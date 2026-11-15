Gia Lai mời đầu tư dự án Khu đô thị Diên Hồng hơn 8.000 tỷ đồng

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai thông báo chuẩn bị mời gọi đầu tư đối với Dự án Khu đô thị Diên Hồng. Theo đó nhà đầu tư được lựa chọn qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (đấu thầu quốc tế).



Dự án Khu đô thị Diên Hồng được đầu tư xây dựng khu đô thị mới kết hợp các chức năng dịch vụ, thương mại và không gian công cộng, bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất theo quy hoạch được duyệt; đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Dự án được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 19/10/2026. Quy mô diện tích khoảng 51,5 ha tại phường Diên Hồng. Quy mô dân số khoảng 3.550 người.

Theo cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí gần 28,4ha đất ở, chiếm 55% tổng diện tích. Trong đó, đất xây dựng nhà ở thương mại gồm biệt thự, nhà liền kề gần 22,7ha; đất nhà ở xã hội gần 5,7ha, bảo đảm dành 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án.

Ngoài ra, dự án còn hơn 4,6ha đất thương mại, dịch vụ; gần 9,6ha đất cây xanh, công viên và gần 9ha đất giao thông, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật.

Cơ cấu sản phẩm dự kiến 850-890 căn nhà ở thương mại, gồm khoảng 700-750 căn nhà liền kề và 140-150 căn biệt thự, chủ đầu tư phải xây nhà ở phần thô, hoàn thiện mặt tiền. Các sản phẩm nhà ở thương mại được kinh doanh theo hình thức bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo quy định.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 8.090 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án hơn 8.077 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 84 tháng kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực; trong đó thời gian hoàn thành xây thô, hoàn thiện mặt tiền để khai thác khoảng 30% một số diện tích nhà ở liền kề và nhà ở biệt thự trong vòng 24 tháng.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cũng công bố danh mục dự án để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với Dự án Khu dân cư Hòa Phú.

Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 10,3 ha tại làng Hreng, xã Chư Păh được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt vào ngày 22/10/2026. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 369 tỷ đồng; tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 36 tháng.

Về sản phẩm, dự án cung cấp nhà ở, nhà vườn, biệt thự sân vườn trên diện tích hơn 5 ha, chủ đầu tư được bán, cho thuê, cho thuê mua hoặc kinh doanh. Ngoài ra, dự án còn có công trình dịch vụ - thương mại với diện tích 0,7 ha.