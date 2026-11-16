Nam Long II Central Lake - Bất động sản giá trị thực trong hành trình 34 năm của Nam Long

‏Dự án quy mô 43,8 ha là minh chứng cho triết lý "Bất động sản giá trị thực" được tập đoàn kiên định theo đuổi suốt 34 năm qua. Đặc biệt, với hơn 20 năm gắn bó cùng vùng đất Tây Đô, chặng đường đồng hành cùng Cần Thơ đã chiếm trọn 2/3 bề dày lịch sử phát triển của Nam Long.‏

‏Hai thập kỷ đồng hành cùng Cần Thơ, khẳng định giá trị thực‏

‏Hành trình 20 năm đồng hành và phát triển của Nam Long tại Cần Thơ gắn liền với triết lý cốt lõi "Bất động sản giá trị thực" được tập đoàn kiên định theo đuổi suốt 34 năm, hướng đến mục tiêu tạo ra những sản phẩm thực, mang lại giá trị thực và thực hiện cam kết thực. ‏

‏Từ nền móng đầu tiên với khu đô thị Nam Long Cần Thơ 1 (23 ha), tiếp nối là Nam Long Hồng Phát (16 ha) và sau đó là Nam Long II Central Lake (43,8 ha), doanh nghiệp đã không ngừng bồi đắp quỹ nhà ở và không gian sống chất lượng cho người dân. Hệ thống hạ tầng, giáo dục, y tế và thương mại được đầu tư bài bản, thu hút dòng người về an cư, góp phần mở rộng không gian đô thị về phía Nam thành phố.‏

‏Được định hướng trở thành một đô thị đáng sống kiểu mẫu, Nam Long II Central Lake quy hoạch hệ sinh thái toàn diện xoay quanh 5 trụ cột thiết yếu: Sống, Làm việc, Học tập, Giải trí và Mua sắm. Chính sự đầu tư chỉn chu vào chất lượng sản phẩm, pháp lý minh bạch, hệ thống tiện ích đa lớp cùng một cộng đồng gắn kết đã bồi đắp nên giá trị thực bền vững cho bất động sản tại dự án.‏

‏Cho đến nay, Nam Long II Central Lake đã và đang từng bước hình thành một khu đô thị tích hợp với cộng đồng sinh sống hiện hữu, hệ thống tiện ích và các hoạt động thương mại phát triển, hiện thực hóa những giá trị thiết thực dành cho cư dân cũng như với sự phát triển của địa phương. ‏

‏Nam Long II Central Lake: Giá trị thực bừng sáng từ đời sống đô thị‏

‏Sức sống của Nam Long II Central Lake được phác họa rõ nét qua cộng đồng gần 2.000 cư dân đang sinh sống tại cụm chung cư EHomeS và các dãy nhà thấp tầng. Dọc các tuyến phố nội khu, nhiều quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng đã đi vào hoạt động, hình thành không gian thương mại sôi động, phục vụ đời sống hằng ngày của cư dân.‏

‏Khu đô thị phát triển đa dạng sản phẩm nhà ở, phù hợp với các gia đình tìm kiếm nơi an cư lâu dài và khách hàng muốn kết hợp sinh sống, kinh doanh. Hệ thống tiện ích được đầu tư bài bản với công viên hồ trung tâm rộng 3,36 ha, đường dạo ven hồ, các không gian vui chơi và sinh hoạt cộng đồng. Tổ hợp thể thao 5.700 m² gồm 11 sân pickleball và 2 sân bóng đá mini đã vận hành, thu hút cư dân và người dân khu vực đến tập luyện, giao lưu. Các hoạt động văn hóa, thể thao và sự kiện cộng đồng được tổ chức thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường sống năng động, gắn kết.‏

‏Sức sống tại Nam Long II Central Lake được bồi đắp bằng hệ tiện ích đã đi vào phục vụ đời sống thực‏

‏Bên cạnh các tiện ích hiện hữu, khu đô thị tiếp tục đầu tư hệ thống trường học liên cấp quy mô 1,15 ha, khu y tế 1.700 m² và trung tâm thương mại - dịch vụ 9.800 m² theo từng giai đoạn, hướng đến môi trường sống thuận tiện cho việc học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe và mua sắm.‏

‏Giá trị thực còn được khẳng định qua những cam kết pháp lý cụ thể. Tháng 9/2026, Nam Long tổ chức trao sổ hồng cho cư dân nhà ở xã hội EHomeS, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện quyền sở hữu nhà ở. Các sản phẩm thấp tầng đã có sổ riêng, tạo cơ sở để khách hàng an tâm an cư, kinh doanh và tích lũy tài sản lâu dài.‏

‏Trên nền tảng khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân và hoạt động thương mại, nhà phố đa công năng CATA House thuộc bộ sưu tập nhà phố đại lộ Grand Boulevard Collection được khách hàng đánh giá cao, mang đến một giải pháp toàn diện cho nhu cầu an cư chất lượng cao và bài toán khai thác kinh doanh - tích sản dài hạn.‏

‏Sở hữu mặt tiền hai đại lộ rộng 47m gồm Trần Hoàng Na kéo dài và Mai Chí Thọ, CATA House kết nối với các tuyến giao thông trọng điểm và khu hành chính tập trung mới của Cần Thơ. Thiết kế tầng trệt kinh doanh, tầng lửng làm văn phòng và các không gian phía trên dành cho an cư giúp chủ sở hữu linh hoạt bố trí không gian phù hợp với công việc và sinh hoạt gia đình. Dòng sản phẩm đặc biệt phù hợp cho các mô hình F&B, bán lẻ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, văn phòng dịch vụ hoặc showroom, khai thác tối ưu sức mua của cư dân nội khu và khách hàng trong khu vực. ‏

‏Nhà phố CATA thể hiện triết lý "Bất động sản giá trị thực"của Nam Long tại Cần Thơ‏

‏Tại Nam Long II Central Lake, triết lý "Bất động sản giá trị thực" được cụ thể hóa bằng chất lượng sống, pháp lý minh bạch và những giá trị thiết thực trong an cư, kinh doanh, tích lũy tài sản. Những thành quả tại khu đô thị tiếp tục khẳng định cam kết của Nam Long trong hành trình phát triển các cộng đồng đáng sống, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và diện mạo đô thị hiện đại của Tây Đô.‏‏