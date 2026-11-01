Bất ngờ tìm thấy chiếc nhẫn kỷ niệm thất lạc dưới biển suốt 47 năm

Một người đàn ông ở bang Rhode Island, Mỹ vừa tìm lại được kỷ vật thất lạc sau gần 50 năm bị người em trai đánh mất. Paul Benson, cựu học sinh tốt nghiệp Học viện St. Raphael ở Pawtucket năm 1964, đã vô cùng bất ngờ khi một người chuyên tìm kiếm cổ vật ở khu vực Seattle trao trả lại chiếc nhẫn kỷ niệm ngày ra trường đã thất lạc từ lâu.

Chiếc nhẫn đã biến mất vào năm 1979 sau khi em trai của Paul là Eric mượn nó trong chuyến đi đến tiểu bang Washington. Trong lúc đi chơi cùng bạn bè trên một bãi biển gần vịnh Puget, Eric đã tháo nhẫn ra trước khi xuống bãi biển vui đùa. Anh đặt nó lên một mỏm đá gần đó để cất giữ an toàn, nhưng lại không lường trước được hiện tượng thủy triều lên.

Đến khi nhận ra sự bất cẩn của mình, chiếc nhẫn đã chìm nghỉm dưới làn nước. Eric hồi tưởng lại suy nghĩ lúc đó: “Anh trai tôi chắc sẽ giết tôi mất”.

Ông Paul tìm lại được chiếc nhẫn kỷ niệm sau 47 năm thất lạc ngoài biển khơi.

Trong suốt nhiều thập kỷ, chiếc nhẫn vẫn biệt tăm cho đến khi Lucas Thrun, một người có sở thích dò tìm kim loại ở khu vực Seattle, có một phát hiện vô cùng bất ngờ trong lúc rà tìm dọc bờ biển lúc thủy triều xuống. Lucas nhìn thấy chiếc nhẫn kỷ niệm và nhận ra một số chi tiết nhận dạng, bao gồm tên của Học viện St. Raphael và các chữ cái viết tắt “PEB” được khắc trên đó. Nhờ sự giúp đỡ từ cộng đồng cựu học sinh của trường, cuối cùng anh đã lần ra manh mối để kết nối lại với Paul.

Thay vì chỉ đơn giản là gửi bưu điện cho chủ nhân hợp pháp của nó, Lucas quyết định tự mình thực hiện chuyến đi đến Rhode Island để trao tận tay chiếc nhẫn. Paul chia sẻ rằng ông rất vui mừng khi được gặp Lucas.

“Nếu không có cậu ấy, đây sẽ mãi chỉ là một kỷ niệm đã mất mãi mãi”, Paul nói.

Đối với cậu em trai Eric, khoảnh khắc này đánh dấu sự khép lại của một sự cố kéo dài nhiều thập kỷ. Eric mỉm cười khi nhắc đến người anh trai : “Anh ấy đã tha thứ cho tôi, nhưng hãy tin tôi đi, anh ấy chưa bao giờ quên đâu”.

Ronald Dalton, Giám đốc Phát triển của Học viện St. Raphael, chia sẻ rằng câu chuyện đã nhắc nhở cộng đồng nhà trường về các bài học vô cùng quan trọng.

Dalton nói: “Trên thế giới này vẫn có những con người tràn đầy lòng tốt và lòng trắc ẩn, những người làm việc thiện mà không bao giờ mong nhận lại gì. Lucas là một thanh niên đặc biệt và giờ đây đã trở thành thành viên danh dự suốt đời của trường”

Tất cả các cựu học sinh của Học viện Saint Raphael tạo nên đại gia đình đầy tự hào và làm cho tinh thần gắn kết của nhà trường thêm vững bền. Chúng tôi rất tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé vào câu chuyện tuyệt vời này”.