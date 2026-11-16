Khải Hoàn Prime: Căn hộ ven sông chinh phục người mua bằng giá trị thực

Khách hàng có thể trực tiếp kiểm chứng chất lượng công trình, tạo cơ sở vững chắc cho quyết định an cư và đầu tư.

Công trình hiện hữu, củng cố niềm tin

Giữa thị trường bất động sản ngày càng nhiều lựa chọn, những dự án sở hữu nền tảng pháp lý minh bạch, công trình đã thành hình và tiến độ thi công rõ nét đang nắm giữ lợi thế cạnh tranh đáng kể. Bởi với một tài sản có giá trị lớn như bất động sản, niềm tin của người mua không thể chỉ đặt vào những cam kết của chủ đầu tư mà cần được củng cố bằng cơ sở pháp lý vững chắc, chất lượng sản phẩm có thể trực tiếp kiểm chứng và lộ trình bàn giao rõ ràng.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn trong quý II/2026 cũng ghi nhận 60% người được hỏi đánh giá chất lượng xây dựng và bàn giao là tiêu chí quan trọng khi lựa chọn sản phẩm.

Trên nền tảng những tiêu chí khắt khe ấy, Khải Hoàn Prime nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý tại Nam Sài Gòn khi những cam kết về pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang được Chủ đầu tư Khải Hoàn Land hiện thực hóa, tạo nên sức cạnh tranh khác biệt và chinh phục trọn vẹn niềm tin của người mua.

Tại Khải Hoàn Prime, không khí thi công luôn được duy trì khẩn trương, liên tục xuyên suốt trong tuần, cho thấy nỗ lực đẩy nhanh tiến độ của Chủ đầu tư. Đến nay, cả ba tòa tháp đã hoàn thành phần thô, đang tập trung hoàn thiện hệ thống kỹ thuật; khu vực khối đế cũng đang được triển khai các hạng mục tiện ích, hướng đến mục tiêu bàn giao vào quý II/2027. Theo khảo sát tại Nam Sài Gòn, Khải Hoàn Prime là nguồn cung căn hộ mới duy nhất đã thành hình và đang tiến gần đến thời điểm bàn giao. Lợi thế này không chỉ củng cố niềm tin mà còn giúp khách hàng chủ động kế hoạch an cư, sớm đưa tài sản vào khai thác.

Chủ đầu tư Khải Hoàn Land thường xuyên tổ chức các chương trình tham quan căn hộ nguyên mẫu ngay tại công trường, thu hút đông đảo khách hàng đến tìm hiểu và trải nghiệm thực tế. Lượng khách tham quan luôn duy trì ở mức cao cho thấy sức hút của căn hộ ven sông sắp bàn giao Khải Hoàn Prime. Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian sống, đánh giá thiết kế, chất lượng vật liệu và tiêu chuẩn bàn giao, từ đó xác định mức độ tương xứng giữa chất lượng sản phẩm và ngân sách bỏ ra, thêm cơ sở vững chắc để an tâm xuống tiền.

Đặc biệt, Khải Hoàn Prime đã đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán, góp phần giải tỏa những lo ngại về rủi ro pháp lý, bảo vệ quyền lợi người mua, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch mua bán, chuyển nhượng theo quy định, qua đó nâng cao tính thanh khoản và giá trị thương mại của tài sản.

Khải Hoàn Prime dự kiến bàn giao vào quý II/2027.

Giá trị sử dụng và khai thác gắn với nhu cầu thực

Giá trị của Khải Hoàn Prime không chỉ được xác lập bởi chất lượng sản phẩm, mà còn nằm ở khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế, hiệu quả khai thác và tối ưu nguồn vốn đầu tư.

Đối với người mua ở thực, Khải Hoàn Prime mang đến giá trị an cư khác biệt từ chất lượng sống vượt trội cùng những trải nghiệm tận hưởng mỗi ngày. Tọa lạc bên sông Long Kiểng và sông Cầu Đạo, cách KĐT Phú Mỹ Hưng chỉ 5 phút lái xe, Khải Hoàn Prime mang đến đặc quyền sống kép hoàn hảo: cư dân vừa được tận hưởng bầu không khí trong lành, cảnh quan khoáng đạt tựa resort ven sông, vừa dễ dàng kết nối với hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp bậc nhất Nam Sài Gòn, thuận tiện học tập, làm việc và giải trí.

