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Cháy căn hộ tầng 10 chung cư Goldmark City ở Hà Nội

| | Bất động sản

Một căn hộ tầng 10 chung cư Goldmark City (Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn, khói đen bốc cao, ám vào các căn hộ phía trên, may mắn không có thương vong.

Lãnh đạo UBND phường Phú Diễn (TP Hà Nội) xác nhận, khoảng 9h ngày 15/11, căn hộ ở tầng 10 tòa S4, chung cư Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu xảy ra hỏa hoạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Theo lãnh đạo UBND phường Phú Diễn, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ khu vực bếp của căn hộ. Sau khoảng thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Cháy căn hộ tầng 10 chung cư Goldmark City ở Hà Nội- Ảnh 1.

Khu vực nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Đ.A.)

Kể lại thời điểm xảy ra sự việc, anh Đ.A., cho biết cột khói đen từ căn hộ tầng 10 bốc cao, khiến nhiều cư dân trong tòa nhà lo lắng. Khói đen còn ám vào các căn hộ ở những tầng phía trên.

Một số nhân chứng cho biết lửa và khói đen thoát ra từ khu vực ban công căn hộ tầng 10 tòa S4. Thời điểm đó, những người ở tầng 1 nhìn thấy khói đen đặc nhanh chóng bốc lên.

“Chúng tôi lập tức thông báo cho Ban quản lý tòa nhà và gọi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ” , một nhân chứng kể lại.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Goldmark City là khu đô thị phức hợp nằm tại số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Hà Nội, gồm các khu căn hộ chung cư, văn phòng và trung tâm thương mại. Dự án có tổng diện tích hơn 12ha, gồm 9 tòa tháp cao khoảng 40 tầng.

Theo Viên Minh/VTC News

VTC News

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