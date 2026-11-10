Một trường đại học ở Hà Nội flex dàn cựu sinh viên toàn Chủ tịch tập đoàn lớn: Từ Hòa Phát, Sunhouse, Sacombank đến cả Vietlott

Mới đây, trên trang cá nhân chính thức, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã đăng tải bài viết giới thiệu những cựu sinh viên tiêu biểu đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường, danh sách nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ loạt cái tên quen thuộc trong giới kinh doanh Việt Nam.

Bên cạnh những chức danh như Chủ tịch Hội đồng quản trị hay người đứng đầu các tập đoàn, bài đăng còn tiết lộ ngành học và khóa học của từng người khi còn ngồi trên giảng đường NEU. Nhìn vào danh sách, nhiều người có thể bất ngờ khi biết những doanh nhân đang điều hành các doanh nghiệp lớn từng theo học nhiều chuyên ngành tại cùng một ngôi trường.

Một gương mặt cựu sinh viên NEU tiêu biểu được nhắc đến là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát. Ông từng là sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế, khóa 22 của NEU. Từ một sinh viên yêu thích toán học, ông Trần Đình Long sau này lựa chọn con đường kinh doanh và gắn liền tên tuổi với Hòa Phát - một trong những tập đoàn công nghiệp lớn tại Việt Nam.

Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Một cái tên quen thuộc khác là ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse. Ông từng theo học ngành Kinh tế Lao động, khóa 30, thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực. Với nhiều người, Sunhouse là thương hiệu quen thuộc qua các sản phẩm gia dụng xuất hiện trong căn bếp của nhiều gia đình.

Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Tiếp theo là ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBank, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco. Ông là cựu sinh viên ngành Kế hoạch, khóa 24, thuộc Khoa Kế hoạch và Phát triển. Cuối tháng 10 vừa qua, ông đã trở lại NEU trong một chương trình giao lưu với sinh viên, chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, tư duy quản trị và những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Một gương mặt quen thuộc khác là ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng từng theo học ngành Vật giá, khóa 22 tại NEU. Đây là thông tin khiến nhiều người phải trầm trồ bởi không phải ai cũng biết ngành học thời sinh viên của những doanh nhân đang giữ vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính lớn.

Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Cái tên tiếp theo là ông Nguyễn Thanh Đạm, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott). Ông là cựu sinh viên ngành Tài chính, khóa 34, thuộc Viện Ngân hàng - Tài chính của NEU. Vietlott là đơn vị vận hành các sản phẩm xổ số tự chọn như Mega 6/45 hay Power 6/55, những cái tên thường xuyên xuất hiện trên mặt báo mỗi khi có giải Jackpot “khủng”. Ít ai biết người đứng đầu doanh nghiệp này từng là sinh viên chuyên ngành tài chính, một lựa chọn khá đúng “nghề” với vị trí hiện tại.

Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Không dừng lại ở đó, danh sách cựu sinh viên NEU còn có nhiều gương mặt đang dẫn dắt các ngân hàng, tổng công ty lớn. Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank kiêm Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, là cựu học viên khóa 1 chương trình Cao học Việt - Bỉ liên kết với Trường Kinh doanh Solvay. Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank, từng học ngành Công nghiệp khóa 36. Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), là cựu sinh viên khóa 32.

Ở lĩnh vực hàng không, du lịch và đầu tư, danh sách có ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cựu sinh viên ngành Du lịch khóa 31. Cùng ngành, cùng khóa với ông là ông Ngô Minh Đức, Chủ tịch HG Invest. Bên cạnh đó còn có ông Trần Anh Vương, Chủ tịch Công ty Cổ phần Western Pacific, cựu sinh viên khóa 31.

Nhà trường cũng điểm tên ông Nguyễn Đình An, Chủ tịch Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (khóa 41), ông Nguyễn Thái Dũng, Tổng Giám đốc BRG Retail (ngành Thương mại khóa 35), ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (ngành Công nghiệp khóa 39), ông Đặng Quốc Chính, Chủ tịch Trafuco (ngành Kinh tế Lao động khóa 13), ông Phan Minh Chính, Chủ tịch Pro Sports (ngành Công nghiệp khóa 30) hay ông Lê Đức Thuấn, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc, cựu học viên khóa 1 chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp...

Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Đây chỉ là một vài cái tên trong số rất nhiều cựu sinh viên tiêu biểu trưởng thành từ “cái nôi” Đại học Kinh tế Quốc dân. Qua nhiều thế hệ, sinh viên NEU đã và đang làm việc trong đa dạng lĩnh vực, từ kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị doanh nghiệp đến công nghệ, giáo dục và các hoạt động xã hội. Không ít người hiện đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế.

Được thành lập ngày 25/1/1956, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) là cơ sở đào tạo hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Tiền thân của trường là Trường Kinh tế Tài chính, được thành lập trong bối cảnh đất nước cần đội ngũ cán bộ có chuyên môn để phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế. Trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi và mô hình tổ chức, đến năm 1985, trường chính thức mang tên Đại học Kinh tế Quốc dân.

Được thành lập năm 1956, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) là cơ sở đào tạo hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh

Trong suốt 70 năm hoạt động, NEU từng bước mở rộng quy mô và lĩnh vực đào tạo, từ những ngành học nền tảng về kinh tế, tài chính, kế hoạch đến các chuyên ngành gắn với quản trị doanh nghiệp, ngân hàng, marketing, kinh doanh quốc tế, công nghệ và quản lý hiện đại. Không chỉ đào tạo bậc đại học, trường còn phát triển các chương trình sau đại học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Nhắc đến NEU, nhiều thế hệ sinh viên còn nhớ đến khu giảng đường, thư viện và những hoạt động ngoại khóa sôi nổi, nơi không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn là môi trường để người học rèn luyện tư duy, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thích ứng và tinh thần chủ động. Qua từng giai đoạn, nhà trường cũng liên tục đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước nhằm đưa hoạt động học tập đến gần hơn với thực tiễn.

Tổng hợp