Đặc biệt, tiên phong định hình chuẩn sống "Urban Wellness" tại khu vực, Khải Hoàn Prime nổi bật với hệ thống tiện ích phong phú trải dài từ mặt đất lên tầng cao như đường dạo bộ ven sông, hồ bơi muối khoáng, hồ sục Jacuzzi, vườn sức khỏe trên cao, Sky Garden, sàn đấu võ MMA chuyên nghiệp… kiến tạo nên một môi trường sống chú trọng sức khỏe và nuôi dưỡng tinh thần cho mọi thế hệ. Chất lượng sống còn được khẳng định qua thiết kế căn hộ tối ưu công năng, đón ánh sáng tự nhiên, kết hợp tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, đảm bảo tính tiện nghi, thẩm mỹ và bền vững theo thời gian.

Hệ tiện ích Urban Wellness tại Khải Hoàn Prime kiến tạo không gian sống khỏe toàn diện từ thể chất đến tinh thần.

Với nhà đầu tư, Khải Hoàn Prime mở ra triển vọng khai thác cho thuê hấp dẫn nhờ vị trí liền kề Phú Mỹ Hưng, nơi tập trung cộng đồng chuyên gia quốc tế, đội ngũ quản lý cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia, cùng lực lượng giảng viên, nhân sự chất lượng cao từ các trường đại học lớn như RMIT, Tôn Đức Thắng, Đại học Tài chính – Marketing. Nguồn cầu cư trú đa dạng, đặc biệt từ nhóm khách thuê có khả năng chi trả tốt, tạo lợi thế để dự án khai thác phân khúc cho thuê chất lượng cao, tối ưu công suất lấp đầy và hình thành dòng tiền ổn định cho chủ sở hữu khi đi vào vận hành.

Khải Hoàn Prime thu hút tệp khách hàng cho thuê lớn nhờ bao quanh bởi nhiều trường đại học hàng đầu.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Prime còn ghi điểm với tiềm năng tích sản dài hạn, đón đầu sức bật từ mạng lưới hạ tầng chiến lược của Nam Sài Gòn. Theo quy hoạch, dự án cách ga metro số 10 khoảng 300m, hưởng lợi từ định hướng phát triển các tuyến Metro số 4, số 7 và Bến Thành – Cần Giờ; đồng thời thuận tiện kết nối các trục giao thông huyết mạch như tuyến Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ 2, cầu Thủ Thiêm 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành… đảm bảo cho khả năng tăng giá hấp dẫn khi mạng lưới hạ tầng dần hoàn thiện.

Đáng chú ý, Khải Hoàn Prime trao lợi thế tài chính thiết thực cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư với mức giá hợp lý chỉ từ 66 triệu đồng/m². Đi kèm là chính sách bán hàng hấp dẫn với vốn ban đầu chỉ 11% và khách hàng có thể vay tối đa 75% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, miễn phí quản lý 24 tháng cùng ưu đãi booking sớm 3%. Đặc biệt, nếu khách hàng không muốn vay còn có thể lựa chọn phương thức thanh toán 30% để nhận nhà cho thuê ngay, sau đó tiếp tục thanh toán 19 triệu đồng/tháng, giúp giảm áp lực tài chính và chủ động kế hoạch dòng tiền.

Ngoài chú trọng chất lượng sản phẩm, Chủ đầu tư Khải Hoàn Land còn cho thấy sự thấu hiểu đối với nhu cầu thực tế của thị trường khi tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng dễ dàng sở hữu. Với Khải Hoàn Prime, định hướng đặt quyền lợi người mua làm trọng tâm tiếp tục được cụ thể hóa bằng sản phẩm hiện hữu, giá trị sử dụng thực tế và những cam kết được thực thi, góp phần củng cố uy tín thương hiệu Khải Hoàn Land trên thị trường.

Sales Gallery Khải Hoàn Prime

Địa chỉ: 1578 Lê Văn Lương, phường Hiệp Phước, TP.HCM

Website: https://khaihoanprime.vn/

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