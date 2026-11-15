Trường đại học của ông Nguyễn Thanh Việt có diễn biến mới, bắt tay doanh nghiệp công nghệ y tế nổi tiếng của Đức: Sinh viên theo học nhận cơ hội đặc biệt

Ngày 14/11/2026, tại Hà Nội, một trường đại học Việt Nam đã chính thức ký kết hợp tác với doanh nghiệp công nghệ y tế của Đức, có lịch sử hiện diện tại thị trường Việt Nam hơn 30 năm. Đáng chú ý, nội dung hợp tác không chỉ dừng ở việc trao đổi chuyên môn mà còn hướng tới đưa công nghệ mô phỏng vào đào tạo, xây dựng trung tâm đào tạo kỹ thuật hình ảnh y học và tạo thêm cơ hội thực tập cho sinh viên.

Ngôi trường được nhắc tới là Trường Đại học Intracom, còn đối tác là Siemens Healthineers tại Việt Nam. Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chương trình công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Intracom tại Hà Nội, được tổ chức tại Tổ hợp Y tế Phương Đông.

Bắt tay doanh nghiệp công nghệ y tế Đức có hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam

Siemens Healthineers là doanh nghiệp công nghệ y tế đến từ Đức, hoạt động trên quy mô toàn cầu, với thế mạnh trong các lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán xét nghiệm, điều trị can thiệp và chăm sóc ung thư. Tại Việt Nam, doanh nghiệp này đã hiện diện từ năm 1993, đồng hành cùng các cơ sở y tế trong việc tiếp cận và ứng dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến.

Trong khuôn khổ sự kiện ngày 14/11, TS. Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường Đại học Intracom, và ông Đặng Văn Cảnh, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc Siemens, đại diện Siemens Healthineers tại Việt Nam, đã thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Thỏa thuận tập trung vào các lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt trong ngành kỹ thuật hình ảnh y học.

Đây là lĩnh vực gắn liền với việc ứng dụng các thiết bị và giải pháp công nghệ trong hoạt động chẩn đoán, khám chữa bệnh. Khi công nghệ y tế liên tục phát triển, đội ngũ nhân lực không chỉ cần nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn phải thường xuyên cập nhật kỹ thuật, quy trình và kỹ năng thực hành.

Thông qua việc hợp tác với doanh nghiệp, nhà trường kỳ vọng có thể đưa những kiến thức, kinh nghiệm thực tế và giải pháp công nghệ mới vào quá trình đào tạo, giúp sinh viên có thêm điều kiện tiếp cận với môi trường nghề nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Sinh viên có cơ hội tiếp cận công nghệ mô phỏng, thực tập tại doanh nghiệp quốc tế

Một trong những nội dung đáng chú ý của thỏa thuận là kế hoạch triển khai chương trình Smart Simulator phục vụ đào tạo và phát triển chuyên môn.

Thông qua giải pháp mô phỏng, sinh viên có thể tiếp cận kiến thức theo hướng trực quan, từng bước làm quen với các ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật hình ảnh y học.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Intracom và Siemens Healthineers thống nhất định hướng phối hợp tổ chức các chương trình cập nhật kiến thức chuyên ngành hằng năm. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên trao đổi chuyên môn, tìm hiểu những tiến bộ mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

Đáng chú ý, hai bên còn hướng tới xây dựng một trung tâm đào tạo tại Việt Nam dành cho kỹ thuật viên và sinh viên ngành kỹ thuật hình ảnh y học.

Theo định hướng hợp tác, trung tâm sẽ phục vụ hoạt động đào tạo chuyên sâu, cập nhật công nghệ và nâng cao năng lực thực hành, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế.

Không chỉ vậy, thỏa thuận còn đề cập đến việc Siemens Healthineers tiếp nhận sinh viên Trường Đại học Intracom đến thực tập tại doanh nghiệp.

Đây được xem là cơ hội để người học tìm hiểu môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận quy trình hoạt động thực tế và hiểu rõ hơn những yêu cầu về kỹ năng, kiến thức chuyên môn của ngành nghề mình theo đuổi.

Ngoài ra, hai đơn vị cũng dự kiến phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên ngành, chia sẻ công nghệ mới và mở rộng hoạt động trao đổi chuyên môn.

Những nội dung hợp tác này được kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức được trang bị tại giảng đường và yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm điều kiện để sinh viên chuẩn bị cho công việc sau khi tốt nghiệp.

Mở phân hiệu tại Hà Nội, phát triển mô hình “Đại học trong lòng doanh nghiệp”

Cùng với hoạt động ký kết hợp tác quốc tế, ngày 14/11, Trường Đại học Intracom cũng chính thức công bố Quyết định thành lập Phân hiệu tại Hà Nội.

Tại chương trình, TS. Hoàng Bách Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập phân hiệu mới.

Theo nhà trường, việc mở rộng hiện diện tại Hà Nội nhằm nâng cao năng lực đào tạo, phát triển mạng lưới đối tác và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức chuyên môn tại khu vực phía Bắc.

Đặc biệt, phân hiệu được đặt trong hệ sinh thái Tổ hợp Y tế Phương Đông. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường từng bước phát triển môi trường học tập gắn với hoạt động thực hành, nghiên cứu và nhu cầu thực tế của ngành y tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Intracom, nhấn mạnh định hướng phát triển theo mô hình “Đại học trong lòng doanh nghiệp”, chú trọng kết nối kiến thức học thuật với thực tiễn nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Intracom phát biểu trong buổi lễ

Trường Đại học Intracom là cơ sở giáo dục đại học đa ngành theo định hướng ứng dụng, đào tạo trong các lĩnh vực như công nghệ, kinh tế, kỹ thuật, luật, ngoại ngữ và sức khỏe.

Với sự đồng hành của Tập đoàn Intracom và hệ sinh thái doanh nghiệp đa ngành, nhà trường hướng tới việc nâng cao năng lực thực hành, giúp người học thích ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động.

Việc thành lập phân hiệu tại Hà Nội, đồng thời ký kết hợp tác với Siemens Healthineers, là những bước đi cụ thể trong định hướng phát triển này.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, sự kết nối giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp công nghệ y tế được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng cơ hội học tập và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành y tế Việt Nam.