Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đề xuất làm tuyến metro đầu tiên ở khu Nam TP.HCM: Có hơn 20km đi xuyên lòng đất đến trung tâm, dự kiến thu hồi đất của 1.855 hộ dân

Tuyến metro 45km kết nối từ cửa ngõ Tây Bắc đến khu Nam TP.HCM

Tuyến đường sắt đô thị số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước) đang được Tập đoàn Sovico đề xuất nghiên cứu đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo phương án được đưa ra lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào cuối tháng 9 và tháng 10/2026, tuyến metro có chiều dài khoảng 45km, điểm đầu tại depot Đông Thạnh (xã Đông Thạnh) và điểm cuối tại depot Hiệp Phước (xã Hiệp Phước).

Đây là tuyến đường sắt đô thị có hướng đi xuyên tâm theo trục Bắc - Nam, kết nối khu vực cửa ngõ Tây Bắc với sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm thành phố tại khu vực Bến Thành, sau đó tiếp tục đi về phía Nam đến khu đô thị cảng Hiệp Phước.

Theo phương án đang được tham vấn, tuyến có khoảng 20,7km đi ngầm và 24,3km đi trên cao. Công trình được thiết kế đường đôi, khổ ray tiêu chuẩn 1.435mm, điện khí hóa. Tốc độ thiết kế tối đa đạt 120km/h đối với đoạn trên cao và 90km/h đối với đoạn đi ngầm.

Toàn tuyến dự kiến có 31 nhà ga, gồm 15 ga ngầm và 16 ga trên cao. Dự án đồng thời bố trí 2 depot tại Đông Thạnh và Hiệp Phước. Depot Đông Thạnh có diện tích khoảng 23,4ha, trong khi depot Hiệp Phước rộng khoảng 17,2ha.

Về hướng tuyến, metro số 4 đi qua các trục giao thông quan trọng như Hà Huy Giáp, Nguyễn Oanh, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Nguyễn Văn Trỗi, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Tạo.

Hướng tuyến dự kiến của metro số 4 TP.HCM.

Đáng chú ý, đoạn đi qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố được nghiên cứu theo phương án đi ngầm. Tuyến cũng được định hướng kết nối với ga Bến Thành và các tuyến đường sắt đô thị khác trong mạng lưới quy hoạch của TP.HCM.

Dự kiến thu hồi đất của khoảng 1.855 hộ dân, khởi công trong năm 2027

Theo thông tin được công bố, khoảng 21 phường, xã tại TP.HCM có tuyến metro số 4 đi qua đã tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư về phương án tuyến và vị trí các công trình.

Hồ sơ tham vấn được niêm yết từ ngày 30/9 đến hết ngày 20/10/2026, bao gồm báo cáo phương án tuyến, vị trí công trình và phiếu khảo sát ý kiến do Tập đoàn Sovico cung cấp.

Đáng chú ý, dự án dự kiến thu hồi đất của khoảng 1.855 hộ dân để phục vụ xây dựng tuyến đường sắt đô thị này.

Về tiến độ, Tập đoàn Sovico trước đó cam kết hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý II/2026 và phấn đấu khởi công vào quý I/2027. Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật cuối tháng 10/2026, doanh nghiệp vẫn đang thực hiện khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi, với thời điểm khởi công dự kiến chuyển sang quý II/2027.

Trước đó, tại văn bản gửi UBND TP.HCM ngày 15/1/2026, Tập đoàn Sovico kiến nghị thực hiện metro số 4 theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT.

Theo đề xuất, doanh nghiệp sẽ thực hiện xây dựng công trình và chuyển giao cho Nhà nước. Phương án thanh toán được kiến nghị bằng quỹ đất kết hợp phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) dọc tuyến.

Mô hình TOD hướng đến phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ và tiện ích quanh nhà ga, tạo điều kiện để người dân tiếp cận giao thông công cộng thuận tiện hơn.

Trong tháng 9/2026, Sở Tài chính TP.HCM đã lấy ý kiến các sở, ngành và đơn vị liên quan về đề xuất đầu tư metro số 4 của Sovico. Doanh nghiệp cũng được đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ năng lực, phương án đầu tư và các tài liệu cần thiết để cơ quan chức năng xem xét.