phòng thu và sân khấu biểu diễn riêng. Các máy iMac trong khoa đều cài những phần mềm chuyên dụng như Ableton Live, Cubase hay Logic Pro X, vốn được các nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp sử dụng rộng rãi.

Thầy Kim từng chia sẻ rằng giọng hát hay là yếu tố cần nhưng chưa đủ. Theo thầy, ngành giải trí Hàn Quốc vận hành như một dây chuyền công nghiệp, nơi người nghệ sĩ phải biết hòa âm, phối khí, chơi nhạc cụ, nhảy và thu âm. Thầy cũng khẳng định sinh viên ngành âm nhạc của Việt Nam không hề thua kém Hàn Quốc.

Sau 10 năm, khoa đã có những gương mặt bước ra sân chơi lớn. Tiêu biểu là Leon (Tạ Hoàng Long), sinh viên khóa 37 của khoa, hiện là thành viên nhóm nhạc UPRIZE trưởng thành từ chương trình Tân Binh Toàn Năng.