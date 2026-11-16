Công trường thi công trong đô thị: Phải bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn cho người dân

Thực tế tại một số công trường trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy, khi rào chắn, biển báo, vật liệu xây dựng và lối đi tạm được bố trí chưa hợp lý, người dân có thể gặp nhiều bất tiện, thậm chí đối mặt với nguy cơ mất an toàn.

Nhiều bất cập từ các công trường thi công

Cải tạo, nâng cấp đường ngõ, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật là những công việc cần thiết, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, do đặc thù thi công trong khu dân cư đông đúc, mặt bằng hạn chế, nhiều công trình khó tránh khỏi những ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Công trường thi công cải tạo hạ tầng tại khu vực ngõ 1194 đường Láng, phường Láng. Ảnh: Lộc Hậu

Đơn cử, nếu rào chắn chiếm dụng phần lớn diện tích vỉa hè, vật liệu xây dựng tập kết tràn ra lòng đường, lối đi tạm thiếu an toàn hoặc đất cát không được thu dọn thường xuyên, công trường có thể trở thành điểm gây cản trở giao thông, trật tự đô thị, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân sinh sống quanh khu vực.

Tại phường Thanh Xuân, người dân phản ánh, quá trình thi công các công trình cải tạo ngõ, ngách, đã gây ra những bất cập. Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội) ngày 21-10 tại khu vực ngõ Quan Nhân cho thấy, trong quá trình thi công dự án nạo vét, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, có thời điểm vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang, phế thải chưa được thu gom kịp thời, khiến mặt ngõ bị thu hẹp.

Một số vị trí thiếu biển cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Khu vực Ao Dài, phía mặt đường Quan Nhân, có tình trạng phế thải xây dựng và rác sinh hoạt tập kết ở lề đường chưa được thu gom kịp thời, ảnh hưởng đến vệ sinh, mỹ quan đô thị.

Tại phường Láng, ở khu vực ngõ 1194 đường Láng, người dân cũng phản ánh về tình trạng mất an toàn trong quá trình thi công dự án cải tạo, nâng cấp một số ngách. Ở một số vị trí, biển báo cảnh báo chưa được bố trí đầy đủ. Việc che chắn và quản lý vật liệu xây dựng còn sơ sài khiến vật liệu rơi vãi ra lối đi chung, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Chấn chỉnh nhà thầu, tăng cường kiểm soát

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, các địa phương đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục, trong đó chú trọng việc bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị tại khu vực thi công.

Ông Trần Thế Ngân, cán bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết, đơn vị đã yêu cầu lực lượng thi công thu dọn phế thải kịp thời.

Việc để vật liệu xây dựng cũng phải bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đối với người dân. Đặc biệt, phải bố trí đầy đủ hệ thống biển cảnh báo tại khu vực thi công để người dân được biết, chú ý đi lại.

Trước những tồn tại liên quan đến việc thi công dự án cải tạo, nâng cấp một số ngách ở khu vực ngõ 1194 đường Láng, UBND phường Láng đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty cổ phần LICOGI 13 - nhà thầu thi công với tổng số tiền 120 triệu đồng.

Các vi phạm được xác định liên quan việc thực hiện biện pháp thi công, chưa bảo đảm an toàn và tình trạng che chắn không đầy đủ, để vật liệu rơi vãi hoặc tập kết không đúng nơi quy định.

Trong khi đó, tại xã Ô Diên, để tránh xảy ra những bất cập, ngay từ đầu, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị trong quá trình triển khai các công trình.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên Đỗ Anh Dũng cho biết, trên địa bàn xã hiện có công trường thi công các gói thầu nâng cấp cải tạo các tuyến ngõ do Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng làm chủ đầu tư.

Trước đó, đơn vị đã có nhiều văn bản yêu cầu nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường nên công tác thi công cơ bản bảo đảm các quy định.

Việc cải tạo, nâng cấp hạ tầng là yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, hiệu quả của mỗi công trình không chỉ được đánh giá bằng chất lượng và tiến độ hoàn thành mà còn ở cách tổ chức thi công, mức độ bảo đảm an toàn và những tác động đối với đời sống dân sinh.

Thực tế tại các địa bàn trên cho thấy, việc những bất cập, vi phạm tại công trường được phát hiện, xử lý kịp thời vừa nâng cao hiệu quả tổ chức thi công, vừa tạo điều kiện để các dự án cải tạo hạ tầng được triển khai thuận lợi, nhận được sự đồng thuận của người dân.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng vi phạm tái diễn, chủ đầu tư và nhà thầu cần nâng cao trách nhiệm, duy trì nghiêm các biện pháp che chắn, cảnh báo, thu gom vật liệu và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình triển khai, thi công đến đâu bảo đảm an toàn, gọn gàng đến đó.

Đặc biệt, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không để công trường ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, góp phần xây dựng đô thị Hà Nội ngày càng văn minh, an toàn.