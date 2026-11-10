Ngôi trường duy nhất trong lịch sử 4 năm liên tiếp có học sinh vào Chung kết Olympia

Trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia, không nhiều ngôi trường có thể duy trì sự hiện diện của học sinh tại trận Chung kết năm trong nhiều mùa liên tiếp. Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM là cái tên đặc biệt như vậy khi có tới 4 năm liên tiếp góp mặt ở vòng thi cuối cùng, từ năm 2012 đến 2015.

Ngôi trường có 4 năm liên tiếp có cầu truyền hình Olympia

Nhắc đến những ngôi trường có dấu ấn tại Đường Lên Đỉnh Olympia, trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM là cái tên rất đặc biệt. Tính đến nay, trường từng có 5 học sinh góp mặt tại trận Chung kết năm. Trong đó, giai đoạn từ năm 2012 đến 2015 ghi nhận chuỗi 4 mùa giải liên tiếp có đại diện của trường giành quyền tranh tài ở trận đấu cuối cùng.

Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM từng có 5 học sinh góp mặt tại trận chung kết năm Olympia

Những gương mặt tạo nên dấu ấn này lần lượt là Thân Ngọc Tĩnh (Olympia năm thứ 12), Đào Nguyễn Thạnh Hưng (năm thứ 13), Nguyễn Hoàng Bách (năm thứ 14) và Nguyễn Huy Hoàng (năm thứ 15). Trước đó, Bùi Tứ Quý cũng từng đại diện Phổ thông Năng khiếu góp mặt tại chung kết năm thứ 9.

Trong chuỗi 4 năm liên tiếp nói trên, có tới 3 học sinh của trường giành ngôi Á quân. Đó là Thân Ngọc Tĩnh, Đào Nguyễn Thạnh Hưng và Nguyễn Hoàng Bách. Dù chưa có thí sinh nào mang vòng nguyệt quế Chung kết năm về trường, thành tích liên tiếp góp mặt ở trận đấu cuối cùng vẫn cho thấy dấu ấn của Phổ thông Năng khiếu tại sân chơi kiến thức được học sinh cả nước quan tâm.

Hơn 30 năm hình thành và phát triển, là trường chuyên trực thuộc ĐHQG TP.HCM

Tiền thân của trường Phổ thông Năng khiếu là Hệ Phổ thông trung học chuyên Toán - Tin thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM. Mô hình này được thành lập ngày 14/7/1993 với mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về Toán học và Tin học.

Đến ngày 4/7/1996, trường chính thức được thành lập độc lập và trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Trải qua hơn ba thập kỷ, Phổ thông Năng khiếu từng bước phát triển thành một trường THPT chuyên có vị trí đáng chú ý trong hệ thống giáo dục tại khu vực phía Nam.

Trường hiện có hai cơ sở đào tạo tại TP.HCM, gồm cơ sở An Đông ở số 153 Nguyễn Chí Thanh và cơ sở Đông Hòa thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM

Theo thông tin giới thiệu trên website chính thức, trường hiện có hai cơ sở đào tạo tại TP.HCM, gồm cơ sở An Đông ở số 153 Nguyễn Chí Thanh và cơ sở Đông Hòa thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM. Nhà trường có khoảng 1.900 học sinh mỗi năm học và đội ngũ khoảng 150 giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy.

Với định hướng đào tạo học sinh có năng khiếu, Phổ thông Năng khiếu chú trọng trang bị kiến thức chuyên sâu, đồng thời khuyến khích tư duy độc lập, khả năng sáng tạo và tính tự lập. Trường xác định các giá trị cốt lõi là tôn trọng, chính trực và hợp tác; hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, tạo điều kiện để học sinh khám phá các lĩnh vực khoa học liên ngành và hình thành kỹ năng học tập suốt đời.

Với định hướng đào tạo học sinh có năng khiếu, Phổ thông Năng khiếu chú trọng trang bị kiến thức chuyên sâu, đồng thời khuyến khích tư duy độc lập, khả năng sáng tạo và tính tự lập

Thành tích học tập nổi bật, học sinh có nhiều không gian phát triển sở thích

Không chỉ được biết đến qua Olympia, Phổ thông Năng khiếu còn sở hữu bảng thành tích đáng chú ý tại các kỳ thi học thuật trong nước và quốc tế. Theo thông tin nhà trường công bố, học sinh trường đã giành hơn 50 huy chương và giải thưởng quốc tế ở nhiều lĩnh vực.

Riêng trong năm học 2025 - 2026, học sinh Phổ thông Năng khiếu đạt 73 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT

Riêng trong năm học 2025 - 2026, học sinh Phổ thông Năng khiếu đạt 73 giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, gồm 4 giải Nhất, 22 giải Nhì, 21 giải Ba và 26 giải Khuyến khích. Tại Olympic truyền thống 30/4 lần thứ 30, trường giành 35 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng, xếp thứ Nhì toàn đoàn trong tổng số 131 trường tham dự.

Bên cạnh các kỳ thi, học sinh còn có cơ hội tham gia những sân chơi về công nghệ, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Đây là những hoạt động giúp các bạn vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, thử nghiệm ý tưởng và rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề.

Đời sống ngoại khóa cũng là điểm nổi bật của trường

Đời sống ngoại khóa cũng là điểm nổi bật của trường. Từ năm học 2023 - 2024, nhà trường bố trí đội ngũ trợ lý thanh niên phụ trách hoạt động câu lạc bộ và các dự án học sinh, đồng thời làm cầu nối giữa Ban giám hiệu với học sinh. Các hoạt động được triển khai ở nhiều lĩnh vực như học thuật, khoa học, nghệ thuật, truyền thông và văn hóa.

Nhờ đó, bên cạnh thời gian học tập trên lớp, học sinh có thêm không gian gặp gỡ những người cùng sở thích, thử sức với ý tưởng mới và tham gia tổ chức các hoạt động tập thể. Những trải nghiệm này góp phần giúp các bạn rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tổ chức và sự tự tin.

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