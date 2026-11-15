Lãi vay mua nhà hiện tại là bao nhiêu?

Thời điểm đầu tháng 11/2026, lãi suất vay mua nhà có sự phân hóa đáng kể giữa các chương trình và nhóm khách hàng. Tại Techcombank, một số gói vay mua nhà lãi suất thấp dành cho khách hàng trẻ dưới 30 tuổi với điều kiện riêng. Lãi suất vay mua nhà được nhân viên ngân hàng Techcombank giới thiệu với khách hàng đang ở mức 9,5% - 10%/năm cố định trong 12 tháng.

Ghi nhận thời điểm đầu tháng 11, lãi suất vay mua nhà có xu hướng hạ nhiệt so với thời điểm nửa đầu năm. Ảnh: HG

Tại Agribank, mức lãi suất 6,5%/năm trong 5 năm đầu và 7,5%/năm trong 10 năm tiếp theo áp dụng cho chương trình cho vay mua nhà ở xã hội dành riêng cho khách hàng dưới 35 tuổi, triển khai đến hết ngày 31/12/2026. Đây là chính sách tín dụng có đối tượng và mục đích cụ thể, không phải mức lãi suất áp dụng chung cho các khoản vay mua nhà trên thị trường.

Ở các ngân hàng khác, VietinBank đang triển khai các mức lãi suất cố định 24 tháng đối với một số dự án ở mức hơn 10%/năm. Trong khi đó, Vietcombank áp dụng mức 9%/năm trong 12 tháng đầu đối với sản phẩm "Nhà mới an cư". BIDV triển khai gói "Ngôi nhà đầu tiên" với lãi suất từ 9%/năm nếu cố định 12 tháng, 9,5%/năm trong 18 tháng và 10%/năm trong 24 tháng.

Nhìn chung, các mức lãi suất thấp được công bố đầu tháng 11/2026 chủ yếu gắn với thời gian ưu đãi nhất định, điều kiện vay cụ thể hoặc nhóm khách hàng riêng. Đáng chú ý, chương trình lãi suất thấp dành cho người trẻ mua nhà ở xã hội chưa thể hiện một đợt giảm lãi suất đồng loạt đối với các khoản vay mua bất động sản trên diện rộng.

Tuy lãi suất vay mua nhà có giảm tuy vậy theo chuyên gia, người mua cần tính đến lãi suất thả nổi sau ưu đãi. Chuyên gia kinh tế, TS Huỳnh Trung Minh, cho rằng khi mua nhà và quyết định vay thêm vốn ngân hàng, người vay phải chuẩn bị tâm thế, nền tảng tài chính và rất nhiều yếu tố khác.

Ông Trung cho rằng, việc giảm lãi suất giống như một ly nước giải khát, giúp người trẻ cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, đây chưa phải là chiếc phao cứu sinh để thấy lãi suất giảm rồi lập tức quyết định vay mua nhà.

Trong giai đoạn đầu, một số ngân hàng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp để khách hàng làm quen với ngân hàng. Có thể xem đây là mức lãi suất chào hỏi. Sau một thời gian, khoản vay sẽ chuyển sang giai đoạn áp dụng lãi suất thả nổi, biến động theo cung cầu thị trường. Khi lãi suất huy động tăng, giá vốn và lãi suất cơ sở của ngân hàng cũng tăng. Cộng thêm biên độ sinh lời mà ngân hàng mong muốn, lãi suất cho vay cũng phải tăng theo.

“Hiện tại, mặt bằng lãi suất huy động dù có giảm, nhưng vẫn trên 8%/năm, cá biệt một số ngân hàng còn cao hơn. Cộng thêm các chi phí quản lý vốn, nhân sự và nhiều loại chi phí khác, biên độ sinh lời ngân hàng cần khoảng 3-4%, lãi suất cho vay có thể trên 11-13, hoặc 14-15%”, ông Trung nói.