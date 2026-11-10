Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ phận của cá chứa độc tố cực mạnh, có thể gây suy gan, suy thận cấp: Nhiều người vẫn ăn vì tưởng "bổ"

| | Sống

Tin rằng ăn bộ phận này của cá giúp “bồi bổ, chữa bệnh”, nhiều người không ngờ nó có thể chứa độc tố cực mạnh, gây tổn thương nhiều cơ quan, thậm chí tử vong.

Cá là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein và các axit béo có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của cá cũng tốt hoặc có thể ăn được.

Không ít người vẫn tin rằng ăn đầu cá giúp bổ não, ăn vảy cá làm đẹp da, còn mật cá có tác dụng sáng mắt, bồi bổ. Tuy nhiên, những quan niệm này không phải lúc nào cũng có cơ sở khoa học.

Theo The Paper , một số bộ phận của cá không mang lại lợi ích như nhiều người vẫn nghĩ. Đặc biệt, mật cá có thể chứa độc tố nguy hiểm, tuyệt đối không nên ăn.

Mật cá chứa độc tố mạnh, có thể gây suy gan, suy thận cấp

Mật của nhiều loại cá có thể chứa độc tố mạnh (Ảnh: AI khởi tạo)

Theo The Paper , quan niệm ăn mật cá giúp thanh nhiệt, sáng mắt, bồi bổ không có cơ sở khoa học. Trái lại, mật của nhiều loài cá chứa các hợp chất có độc tính cao, có thể gây ngộ độc nghiêm trọng.

Các chất độc này có thể gồm axit mật, histamine, axit hydrocyanic và hợp chất cyprinol sulfate.

Sau khi ăn phải mật cá chứa độc, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn ói và đau bụng. Trường hợp nghiêm trọng có thể gây tổn thương nhiều cơ quan, bao gồm suy gan, suy thận cấp, thậm chí tử vong.

Đáng chú ý, những độc tố này khó bị phá hủy bởi nhiệt độ cao hoặc rượu. Vì vậy, dù ăn sống, nấu chín hay ngâm rượu, mật cá vẫn có thể gây ngộ độc.

The Paper thông tin, các loài cá có nguy cơ gây ngộ độc mật đáng chú ý bao gồm cá trắm cỏ, trắm đen, cá mè, cá chép và cá diếc.

Để phòng tránh ngộ độc, khi sơ chế cá cần loại bỏ túi mật cẩn thận. Nếu vô tình làm vỡ túi mật, phải dùng nhiều nước sạch rửa kỹ phần dịch mật dính trên cá trước khi chế biến.

4 bộ phận khác của cá có thực sự bổ dưỡng như lời đồn?

1. Đầu cá có bổ não hơn thịt cá?

Canh đầu cá (Ảnh: Ytower)

Theo The Paper , quan niệm ăn đầu cá bổ não xuất phát từ cách nghĩ “ăn gì bổ nấy”.

Đầu cá chứa DHA và EPA, hai loại axit béo có lợi cho sự phát triển não bộ và thị lực ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, thịt cá cũng cung cấp những dưỡng chất này.

Vì vậy, xét về protein và axit béo có lợi, đầu cá không có ưu thế dinh dưỡng quá lớn so với thịt cá.

2. Vảy cá có giúp làm đẹp da?

Vảy cá chứa collagen, với hàm lượng khoảng 11-38% ở một số loài như cá chép, cá trắm cỏ và cá diếc. Tuy nhiên, collagen không cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu và có giá trị dinh dưỡng hạn chế so với protein chất lượng cao.

Vì vậy, ăn vảy cá không đồng nghĩa với việc có thể trực tiếp cải thiện làn da như nhiều người kỳ vọng.

3. Trứng cá có giúp phát triển trí não?

Trứng cá chiên (Ảnh: Yuyu Family Lab)

Trứng cá cung cấp protein, canxi, phốt pho, kali và lecithin, những dưỡng chất có vai trò đối với hoạt động của hệ thần kinh.

Tuy nhiên, trứng cá cũng chứa lượng cholesterol tương đối cao. Một số loại còn giàu chất béo, chẳng hạn trứng cá tầm Siberia có hàm lượng chất béo khoảng 14%.

Vì vậy, dù bổ dưỡng, trứng cá cũng cần được tiêu thụ với lượng vừa phải.

4. Bong bóng cá có thực sự “đại bổ”?

Bong bóng cá được nhiều người xem là thực phẩm bồi bổ có giá trị. Theo The Paper , khoảng 80% thành phần của bong bóng cá đã phơi khô là protein, trong đó collagen chiếm tỷ lệ lớn.

Tuy nhiên, collagen có giá trị dinh dưỡng không cao bằng protein hoàn chỉnh. Bong bóng cá cũng không chứa nhiều vitamin và khoáng chất, nên không có những công dụng đặc biệt như lời đồn.

Nhìn chung, cá là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng, nhưng không nên thần thánh hóa lợi ích của từng bộ phận. Đặc biệt, tuyệt đối không ăn mật cá vì nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng.

Nguồn: The Paper

3 bộ phận của con lợn chứa nhiều cholesterol hơn cả thịt mỡ: Toàn món “khoái khẩu” của nhiều người

Theo Lam Chi

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông từng đạp xe hơn 15 km đi bán trà, cà phê khắp Sài Gòn, nay gây dựng doanh nghiệp được định giá hơn 400 triệu USD, vừa đạt doanh thu cao kỷ lục với 589 tỷ đồng

Người đàn ông từng đạp xe hơn 15 km đi bán trà, cà phê khắp Sài Gòn, nay gây dựng doanh nghiệp được định giá hơn 400 triệu USD, vừa đạt doanh thu cao kỷ lục với 589 tỷ đồng Nổi bật

Tất cả người dân có hộ chiếu chú ý thông tin ở trang 48 theo hướng dẫn của công an

Tất cả người dân có hộ chiếu chú ý thông tin ở trang 48 theo hướng dẫn của công an Nổi bật

Trương Thanh Sang SN 1980 chuyển khoản 10.000.000 đồng vào tài khoản của Vũ Văn Phú ở TP Hải Phòng: Công an rà soát, xác minh giao dịch

Trương Thanh Sang SN 1980 chuyển khoản 10.000.000 đồng vào tài khoản của Vũ Văn Phú ở TP Hải Phòng: Công an rà soát, xác minh giao dịch

11:16 , 10/11/2026
Nữ Tiến sĩ duy nhất của Đại học Bách khoa đoạt giải Quả Cầu Vàng 2026: Học Tiến sĩ ở Pháp, đang giữ chức Giám đốc chương trình tài năng

Nữ Tiến sĩ duy nhất của Đại học Bách khoa đoạt giải Quả Cầu Vàng 2026: Học Tiến sĩ ở Pháp, đang giữ chức Giám đốc chương trình tài năng

11:09 , 10/11/2026
76 quả trứng trong bọc đồ nhập học đại học của một tỷ phú

76 quả trứng trong bọc đồ nhập học đại học của một tỷ phú

11:04 , 10/11/2026
Ngôi trường duy nhất trong lịch sử 4 năm liên tiếp có học sinh vào Chung kết Olympia

Ngôi trường duy nhất trong lịch sử 4 năm liên tiếp có học sinh vào Chung kết Olympia

10:44 , 10/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên