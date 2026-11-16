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Thời tiết Hà Nội ngày 16/11: Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ thấp nhất 23°C

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Thời tiết Hà Nội ngày 16/11: Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ thấp nhất 23°C

Theo dự báo thời tiết hôm nay 16/11, khu vực Hà Nội ban ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ thấp nhất 23°C, cao nhất 31°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 16/11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/11, khối không khí lạnh yếu và lệch đông khiến độ ẩm tăng, hình thành sương mù vào đêm và sáng sớm tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế.

Thời tiết Hà Nội hôm nay 16/11, ban ngày có mây, ngày trời nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Hà Nội ngày 16/11 trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31°C. (Ảnh minh họa)

Phía Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế cũng duy trì trạng thái ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.

Các khu vực khác trên cả nước gồm duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng ráo .

Cũng trong ngày 16/11, thời tiết TP.HCM ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 16/11/2026

TP Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, khu Tây Bắc 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Theo Hoàng Lan

VTC News

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