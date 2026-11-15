Cầu vượt sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng kết nối đại đô thị của Vinhomes và Sun Group đạt tiến độ mới: Hoàn thành 941 cọc khoan nhồi, 70 trụ cầu đang dần thành hình

Theo báo cáo tiến độ mới nhất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội, cầu Hồng Hà hiện đạt sản lượng thi công 54,2% giá trị hợp đồng. Đây là một trong những công trình cầu vượt sông Hồng có tiến độ xây lắp cao nhất tại Hà Nội.

Cụ thể, dự án đã hoàn thành toàn bộ 941/941 cọc khoan nhồi, hoàn thành 69/70 bệ trụ và thi công thân tại 66/70 trụ cầu. Các hạng mục dầm đúc hẫng, dầm Super-T và lao lắp nhịp cầu đang tiếp tục được triển khai.

Tại công trường, những trụ cầu bê tông cốt thép đã vươn cao giữa dòng sông Hồng. Sau giai đoạn tập trung thi công móng và bệ trụ, dự án đang chuyển dần sang giai đoạn hoàn thiện thân trụ, kết cấu nhịp và các hạng mục phía trên.

Cây cầu gần 10.000 tỷ đồng dài khoảng 6km, kết nối hai khu vực của Hà Nội

Cầu Hồng Hà là công trình trọng điểm thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, được khởi công từ tháng 10/2025. Dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 6km, bao gồm phần cầu vượt sông Hồng và hệ thống đường dẫn hai đầu.

Trong đó, phần cầu vượt sông Hồng và cầu cạn dài khoảng 4,5km, gồm 70 trụ cầu. Công trình có mặt cắt ngang rộng 24,5m, được thiết kế với 4 làn xe cơ giới cùng làn dành cho xe máy và xe thô sơ ở mỗi bên.

Cầu kết nối khu vực xã Ô Diên và xã Mê Linh, TP. Hà Nội, tương ứng khu vực Đan Phượng và Mê Linh trước đây. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung một hướng vượt sông Hồng ở khu vực phía Tây Bắc Thủ đô, góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 4.

Một trong những điều kiện thuận lợi để dự án duy trì tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Toàn bộ mặt bằng theo chỉ giới dự án được bàn giao cho doanh nghiệp dự án và các nhà thầu tổ chức thi công.

Kết nối khu đô thị Vinhomes Wonder City với các dự án tại Mê Linh

Cầu Hồng Hà có vị trí đáng chú ý khi nằm giữa khu vực phát triển đô thị phía Tây và phía Bắc Hà Nội.

Ở phía Nam, khu vực đầu cầu nằm gần đại đô thị Vinhomes Wonder City tại Đan Phượng. Phía Bắc sông Hồng là địa bàn Mê Linh, nơi có các dự án đô thị như khu đô thị HUD Mê Linh và khu đô thị cao cấp Mê Linh do Sun Group phát triển.

Khi cầu Hồng Hà và các đoạn tuyến Vành đai 4 được hoàn thiện, khả năng kết nối giữa các khu vực hai bên sông Hồng sẽ được bổ sung thêm một hướng lưu thông mới. Công trình cũng góp phần tăng cường liên kết giao thông giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng Thủ đô.

Theo kế hoạch, cầu Hồng Hà phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 10/2027. Đây là một trong những hạng mục quan trọng của tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dự án hạ tầng có vai trò kết nối Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh và các khu vực lân cận.