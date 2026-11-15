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Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu thi công nhanh, bảo đảm chất lượng công trình APEC

| | Bất động sản

Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu thi công nhanh, bảo đảm chất lượng công trình APEC

Kiểm tra dự án nhà máy xử lý nước thải An Thới phục vụ APEC 2027, ông Đinh Văn Nơi yêu cầu tính kỹ phương án rút ngắn thời gian thi công và bảo đảm chất lượng.

Tối 14/11, lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy đặc khu Phú Quốc cho biết ông Đinh Văn Nơi , Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới. Đây là một trong những công trình quan trọng phục vụ APEC 2027.

Trao đổi với lực lượng kỹ sư và công nhân trên công trường, ông Đinh Văn Nơi khẳng định đây là gói thầu phục vụ cho đất nước, nên phải ưu tối đa và tìm những giải pháp rút ngắn được thời gian thi công.

Ông Đinh Văn Nơi kiểm tra tiến độ thi công Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới. (Ảnh: An Huy)

Rút ngắn thời gian nhưng khoa học, đảm bảo chất lượng công trình, mang tính chất hoàn thành xuất sắc, chứ không phải rút ngắn mà không khả thi và không đảm bảo chất lượng thì không nên rút ngắn ”, Bí thư Phú Quốc nhấn mạnh.

Ông Đinh Văn Nơi còn yêu cầu lực lượng thi công phải biết tính toán việc gì làm ban ngày, việc gì làm ban đêm cho phù hợp, vì nhà máy xử lý nước thải tập trung là dự án rất quan trọng, nằm ở khu vực có Trung tâm Hội nghị APEC.

Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động được sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các công trình, hạng mục khác để phục vụ cho sự kiện APEC. Biện pháp thi công và thời gian rút ngắn như thế nào phải tính toán cho kỹ. Phải có kế hoạch cụ thể, vướng chỗ nào báo cáo liền chỗ đó ”, người đứng đầu Đảng bộ Phú Quốc chỉ đạo.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc trao đổi với lực lượng làm việc trên công trường. (Ảnh: An Huy).

Đầu tháng 4/2026, Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung ở khu vực An Thới và Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung ở Dương Đông được khởi công. Hai dự án này sẽ xử lý nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường trên đảo.

Trong đó, Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới có công suất 15.000m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng. Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông công suất 15.000 - 20.000m3/ngày đêm, tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng.

Các nhà thầu cam kết triển khai dự án đúng tiến độ và dự kiến đến quý 2/2027 hoàn thành, vận hành chạy thử nghiệm, chạy chính thức trước 30/5/2027, góp phần thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, thương mại, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt phục APEC 2027.

Theo DUY KHANG

VTC News

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